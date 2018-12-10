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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 10 гру, 2018 13:12 Итоги: Прогнозы 10.12.18



Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 155 000, сообщило Министерства труда США. Безработица осталась без изменений 3,7% - минимум с декабря 1969 года.

Годовой рост в оплате труда составил 3,1% - наилучший результат с 2009 года. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 198 000 в ноябре и безработицу на уровне 3,7%.



Число рабочих мест в октябре выросло на 237 000 с 250 000. Средний рост числа рабочих мест в среднем росло на 206 000 в месяц против 182 000 в прошлом году, несмотря на более высокий спрос на рынке труда.



В целом рабочие места в США росли в течение 98 месяцев подряд, что стало самым продолжительным подобным периодом за всю историю ведения статистики. Темпы найма в сфере розничной торговли, транспортном секторе, складском хозяйстве и производственном секторе ускорились, число рабочих мест в государственном секторе упали на 6 000 в ноябре.



Рост заработных плат и низкая безработица, помогает увеличению потребительских расходов. Средний почасовой заработок для работников частного сектора в ноябре вырос на 6 центов до $27,35 +3,1%г/г - второй месяц подряд, но средняя продолжительность рабочей недели сократилась



Экономика США может начать замедляться.



По словам главного экономиста Международного валютного фонда Мориса Обстфельда, США могут ощутить последствия резкого замедления роста мировой экономики.

Он ожидает замедления роста в 2019 и 2020 годах, но не ожидая рецессии в США. Влияние снижения налогов США и фискальных расходов уменьшится. «Для остального мира, похоже, воздух выходит из воздушного шара. Это также повлияет и на США»



Goldman Sachs о перспективах ужесточения политики ФРС.



В банке ожидают, что повышение в декабре все еще очень вероятно (на наш взгляд 90%), в вероятность повышения ставки в марте упала до чуть ниже 50%

«Решение о паузе в марте также будет соответствовать вероятности того, что неопределенность, связанная с тарифами, будет особенно высока в конце 90-дневного льготного периода 1 марта.



Мы подчеркиваем, что есть все еще хорошие аргументы для мартовского повышения, включая продолжающийся положительный фискальный импульс, который должен держать рост выше тренда в I-м квартале даже при более жестких финансовых условиях, а также ставку по фондам, которая остается на уровне нижнего предела диапазона нейтральной ставки ФРС даже после декабрьского повышения».



Вторая оценка ВВП еврозоны за III квартал 0,6% г/г с 0,7% г/г.



Вторая оценка ВВП Еврозоны за III квартал была пересмотрена в сторону понижения до 0,6% г/г с 0,7% г/г ранее, в основном из-за уменьшения экспорта и проблем в автомобильном секторе относительно III квартала 2017 года.



Поддержку ВВП оказало увеличение запасов. Квартальный рост остался без изменений 0,2%. Прогнозы на IV квартал достаточно оптимистичны, так как замедление поставок автомобилей вызванное изменением стандартов контроля выбросов должны быть нивелированы к концу года. Рост активности в деловом секторе будет сдержанным, что не вселяет оптимизма ЕЦБ, который планирует завершение программы количественного смягчения (QE).



Еврозона: Евроцентробанк не сможет отказаться от денежной накачки.



Европейский центробанк не сможет отказаться от денежной накачки рынков и банковской системы, несмотря на сворачивание программы количественного смягчения, в ходе которой с 2015 года ЕЦБ напечатал Є2 триллиона, скупая гособлигации и корпоративные бонды.



В 2020-м году наступает срок погашения долгосрочных кредитов на Є478 млрд., которые ЕЦБ выдавал под нулевую ставку в 2014-15 гг., а затем рефинансировал вплоть до 2017 года. Речь идет о программе TLTRO, которая дополнила выкуп облигаций и снабдила банки бесплатными денежными ресурсами.



Необходимость вернуть эти займы грозит системе «разрывом фондирования», предупреждает главный экономист Cantor Fitzgerald в Дублине Алан Маккуэйд. Причем деньги понадобятся раньше формального срока погашения, чтобы банки могли выполнить требования к капиталу.



В этих условиях Европейскому ЦБ придется предложить рынку новую порцию бесплатных кредитов, считают 75% опрошенных экономистов. ЕЦБ может объявить об операциях в марте, а начиная с июня проведет три аукциона TLTRO, полагают они.



«Геополитические риски огромны, и уже есть признаки замедления глобальной экономики», - объясняет Маккуэйд:. ВВП еврозоны по итогам III квартала показал рост всего на 1,6%, причем изначальную оценку (1,7%) пришлось скорректировать вниз.



«Не уверен, что кому-то захотелось бы повышать процентные ставки. И, хотя новые долгосрочные кредиты в первую очередь будут призваны смягчить «обрыв фондирования», они могут оказаться полезным стимулом в случае ухудшения ситуации в экономике», - говорит Маккуэйд.



Напомним, печатный станок ЕЦБ был включен в 2014 году, тогда началась выдача кредитов и вышел на полную мощность в 2015-м, когда стартовала программа QE.



В Китае вышли данные по потребительским и производственным ценам.



Индекс потребительских цен в Китае вышел на уровне 2,2% г/г. Индекс ожидался на уровне 2,4% г/г, тогда как предыдущий показатель составлял 2,5% г/г.

Целевой уровень инфляции в Китае составляет около 3% в год.

В месячном сравнении инфляция составила 0,3% м/м (в октябре 0,2% м/м)

В ноябре индекс цен производителей составил 2,7% г/г. Индекс ожидался на уровне 2,7% г/г, предыдущее значение 3,3% г/г.



Агентство Синьхуа сообщает (основные моменты):

- потребительские цены снизились из-за снижения цен на продукты питания и нефть



- цены на продукты питания снизились на 1,2% м/м в ноябре

- цены на бензин снизились на 4,9%



Максим Орешкин признал, что инфляция в России в 2018 году окажется выше прогнозов Минэкономразвития.



По итогам года рост инфляции в России составит 3.9-4.0%, что выше официального прогноза Минэкономразвития (МЭР), но в рамках целевого уровня ЦБ РФ 4.0%, сообщил в субботу глава МЭР Максим Орешкин.



Общаясь с журналистами на съезде партии «Единая Россия», Максим Орешкин признал, что годовая инфляция в РФ превысит прогноз МЭР в 3,4% (ProFinance.ru: этот прогноз все еще остается официальным, хотя в ноябре МЭР уже озвучивало цифры 3,7-3,8%), но на конец года, скорее всего, окажется в пределах 3.9-4.0%.



Чиновник отметил, что резко подорожавшая плодоовощная продукция сыграла большую роль в общем росте потребительских цен. Если отбросить этот сезонный фактор, то базовая инфляция, по его словам, остается ниже 4,0% и не создает «никаких рисков для ценовой динамики». Господин Орешкин также отметил, что повышение НДС с 1 января 2019 года конечно же скажется на ценах, но это будет носить краткосрочный характер. По данным Росстата, в ноябре инфляция в России выросла на 0,5% до 3,8% г/г.



28 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что инфляция в стране приближается к целевому уровню регулятора в 4% опережающими темпами, т. е. цены растут быстрее, нежели ожидалось. По словам чиновницы, инфляционные ожидания населения несколько усилились и остаются на повышенном уровне после снижения месяцем ранее. ЦБ РФ ожидает, что по итогам 2019 года инфляция в России составит 5-5,5%, а в первой половине 2020 года вернется к 4%. В качестве причин ожидаемого через год-полтора снижения цен Эльвира Набиуллина назвала исчерпание эффектов ослабления курса рубля и повышения НДС.



Аналитики ряда банков, например, Росбанка, Уралсиба и Альфа-банка, полагают, что рост инфляционных ожиданий и перспективы скорого возобновления регулятором покупки валюты, заставят Банк России повысить ключевую ставку уже на ближайшем заседании в эту пятницу 14 декабря. По прогнозу экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, в ближайшие несколько месяцев ЦБ РФ будет придерживаться консервативной политики, и возобновит цикл снижения ключевой ставки не раньше второй половины 2019 года, когда будет пройден пик «проинфляционных шоков».



На понедельничных торгах валютного межбанка сохранился «медвежий» тренд в секторе безналичного доллара, который заставил уже в дебюте торгов появиться на межбанке регулятор с гривневой интервенцией с платформы Matching. НБУ выкупал долларовые излишки в более скромных, чем в пятницу объемах по 27,80 UAH/USD, признавая заметное снижение агрессивности предложения доллара со стороны игроков, испытывавших нужду в гривне.



Полагаю, сохранению присутствия на межбанке «зеленых медведей» способствовало заметное «сжатие» гривневой ликвидности, о чем поведало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Кроме того, судя по всему, на рынке сохраняется избыточная долларовая ликвидность, накопленная еще в начале III декады ноября из-за введения военного положения. Это произошло в ущерб запасам нацвалюты на текущие нужды, что, в конечном счете, «вылилось» в затянувшийся с 30 ноября откат безналичного «американца», который, судя по динамике объема выкупа НБУ «лишнего» доллара и хроникам средневзвешенного курса безналичного «американца», медленно, но неуклонно замедляется.



Наличный рынок, пребывая на торгах 10 декабря в боковом тренде, по-прежнему ждет завершения «медвежьей» эпопеи у своего «безналичного» родственника.



Судя по всему, нам тоже придется набраться терпения и наконец-то дождаться «дна» текущей коррекции безналичного «американца». Предположительно, в районе отметки 27,70 UAH/USD.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 155 000.Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 155 000, сообщило Министерства труда США. Безработица осталась без изменений 3,7% - минимум с декабря 1969 года.Годовой рост в оплате труда составил 3,1% - наилучший результат с 2009 года. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 198 000 в ноябре и безработицу на уровне 3,7%.Число рабочих мест в октябре выросло на 237 000 с 250 000. Средний рост числа рабочих мест в среднем росло на 206 000 в месяц против 182 000 в прошлом году, несмотря на более высокий спрос на рынке труда.В целом рабочие места в США росли в течение 98 месяцев подряд, что стало самым продолжительным подобным периодом за всю историю ведения статистики. Темпы найма в сфере розничной торговли, транспортном секторе, складском хозяйстве и производственном секторе ускорились, число рабочих мест в государственном секторе упали на 6 000 в ноябре.Рост заработных плат и низкая безработица, помогает увеличению потребительских расходов. Средний почасовой заработок для работников частного сектора в ноябре вырос на 6 центов до $27,35 +3,1%г/г - второй месяц подряд, но средняя продолжительность рабочей недели сократиласьЭкономика США может начать замедляться.По словам главного экономиста Международного валютного фонда Мориса Обстфельда, США могут ощутить последствия резкого замедления роста мировой экономики.Он ожидает замедления роста в 2019 и 2020 годах, но не ожидая рецессии в США. Влияние снижения налогов США и фискальных расходов уменьшится. «Для остального мира, похоже, воздух выходит из воздушного шара. Это также повлияет и на США»Goldman Sachs о перспективах ужесточения политики ФРС.В банке ожидают, что повышение в декабре все еще очень вероятно (на наш взгляд 90%), в вероятность повышения ставки в марте упала до чуть ниже 50%«Решение о паузе в марте также будет соответствовать вероятности того, что неопределенность, связанная с тарифами, будет особенно высока в конце 90-дневного льготного периода 1 марта.Мы подчеркиваем, что есть все еще хорошие аргументы для мартовского повышения, включая продолжающийся положительный фискальный импульс, который должен держать рост выше тренда в I-м квартале даже при более жестких финансовых условиях, а также ставку по фондам, которая остается на уровне нижнего предела диапазона нейтральной ставки ФРС даже после декабрьского повышения».Вторая оценка ВВП еврозоны за III квартал 0,6% г/г с 0,7% г/г.Вторая оценка ВВП Еврозоны за III квартал была пересмотрена в сторону понижения до 0,6% г/г с 0,7% г/г ранее, в основном из-за уменьшения экспорта и проблем в автомобильном секторе относительно III квартала 2017 года.Поддержку ВВП оказало увеличение запасов. Квартальный рост остался без изменений 0,2%. Прогнозы на IV квартал достаточно оптимистичны, так как замедление поставок автомобилей вызванное изменением стандартов контроля выбросов должны быть нивелированы к концу года. Рост активности в деловом секторе будет сдержанным, что не вселяет оптимизма ЕЦБ, который планирует завершение программы количественного смягчения (QE).Еврозона: Евроцентробанк не сможет отказаться от денежной накачки.Европейский центробанк не сможет отказаться от денежной накачки рынков и банковской системы, несмотря на сворачивание программы количественного смягчения, в ходе которой с 2015 года ЕЦБ напечатал Є2 триллиона, скупая гособлигации и корпоративные бонды.В 2020-м году наступает срок погашения долгосрочных кредитов на Є478 млрд., которые ЕЦБ выдавал под нулевую ставку в 2014-15 гг., а затем рефинансировал вплоть до 2017 года. Речь идет о программе TLTRO, которая дополнила выкуп облигаций и снабдила банки бесплатными денежными ресурсами.Необходимость вернуть эти займы грозит системе «разрывом фондирования», предупреждает главный экономист Cantor Fitzgerald в Дублине Алан Маккуэйд. Причем деньги понадобятся раньше формального срока погашения, чтобы банки могли выполнить требования к капиталу.В этих условиях Европейскому ЦБ придется предложить рынку новую порцию бесплатных кредитов, считают 75% опрошенных экономистов. ЕЦБ может объявить об операциях в марте, а начиная с июня проведет три аукциона TLTRO, полагают они.«Геополитические риски огромны, и уже есть признаки замедления глобальной экономики», - объясняет Маккуэйд:. ВВП еврозоны по итогам III квартала показал рост всего на 1,6%, причем изначальную оценку (1,7%) пришлось скорректировать вниз.«Не уверен, что кому-то захотелось бы повышать процентные ставки. И, хотя новые долгосрочные кредиты в первую очередь будут призваны смягчить «обрыв фондирования», они могут оказаться полезным стимулом в случае ухудшения ситуации в экономике», - говорит Маккуэйд.Напомним, печатный станок ЕЦБ был включен в 2014 году, тогда началась выдача кредитов и вышел на полную мощность в 2015-м, когда стартовала программа QE.В Китае вышли данные по потребительским и производственным ценам.Индекс потребительских цен в Китае вышел на уровне 2,2% г/г. Индекс ожидался на уровне 2,4% г/г, тогда как предыдущий показатель составлял 2,5% г/г.Целевой уровень инфляции в Китае составляет около 3% в год.В месячном сравнении инфляция составила 0,3% м/м (в октябре 0,2% м/м)В ноябре индекс цен производителей составил 2,7% г/г. Индекс ожидался на уровне 2,7% г/г, предыдущее значение 3,3% г/г.Агентство Синьхуа сообщает (основные моменты):- потребительские цены снизились из-за снижения цен на продукты питания и нефть- цены на продукты питания снизились на 1,2% м/м в ноябре- цены на бензин снизились на 4,9%Максим Орешкин признал, что инфляция в России в 2018 году окажется выше прогнозов Минэкономразвития.По итогам года рост инфляции в России составит 3.9-4.0%, что выше официального прогноза Минэкономразвития (МЭР), но в рамках целевого уровня ЦБ РФ 4.0%, сообщил в субботу глава МЭР Максим Орешкин.Общаясь с журналистами на съезде партии «Единая Россия», Максим Орешкин признал, что годовая инфляция в РФ превысит прогноз МЭР в 3,4% (ProFinance.ru: этот прогноз все еще остается официальным, хотя в ноябре МЭР уже озвучивало цифры 3,7-3,8%), но на конец года, скорее всего, окажется в пределах 3.9-4.0%.Чиновник отметил, что резко подорожавшая плодоовощная продукция сыграла большую роль в общем росте потребительских цен. Если отбросить этот сезонный фактор, то базовая инфляция, по его словам, остается ниже 4,0% и не создает «никаких рисков для ценовой динамики». Господин Орешкин также отметил, что повышение НДС с 1 января 2019 года конечно же скажется на ценах, но это будет носить краткосрочный характер. По данным Росстата, в ноябре инфляция в России выросла на 0,5% до 3,8% г/г.28 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что инфляция в стране приближается к целевому уровню регулятора в 4% опережающими темпами, т. е. цены растут быстрее, нежели ожидалось. По словам чиновницы, инфляционные ожидания населения несколько усилились и остаются на повышенном уровне после снижения месяцем ранее. ЦБ РФ ожидает, что по итогам 2019 года инфляция в России составит 5-5,5%, а в первой половине 2020 года вернется к 4%. В качестве причин ожидаемого через год-полтора снижения цен Эльвира Набиуллина назвала исчерпание эффектов ослабления курса рубля и повышения НДС.Аналитики ряда банков, например, Росбанка, Уралсиба и Альфа-банка, полагают, что рост инфляционных ожиданий и перспективы скорого возобновления регулятором покупки валюты, заставят Банк России повысить ключевую ставку уже на ближайшем заседании в эту пятницу 14 декабря. По прогнозу экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, в ближайшие несколько месяцев ЦБ РФ будет придерживаться консервативной политики, и возобновит цикл снижения ключевой ставки не раньше второй половины 2019 года, когда будет пройден пик «проинфляционных шоков».На понедельничных торгах валютного межбанка сохранился «медвежий» тренд в секторе безналичного доллара, который заставил уже в дебюте торгов появиться на межбанке регулятор с гривневой интервенцией с платформы Matching. НБУ выкупал долларовые излишки в более скромных, чем в пятницу объемах по 27,80 UAH/USD, признавая заметное снижение агрессивности предложения доллара со стороны игроков, испытывавших нужду в гривне.Полагаю, сохранению присутствия на межбанке «зеленых медведей» способствовало заметное «сжатие» гривневой ликвидности, о чем поведало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.Кроме того, судя по всему, на рынке сохраняется избыточная долларовая ликвидность, накопленная еще в начале III декады ноября из-за введения военного положения. Это произошло в ущерб запасам нацвалюты на текущие нужды, что, в конечном счете, «вылилось» в затянувшийся с 30 ноября откат безналичного «американца», который, судя по динамике объема выкупа НБУ «лишнего» доллара и хроникам средневзвешенного курса безналичного «американца», медленно, но неуклонно замедляется.Наличный рынок, пребывая на торгах 10 декабря в боковом тренде, по-прежнему ждет завершения «медвежьей» эпопеи у своего «безналичного» родственника.Судя по всему, нам тоже придется набраться терпения и наконец-то дождаться «дна» текущей коррекции безналичного «американца». Предположительно, в районе отметки 27,70 UAH/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69353 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4441 раз. Подякували: 8023 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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