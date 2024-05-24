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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2024 14:25
centurionus написав:
Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:26
flyman написав:
Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут
Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:55
The_Rebel написав: flyman написав:
Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут
Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"
Американська модель певної мірою унікальна. Реально ліберальна економіка, де за гроші можна все...крім того, що не заборонено і за умови, якщо ти сплатив податки. Оці ціни "до" податків/зборів, приватні контролюючі органи, які реально контролюють і фактично непідкупні, бо це...невигідно.
Я згоден, що народ має бути джерелом влади, але фактично він (мабуть, це ментальність) добровільно віддав її владарям.
Згоден з Realist у тому, що народ несе відповідальність, бо її не контролює.
З іншого боку, з цього ж висновку випливає, що Україна не доросла до демократичного правління.
Наразі вихід бачиться через диктатуру з поступовою демократизацією.
Якщо люди тут вимирають, що з війною, що без війни - тут щось явно не так.
Хтось бреше)
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Чет 23 тра, 2024 15:01, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:56
whois2010 написав: centurionus написав:
Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
Це не працюватиме. Первинні функції держави - безпека населення та забезпечення у населення відчуття справедливості.
Умовний тракторист Микола не матиме "натхнення" захищати умовну популярну працівницю якогось борделю алінку, тому що вона сплатила податки.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:19
whois2010 написав:
иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
Колись читав про таку модель, підтримую.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:04
Шановні читачі, запрошуємо до обговорення новини:Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників
Як гадаєте, чи можна прогнозувати велику кількість заброньованих працівників? Чи не стане це потенційне нововведення полем для корупційних моментів?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:08
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни
На вашу думку, що далі буде з допомогою? Чи втримається держбюджет та соціальна сфера?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:37
Навуходоносор написав:
Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.
Пропонуєте ліквідувати державу чи як? В такому випадку ми автоматично програємо війну і просто стаємо частиною інших держав(РФ, Польщі, Угорщини). Отримаємо некомпетентну, неефективну і непрофесійну але не Україну а РФ.
Наразі у світі немає територій без держави. В минулому були, можливо будуть в майбутньому.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:58
Realist написав:
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається)
, а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)
Це 200% вірно!
Народ обрав Зеленського тому що він їм(народу) сподобався. А те що Зеленський непрофесіонал в питаннях керування державою - усім пофіг. Маємо результат.
Народ обрав Януковича тому що "він свій", і плювати що він 2 рази судимий. В результаті отримали Майдан і війну.
Маріуполь голосував за 100% проросійського Бойка, в результаті від РФ отримав знищене місто.
І т.д.
Повторюсь ще раз - вибирають серцем (подобається/не подобається)
. А в результаті хочуть професіонала. Ну так не буває! В 99% актор не може бути хорошим президентом.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:39
striped написав: Realist написав:
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Вот сейчас вообще какие-то глупости написали:
1. Чтобы было "чесних та прозорих виборах" нужно менять закон о выборах, чтобы в бюллетень могли попасть люди, а не лишь люди с финансовым ресурсом (и обязательствами перед теми, кто их этим ресурсом обеспечил).
2. У нас нет механизма ответственности президента за расхождение/невыполнение избирательной программы.
3. У нас нет механизма отзыва голоса и критического уровня доверия к президенту, после достижения которого импичмент и новые выборы. Более того, у нас, как оказалось возможно и "Конституция на паузе" - 5 лет прошло, а у нас все еще старый президент. Это тоже люди так решили?
Це у вас глупости.
1. Зеленський не мав якихось особливих "финансовых ресурсов".
Ок. Ви якось поміняєте закон. Назвіть мені людину(яка достойна по-вашому стати президентом) в 2019 яка б могла виграти в Зе, якщо б їй надали фінансові ресурси.
2. В жодній країні світу ніяких механізмів(окрім імпічменту) немає.
Тим більше Зеленський ніяких таких передвиборчих обіцянок не давав. Ось що конкретно Зеленський не виконав з передвиборчих обіцянок?
3. Є такий механізм - це імпічмент. Якщо президент порушив Конституцію - є Конституційний суд.
Взагалі ви хочете збудувати якийсь ідеальний світ.
Президент Зеленський порушив конституцію в 1 день свого правління - він розпустив ВР. Це пряме порушення Конституції України. Але усім тоді було на це начхати. Чому??? Тому що "вибирають серцем (подобається/не подобається)". А літом 2019 серце ще було на боці молодого і прекрасного Зеленського. І після цього порушення люди пішли і проголосували за "партію Зеленського", віддавши в руки Зеленського усію владу в країні Україна.
Тепер вам щось не подобається... Серце вже охололо до Зеленського?
Якщо люди(народ) голосує по-емоціях а не по-розуму то це ніякими законами/механізмами не виправиш.
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