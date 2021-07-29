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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7388738973907391 Додано: Чет 29 лип, 2021 17:44 budivelnik

Ти дійсно не розумієш про що мова))

Почни з абетки.



Одне твоє *Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили* --- )))))))))



Як тобі не поясняй, ти й будеш вважати, що первинне накопичення капіталу -- це накопичення для себе))))))) Для свого життя.



Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...

Не гай часу.

Бери відкривайте та вчи.

Замість вигадок.



Як приклад крайнощів спеціально для тебе -- бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес.

Тобто не тули ресурси для свого життя до того, про що йде мова. detroytred

Повідомлень: 24480 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:54 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки... Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки... Тобто ти місяць тому не заявляв що

первинне накопичення вже всі зробили?

Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.

Тепер про абетку

Ти забув діалог з Бальцеровичем?

Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.

Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим

скористатись.

detroytred написав: бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес. бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес. Є якийсь відсоток митців/фахівців/бізнесменів - які живуть як голодранці...

Але левова частка бізнесменів живуть в рази краще ніж середньостатистичний обиватель.

Просто є бізнесмени першого покоління...

Ясно що вони маючи ті самі ресурси як і навколишні...для того щаб мати більше навколишніх - працюють в рази більше навколишніх, а на себе витрачають так само як і навколишні...

Навколишні дивляться і кажуть - нафіга так працювати,якщо живе так само...

Правда проходить від 10 років і навколишні кажуть наступне

Давай розкуркулимо його,адже він тепер працює менше нас - а живе краще. Тобто ти місяць тому не заявляв щопервинне накопичення вже всі зробили?Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.Тепер про абеткуТи забув діалог з Бальцеровичем?Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цимскористатись.Є якийсь відсоток митців/фахівців/бізнесменів - які живуть як голодранці...Але левова частка бізнесменів живуть в рази краще ніж середньостатистичний обиватель.Просто є бізнесмени першого покоління...Ясно що вони маючи ті самі ресурси як і навколишні...для того щаб мати більше навколишніх - працюють в рази більше навколишніх, а на себе витрачають так само як і навколишні...Навколишні дивляться і кажуть - нафіга так працювати,якщо живе так само...Правда проходить від 10 років і навколишні кажуть наступнеДавай розкуркулимо його,адже він тепер працює менше нас - а живе краще. budivelnik

Повідомлень: 24714 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 18:05 budivelnik написав: detroytred написав: Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки... Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки... Тобто ти місяць тому не заявляв що

первинне накопичення вже всі зробили?

Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.

Тепер про абетку

Ти забув діалог з Бальцеровичем?

Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.

Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим скористатись. Тобто ти місяць тому не заявляв щопервинне накопичення вже всі зробили?Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.Тепер про абеткуТи забув діалог з Бальцеровичем?Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим скористатись.

Ні. Треба шукати.

Максимум, це я міг дещо так обмовитися.

Але завжди я тобі пояснював -- що це процесс. Процесс первинного перерозподілу капіталу.

Який вже відбувся.

Тобто *всі зробили* -- це перерозподілили те, що було. Отой капітал.





ТИ СОВОК У КУБІ.

БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.

ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ.



А в тебе виходить спочатку для забезпечення рівня життя заробити))))))))))



Ти зрозумій, що одна з головних проблем капіталізму на тому й будується, що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає...

Тому й попит відстає від пропозиції.



Бо навіть бабця замість купити..., віднесла гроші (капітал) у банк. Приростити.

А сама сухарі жує.



Ти ж казки вигадуєш...

Абетку вивчай.

Хоча б Сміта. Адама. Ні. Треба шукати.Максимум, це я міг дещо так обмовитися.Але завжди я тобі пояснював -- що це процесс. Процесс первинного перерозподілу капіталу.Який вже відбувся.Тобто *всі зробили* -- це перерозподілили те, що було. Отой капітал.ТИ СОВОК У КУБІ.БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ.А в тебе виходить спочатку для забезпечення рівня життя заробити))))))))))Ти зрозумій, що одна з головних проблем капіталізму на тому й будується, що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає...Тому й попит відстає від пропозиції.Бо навіть бабця замість купити..., віднесла гроші (капітал) у банк. Приростити.А сама сухарі жує.Ти ж казки вигадуєш...Абетку вивчай.Хоча б Сміта. Адама. detroytred

Повідомлень: 24480 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 18:21 detroytred написав: ТИ СОВОК У КУБІ.

БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.

ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ. ТИ СОВОК У КУБІ.БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ. А капіталіст відразу народжується з капіталом?

Чи як і кожен простий приходить в той світ голим?

1 Я так само як і ти народився совком.

2 Я так само як і ти працював над тим щоб спочатку забезпечити функціонування свого організму...тобто працював для того щоб поїсти/одягнутись/відпочити...

3 Як тільки потенційний капіталість в першому поколінні забезпечив себе необхідним..він отримав два варіанти розвитку

Перший - все що додатково створить - зжирати(тобто залишатись совком ,якому всі винні)

Другий - витрачати на себе необхідний мінімум,а все що заробив більше - вкладати в збільшення капіталу(який може бути не тільки фінансовим, а й кваліфікаційним чи ще там якийсь)

4 З часом доходи капіталіста суттєво перевищують його розходи і тоді він має три шляхи

Перший - збільшити свої розходи (таких 60%), які зїдають всі доходи(його діти знову почнуть з нуля

Другий - збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби до розміру не вище 70% (таких 30% ) , в ці не потребуватимуть допомоги від дітей в старості, але й діти отримають можливість керувати накопиченим капіталом тільки після смерті власника капіталу

Третій - збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби до розміру не вище 30% (таких 10% ), але їх діти( а не внуки як у варіанті 2) зможуть самостійно починати свій бізнес як капіталісти у другому поколінні.



ПС

Капіталіст як я вже заявляв - це професія

А професіонали можуть бути як хорошими так і поганими,мати як високі доходи(витрати на себе менше ніж дохід) так і низькі(витрати на себе більші ніж дохід=банкрутство)



detroytred написав: що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає... що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає... якби ти був правий - то суспільство б

а - ніколи не бачило банкрутств капіталістів

б - складалось би виключно з капіталістів і бомжів. А капіталіст відразу народжується з капіталом?Чи як і кожен простий приходить в той світ голим?1 Я так само як і ти народився совком.2 Я так само як і ти працював над тим щоб спочатку забезпечити функціонування свого організму...тобто працював для того щоб поїсти/одягнутись/відпочити...3 Як тільки потенційний капіталість в першому поколінні забезпечив себе необхідним..він отримав два варіанти розвитку- все що додатково створить - зжирати(тобто залишатись совком ,якому всі винні)- витрачати на себе необхідний мінімум,а все що заробив більше - вкладати в збільшення капіталу(який може бути не тільки фінансовим, а й кваліфікаційним чи ще там якийсь)4 З часом доходи капіталіста суттєво перевищують його розходи і тоді він має три шляхи- збільшити свої розходи (таких 60%), які зїдають всі доходи(його діти знову почнуть з нуля- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби до розміру не вище 70% (таких 30% ) , в ці не потребуватимуть допомоги від дітей в старості, але й діти отримають можливість керувати накопиченим капіталом тільки після смерті власника капіталу- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби до розміру не вище 30% (таких 10% ), але їх діти( а не внуки як у варіанті 2) зможуть самостійно починати свій бізнес як капіталісти у другому поколінні.ПСКапіталіст як я вже заявляв - це професіяА професіонали можуть бути як хорошими так і поганими,мати як високі доходи(витрати на себе менше ніж дохід) так і низькі(витрати на себе більші ніж дохід=банкрутство)якби ти був правий - то суспільство ба - ніколи не бачило банкрутств капіталістівб - складалось би виключно з капіталістів і бомжів. budivelnik

Повідомлень: 24714 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 18:39 лікбез по первинному накопиченню капіталу 1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу

Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків

Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал

2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення

У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів

Не можу стверджувати напевно,але на мою думку,

капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний

Для порівняння

В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий budivelnik

Повідомлень: 24714 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 19:04 detroytred написав: А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?

На відміну від українців. А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?На відміну від українців.

Если Луке будет грозить утрата власти - он тут же сдаст страну Бесноватому.

Фактически к этому и шло во время массовых послевыборных выступлений.



Да и подавляющему большинству там нужен обычный советский председатель колхоза, зачем им менять Луку ради каких-то "призрачных демократических ценностей" ? Я вовсе не в порядке осуждения, у каждого народа свой менталитет и традиции. Если Луке будет грозить утрата власти - он тут же сдаст страну Бесноватому.Фактически к этому и шло во время массовых послевыборных выступлений.Да и подавляющему большинству там нужен обычный советский председатель колхоза, зачем им менять Луку ради каких-то "призрачных демократических ценностей" ? Я вовсе не в порядке осуждения, у каждого народа свой менталитет и традиции. Starikan 2 Повідомлень: 18222 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2187 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7388738973907391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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