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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 10 гру, 2018 13:16 Итоги: Валюта 10.12.18



По состоянию на 8.15 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $2,5, или 0,2%, до $1255 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,02%, до $14,69 за унцию.



Золото дорожает в понедельник на фоне сохраняющейся негативной динамики курса доллара.

Так, индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в пятницу снизился на 0,31%, до 96,51 пункта. В понедельник ослабление американской валюты продолжается. Давление на доллар оказывают данные о замедлении роста занятости в США в ноябре, что вызывает вопросы относительно дальнейших темпов ужесточения денежной политики в США.



Аналитик Argonaut Securities Хелен Лау сказала, что спрос на золото повышается также в качестве более надежного актива.



На мировых фондовых рынках отмечаются распродажи - основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем, также в «минусе» находятся и рынки акций Азии в понедельник.



Доллар США в ходе азиатских торгов в понедельник дешевеет ко всем основным валютам вслед за снижением доходности US Treasuries.

Инвесторы теперь ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. Снижаются даже ожидания, что ставка поднимется в декабре.



Евро к 08.20 Киева поднялся до $1,1437 с $1,1379 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.



Курс евро вырос до ¥128,56 со ¥128,23 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара к японской нацвалюте опустился со 112,69 до 112,42 иены.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,1%.



Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 декабря. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в текущем месяце на 25 б.п. в 71,5% против 84,4% всего неделю назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 69,1%.



Фунт стерлингов в понедельник дорожает к доллару, но снижается по отношению к остальным основным валютам. Во вторник предстоит голосование в британском парламенте по проектам соглашения Лондона и Брюсселя об условиях выхода Великобритании из ЕС и декларации о будущих отношениях.



Фьючерсы на золото в пятницу выросли и достигли максимального уровня закрытия с июля, размер недельного роста стал самым высоким с августа, после того, распродажа на фондовый рынках и снижение доходности казначейских облигаций США сделали золото относительно более привлекательным.



Февральский фьючерс на золото на Comex на закрытие вырос на $9, или на 0,7%, до $1252,60 за унцию.

За неделю фьючерс вырос на 2,2%, что является наиболее сильным ростом после роста на 2,5% на неделе, закончившейся 24 августа. Снижение цены с начала года уменьшилось до менее 5%.



Рост цены на золото произошёл также не фоне выхода данных по занятости в США в ноябре хуже ожиданий по ключевым компонентам отчета.



Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 155 000, что существенно меньше консенсус-прогноза 198 000.



Фондовые индексы США в четверг резко снизились, и снижение продолжилось в пятницу при закрытии фьючерсов на золото.



Индекс доллара USDX в пятницу снизился на 0,2% и движется к снижению за неделю на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного восстановилась от трёхмесячного минимума до 2,867%.



Мартовский фьючерс на серебро вырос на 1,3% до $14,696 за унцию. За неделю он вырос на 3,4%, но с начала года снижается на 14%.



Цена серебра относительно золота сейчас низка, и отношение цен золото/серебро было в пятницу 85, что делает серебро относительно дешевым.



Доллар США в пятницу снизился, после выхода данных по занятости в США в ноябре хуже ожиданий, не «мягкого» тона высказываний представителей ФРС. Сырьевые валюты укрепились после того, как ОПЕК+ достигла соглашения по ограничению объема добычи нефти.



Индекс доллара USDX снизился на 0,2% до 96,59 пункта.



Ноябрьские данные по занятости в США были названы экономистами «не впечатляющими», рост числа занятых составил 155 000 при ожидавшихся 198 000. Уровень безработицы остался без изменений на 3,7%.



Ближе к концу сессии президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который будет голосующим членом FOMC в следующем году, заявил, что центральные банк не должен повышать процентные ставки на следующей неделе (это повышение ожидается инвесторами). Буллард присоединился к другим представителям ФРС, отрыто опасающимся перспективы замедления мировой экономики. Участники рынка начали уменьшать ожидания по повышению ставки ФРС в следующем году.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 10 декабря понизился на 68,11 коп. и составил 66,2416 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 9,61 коп., на торгах пятницы повысился на 5,54 коп., оказавшись на уровне 27,8242 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.54, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,81/2783 UAH/USD. Спустя полчаса доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.20 Киева. Доллар удерживался на этой цифре более активными, чем накануне, покупками СКВ, в которых принимал участие и регулятор, выкупая с рынка минимальные порции долларовых излишков с платформы Matching. Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн. – до $35,0 млн.

Не исключено, помогало выровнять рынок безналичного доллара, замедлив его коррекцию, преддверие выходных, которые часть игроков предпочитала проводить, пребывая в долларе.



Меж тем, к 13.20 курс доллара на межбанке расширил спред 27,820/27,835 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности. Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,81/27,83 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 07 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8242 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.



В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.



Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.



Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.



Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии.

Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».



Наличный рынок в течение пятницы в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Киев, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал как минимум, стабильность цен, несмотря на сохранение «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.



В Днепре и в Запорожье в течение пятницы доллар прибавил в цене из-за послеобеденного «технического» или «рыночного» роста спроса на доллар.

В Запорожье этот спрос оказался настолько весомым, что в конечном счете «перекосил» тамошний рынок, несмотря на изрядное подорожание обеих позиций «американца».

В Днепре после обеда цены выросли по несколько иным причинам. Во-первых, немного понизился клиентский «принос» (население предпочитало на выходные дни остаться в «старом надежном» долларе. Во-вторых, те же цели ставили перед собой и местные валютчики.



Рынок столицы, Харькова, Крыжополя и Одессы предпочли перед самым закрытием торгов перейти в «праздничный» режим торговли, растянув маржу.



За исключением Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж. Последнее, в большинстве случаем не обеспечило прогресс на участке ликвидности – обороты, за исключением рынка Днепра, остались на уровне предыдущей сессии. Валютчики Днепра похвалились ростом ликвидности.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Одесса, Крыжополь), либо выросла на 4,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо потеряла 6,0-7,0 коп. (Киев, Харьков). Офера либо выросли на 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Запорожье, Харьков), либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 3,0-4,0 коп. (Киев).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 4,0-6,0 коп. (Киев). Позиция «предложение» в течение суток либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо понизилась на 2,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Крыжополь, Киев).



Таким образом, наличный «неформальный «рынок в преддверии выходных продемонстрировал заметное разнообразие курсовой динамики, при достаточно «единообразном» равновесии покупок и продаж «американца». Полагаю, речь может идти об относительной стабильности в наличной паре доллар-гривня, которая не исключает «дыхание» рынка в виде незначительных курсовых колебаний. Упомянутое равновесие спроса и предложения свидетельствует о том, что текущее состояние дел (и цен) в первом приближении удовлетворяет покупателей и продавцов наличной валюты. Последнее дает основание считать, что наличный рынок вновь перешел в режим ожидания своего безналичного «родственника», который, судя по всему, увлекся затянувшейся с 30 ноября коррекцией. Нечто подобное наблюдалось ранее, с той лишь разницей, что откатившись вниз с запредельных цен на панике из-за введения военного положения в приграничных с Россией и ее «шестерками» областей, наличный рынок тоже ожидал задержавшегося с откатом «зеленого» безнала.

Судя по последним курсовых хроникам и степени участия в торгах межбанка регулятора, безналичный рынок доллара достаточно близок к установления относительной стабильности, однако, в некотором отдалении от действующих цен наличного доллара, вызывая ассоциации с непересекающимися параллельными прямыми.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 07 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,03 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного утренним динамичным снижением цен безналичного «американца». С 11.00, когда котировки СКВ на межбанке прекратили снижение, рынок наличных Днепра начал выравниваться в баланс спроса и предложения.



Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать сжатие спреда.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке, как и в большинстве регионов Украины, немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и накануне.



По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», оказалась выше показателей предыдущей сессии.



В течение 07 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера прибавили 1,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,97/28,03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в условиях преобладания клиентского «приноса», вызванного довольно ранним, еще до 10.00 Киева обвала курса безналичного «американца» на межбанке . Но стоило установиться около 11.00 Киева устойчивой стабильности в «зеленом» секторе межбанка, клиенты-оптовик инициировали покупки приличных партий наличного доллара, тотчас выровняв рынок в баланс. При этом стоит отметить что реагируя на это выравнивание покупок и продаж, оптовики-«неформалы» Днепра, несмотря на отмеченное снижение цен СКВ на межбанке, предпочли к полудню сузить спред действующих цен наличной пары доллар-гривня, акцентировав рост в бидах - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB.



Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и в четверг.



По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку», оказалась выше показателей предыдущей сессии.



На протяжении 07 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера стали выше на 1,0-3,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса», проблемы с которым после обеда «попытались» «технически» перекосить рынок.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 декабря уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп, офера не изменились.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 07-го практически перестал интересовать клиентов. Интерес к евро не сумел реанимировать изрядный «залет» пары евро-доллар, случившийся около 15.30 Киева и забросивший евро выше отметки $1,1412 из-за неважной статистики по Nonfarm Payrolls в США.



Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих «поклонников».



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1366 к $1,1390, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры, заметно повысив позицию «спрос» наличной пары евро-гривня, вполне адекватно отреагировали и на этот скромный «привес», и на касание парой евро-доллар около 16.30 Киева внутридневного максимума ($1,1412). Учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1380, пара евро-доллар до 08.00 Киева плавно теряла в цене, консолидировавшись с указанного часа в районе отметки $1,1370, которая на европейских торгах рынка forex оказалась «базовой». Относительно этой цифры пара евро-доллар совершала разнополярные колебания, оставаясь в целом, на этой отметке, ожидая выхода американской статистики с рынка труда США за ноябрь. Появившиеся в 15.30 Киева цифры разочаровали адептов доллара, индекс которого USDX одномоментно провалился с уровня 96,90 к отметке 96,55 пункта.



Справедливости ради стоит заметить, что шок был непродолжительным, и пара евро-доллар ужо в 15.45 упала в район уровня $1,1383, относительно которого продолжала совершать разнополярные колебания в довольно широком диапазоне $1,1375-1,1400, не покидая его до 19.30 Киева. С этого часа пара евро-доллар инициировала ралли, поднявшее ее по состоянию на 20.40 Киев ак цифре $1,1403….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США стабилизировался в паре с евро в ходе торгов в пятницу, но при этом продолжает подъем практически ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран в ожидании данных по американскому рынку труда.



К 14.40 Киева евро стоил $1,1373 по сравнению с $1,1374 на закрытие предыдущей сессии.



Курс американской валюты к иене поднялся до ¥112,85 против ¥112,68 накануне.



Стоимость фунта относительно доллара понизилась до $1,2765 против $1,2781 в четверг.



Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 198 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.



На рынке все чаще можно услышать прогнозы, что Федрезерв США приостановит подъем процентных ставок в 2019 году, что отрицательно сказывается на курсе доллара.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,1%. Накануне индикатор потерял 0,3%.

С начала недели доллар подешевел на 0,5% к евро и на 0,6% к иене.



Около 15.30 Киева курс доллара снизился после публикации данных по рынку труда США за ноябрь. Американская валюта дешевеет по всему спектру рынка. Инвесторы ждут смягчения позиции ФРС из-за слабой макроэкономической статистики.



Из отчета выяснилось, что в прошлом месяце в стране были созданы 155 000 рабочих мест, что ниже среднего прогноза в 198 000. Кроме того, в сторону понижения были пересмотрены октябрьские цифры (с 250 000 до 237 000). Уровень безработицы остался на уровне 3,7%, что является минимальным значением с 1968 года. Почасовая оплата труда выросла на 0,2% м/м (до 3,1% г/г), чуть-чуть не дотянув до прогнозных 0,3% м/м.



Публикация этих новостей спровоцировала заметный всплеск спроса на рискованные активы, так как довольно слабая статистика по рынку труда может заставить ФРС смягчить свою позицию.



Итак, в пятницу в 15.30 Киева были опубликованы данные по изменению числа рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за ноябрь.

Одновременно вышла статистика по уровню безработицы. Данные эти очень важны, поскольку ФРС на них обычно обращает внимание.



Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 155 000, сообщило Министерства труда США. Безработица осталась без изменений 3,7% - минимум с декабря 1969 года. Годовой рост в оплате труда составил 3,1% - наилучший результат с 2009 года. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 198 000 в ноябре и безработицу на уровне 3,7%.



Число рабочих мест в октябре выросло на 237 000 с 250 000. Средний рост числа рабочих мест в среднем росло на 206 000 в месяц против 182 000 в прошлом году, несмотря на более высокий спрос на рынке труда.



В целом рабочие места в США росли в течение 98 месяцев подряд, что стало самым продолжительным подобным периодом за всю историю ведения статистики. Темпы найма в сфере розничной торговли, транспортном секторе, складском хозяйстве и производственном секторе ускорились, число рабочих мест в государственном секторе упали на 6 000 в ноябре.



Рост заработных плат и низкая безработица, помогает увеличению потребительских расходов. Средний почасовой заработок для работников частного сектора в ноябре вырос на 6 центов до $27,35 +3,1% г/г - второй месяц подряд, но средняя продолжительность рабочей недели сократилась



Как оказалось, данные вышли слабыми, что резко ударило по ожиданиям повышения ставки ФРС и, соответственно, по доллару. И такой расклад мы считаем вполне вероятным.



Напомним, что предыдущая история утверждает: за неделю до такого ключевого события как заседание ФРС (пройдет 19 декабря) активность на рынке обычно затухает (ставки участниками рынка к этому моменту, как правило, уже сделаны, и остается только ждать), так что если до середины следующей недели пара не выйдет из диапазона $1,1300-1,1460, то скорее, она в нем и останется.



Мы же предполагаем, что в связи с изменением риторики ФРС и достижением «торгового перемирия» между США и Китаем у пары есть шансы на рост и выход на стопы в районе $1,1460-1,1500.



Так что, никакой сенсации в паре евро-доллар в пятницу не произошло. Наберемся терпения до 19 декабря.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 07 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», заметно повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Пятничная сессия украинского валютного межбанка продемонстрировала явное стремление рынка безналичной пары доллар-гривня войти как минимум, в полосу стабильности.



Это стало очевидным из-за символического участия регулятора в сессии 07-го – НБУ «с ленцой» выкупал мизерные порции лишнего доллара.



Во-вторых, справочный курс безналичного доллара также индицировал заметное снижение темпов отката «американца».



Полагаю, безналичный доллар стал заметно ближе к боковому тренду. Не исключено, он вплотную подойдет к стабильности уже в дебюте новой недели. При поддержке привычного по понедельникам снижения объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему, участникам валютного межбанка с грехом пополам и немалыми потерями удалось «рассовать» сформировавшуюся из-за страха на введении военного положения избыточную долларовую ликвидность, понизив агрессивность предложения СКВ на торгах межбанка.



Не исключено, посильную помощь в этом рынку «зеленого» межбанка оказал наличный рынок, уже «переболевший» долларовой перекупленностью раньше.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки

заметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,77/27,82 UAH/USD.



Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.



Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.



Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.



К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD), недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.



Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.

Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.19 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,765/27,785 UAH/USD, поддерживаемые появившимися там покупателями, дождавшимися локальных минимумов долларовых цен.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.



По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке налились к локальному дну 27,74/27,76 UAH/USD в сопровождении появившихся объемных продаж в условиях затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 07 декабря по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1400, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1432 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 10 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 10 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,88-90/27,95-98 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 31,89/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,70/32,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/32,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/27,98 UAH/USD, розница – 27,88/28,03 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,00 UAH/USD; евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,419 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне снижения курса доллара по отношению к мировым валютам после статистики по рынку труда в США.Доллар США в ходе азиатских торгов в понедельник дешевеет ко всем основным валютам вслед за снижением доходности US Treasuries.Инвесторы теперь ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. Снижаются даже ожидания, что ставка поднимется в декабре.Фьючерсы на золото в пятницу выросли и достигли максимального уровня закрытия с июля, размер недельного роста стал самым высоким с августа, после того, распродажа на фондовый рынках и снижение доходности казначейских облигаций США сделали золото относительно более привлекательным.Доллар США в пятницу снизился, после выхода данных по занятости в США в ноябре хуже ожиданий, не «мягкого» тона высказываний представителей ФРС. Сырьевые валюты укрепились после того, как ОПЕК+ достигла соглашения по ограничению объема добычи нефти.Индекс доллара USDX снизился на 0,2% до 96,59 пункта.Ноябрьские данные по занятости в США были названы экономистами «не впечатляющими», рост числа занятых составил 155 000 при ожидавшихся 198 000. Уровень безработицы остался без изменений на 3,7%.Ближе к концу сессии президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который будет голосующим членом FOMC в следующем году, заявил, что центральные банк не должен повышать процентные ставки на следующей неделе (это повышение ожидается инвесторами). Буллард присоединился к другим представителям ФРС, отрыто опасающимся перспективы замедления мировой экономики. Участники рынка начали уменьшать ожидания по повышению ставки ФРС в следующем году.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии.Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».Наличный рынок в течение пятницы в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Киев, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал как минимум, стабильность цен, несмотря на сохранение «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.В Днепре и в Запорожье в течение пятницы доллар прибавил в цене из-за послеобеденного «технического» или «рыночного» роста спроса на доллар.В Запорожье этот спрос оказался настолько весомым, что в конечном счете «перекосил» тамошний рынок, несмотря на изрядное подорожание обеих позиций «американца».В Днепре после обеда цены выросли по несколько иным причинам. Во-первых, немного понизился клиентский «принос» (население предпочитало на выходные дни остаться в «старом надежном» долларе. Во-вторых, те же цели ставили перед собой и местные валютчики.Рынок столицы, Харькова, Крыжополя и Одессы предпочли перед самым закрытием торгов перейти в «праздничный» режим торговли, растянув маржу.За исключением Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж. Последнее, в большинстве случаем не обеспечило прогресс на участке ликвидности – обороты, за исключением рынка Днепра, остались на уровне предыдущей сессии. Валютчики Днепра похвалились ростом ликвидности.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Одесса, Крыжополь), либо выросла на 4,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо потеряла 6,0-7,0 коп. (Киев, Харьков). Офера либо выросли на 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Запорожье, Харьков), либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 3,0-4,0 коп. (Киев).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 4,0-6,0 коп. (Киев). Позиция «предложение» в течение суток либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо понизилась на 2,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Крыжополь, Киев).Таким образом, наличный «неформальный «рынок в преддверии выходных продемонстрировал заметное разнообразие курсовой динамики, при достаточно «единообразном» равновесии покупок и продаж «американца». Полагаю, речь может идти об относительной стабильности в наличной паре доллар-гривня, которая не исключает «дыхание» рынка в виде незначительных курсовых колебаний. Упомянутое равновесие спроса и предложения свидетельствует о том, что текущее состояние дел (и цен) в первом приближении удовлетворяет покупателей и продавцов наличной валюты. Последнее дает основание считать, что наличный рынок вновь перешел в режим ожидания своего безналичного «родственника», который, судя по всему, увлекся затянувшейся с 30 ноября коррекцией. Нечто подобное наблюдалось ранее, с той лишь разницей, что откатившись вниз с запредельных цен на панике из-за введения военного положения в приграничных с Россией и ее «шестерками» областей, наличный рынок тоже ожидал задержавшегося с откатом «зеленого» безнала.Судя по последним курсовых хроникам и степени участия в торгах межбанка регулятора, безналичный рынок доллара достаточно близок к установления относительной стабильности, однако, в некотором отдалении от действующих цен наличного доллара, вызывая ассоциации с непересекающимися параллельными прямыми.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 07 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,03 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного утренним динамичным снижением цен безналичного «американца». С 11.00, когда котировки СКВ на межбанке прекратили снижение, рынок наличных Днепра начал выравниваться в баланс спроса и предложения.Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать сжатие спреда.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.После обеда на местном рынке, как и в большинстве регионов Украины, немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и накануне.По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», оказалась выше показателей предыдущей сессии.В течение 07 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера прибавили 1,0-3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,97/28,03 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в условиях преобладания клиентского «приноса», вызванного довольно ранним, еще до 10.00 Киева обвала курса безналичного «американца» на межбанке . Но стоило установиться около 11.00 Киева устойчивой стабильности в «зеленом» секторе межбанка, клиенты-оптовик инициировали покупки приличных партий наличного доллара, тотчас выровняв рынок в баланс. При этом стоит отметить что реагируя на это выравнивание покупок и продаж, оптовики-«неформалы» Днепра, несмотря на отмеченное снижение цен СКВ на межбанке, предпочли к полудню сузить спред действующих цен наличной пары доллар-гривня, акцентировав рост в бидах - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB.Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и в четверг.По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку», оказалась выше показателей предыдущей сессии.На протяжении 07 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера стали выше на 1,0-3,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса», проблемы с которым после обеда «попытались» «технически» перекосить рынок.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 декабря уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп, офера не изменились.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 07-го практически перестал интересовать клиентов. Интерес к евро не сумел реанимировать изрядный «залет» пары евро-доллар, случившийся около 15.30 Киева и забросивший евро выше отметки $1,1412 из-за неважной статистики по Nonfarm Payrolls в США.Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих «поклонников».Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.Торги рублем 07 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», заметно повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признакизаметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,77/27,82 UAH/USD.Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD), недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.19 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,765/27,785 UAH/USD, поддерживаемые появившимися там покупателями, дождавшимися локальных минимумов долларовых цен.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке налились к локальному дну 27,74/27,76 UAH/USD в сопровождении появившихся объемных продаж в условиях затухающей перед обедом торговой активности.На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с 07 декабря по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1400, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1432 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 10 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 10 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,88-90/27,95-98 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 31,89/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,70/32,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/32,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/27,98 UAH/USD, розница – 27,88/28,03 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,00 UAH/USD; евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,419 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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