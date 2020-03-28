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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5828582958305831>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:17

  vano80 написав:
  shapo написав: Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.
В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.
Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит


То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.
А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.
Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?
Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**.


Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.
Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:17

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.
Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.


Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет.

Та понятно. Если у шарика на канале нет, значит и искать нечего.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20

  unicdima написав:по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.
Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.

Ну ловите. Выкладывайте опровержения?
Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:22

  shapo написав: Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.
Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко


Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?
Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.
Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:24

  unicdima написав:то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))
так и запишем, про построенные вранье.
В 2014 - треба було будувати армію
В 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську систему
В 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...
А далі 2019....
Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...
Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.
ПС
Рік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...
Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:37

  budivelnik написав:В 2014 - треба було будувати армію
В 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську систему
В 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...
А далі 2019....
Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...
Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.
ПС
Рік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...
Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій.

дивно чути про стабілізацію курсу Порошенком який його і обвалив :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:40

  shapo написав: Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко


не знаю что изменилось изнутри. слава богу не довелось.
но снаружи мне видно - я смог выбрать себе семейного врача который мне удобен а не который положен по прописке. кстати семейные врачи сейчас нормально получают кто набрал себе подписчиков.
но у этой палки появился второй конец как мне говорили - что бы не терять зароботок семейные стали реже отправлять к узким специалистам. что не всегда на пользу пациенту.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:42

  Schmit написав:
  unicdima написав:по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.
Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.

Ну ловите. Выкладывайте опровержения?
Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения?

покажи мне в бюджете МО 600млн порошенковских денег :)
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:43

  vano80 написав:
  shapo написав: Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.
Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко


Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?
Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.
Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает.


И что изменилось от этого "попадания"?
Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:49

  shapo написав:
  vano80 написав:И что изменилось от этого "попадания"?
Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?


Это от супрун зависит квалификация семейника? Если он прописывает больному гомеопатию, продвигая за бабло травку, это супрун виновата?
Если лор говорит "мне" - да нет смысла лечить, идите на ... это супрун виновата?
Все эти емцы-главврачи развили всю эту взятко структуру, в которой больной - это просто кошелек.
И любая попытка сломать натыкается на жесткое сопротивление.
vano80
 
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