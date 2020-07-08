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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6397639863996400
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:32

  zРадио написав:
  Libo написав:
Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.
Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту. :wink:


Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.

Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает


Там либо Петр уже щедро занес и всем хватает, либо "Джо" сказал "нельзя", либо полные бездари сидят в правоохранительных органах. Думаю даже - всё вместе.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:37

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.

Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает


Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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  #<1 ... 6397639863996400
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