Додано: Сер 12 гру, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 12.12.18



Индекс цен производителей в ноябре вырос на 0,1% м/м - третий месяца подряд. Индекс цен без учета продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3%м/м в ноябре. Экономисты ждали снижения общего индекса конечного спроса на -0,1%, рост индекса без учета продуктов питания и энергоносителей на +0,1%. За год общий индекс вырос на 2,5% в ноябре, а базовый индекс на 2,7%. ФРС США использует индекс цен расходов на личное потребление, как показатель инфляции.



В Wells Fargo ждут замедления роста экономики еврозоны.



По мнению аналитиков из Wells Fargo, перспективы роста в еврозоне в ближайшей перспективе могут остаться слабыми; однако они считают, что рост должен остаться в силе. Они ожидают двух повышений ставки Евроцентробанка на 20 б.п. по депозитной ставке в III и IV кварталах 2019 года.

«Реальный рост ВВП в еврозоне в этом году снизился после более стабильных темпов роста, наблюдавшихся в 2017 году. Некоторые страны показали явное сокращение производства в третьем квартале, и хотя некоторая слабость, вероятно, была вызвана временными факторами, недавний застой заставил многих усомниться в долговечности нынешнего роста. Но, на наш взгляд, фундаментальное состояние экономики еврозоны должно проявить устойчивость в ближайшие кварталы.



В то время как ЕЦБ оставался спокойным на фоне продолжающегося вялого ценового давления и недавнего замедления роста, мы все еще ожидаем, что он завершит покупки облигаций в конце этого года, прежде чем начнет медленно повышать ставки с осени 2019 года. Ценовое давление должно медленно расти, поскольку затраты на рабочую силу продолжают увеличиваться, а монетарная политика становится более жесткой после нескольких лет исторически низких процентных ставок.



Хотя мы ожидаем, что ЕЦБ оставит свою политику без изменений на этой неделе, мы по-прежнему ожидаем дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики в 2019 году, предполагая, что в ближайшие месяцы картина инфляции и роста улучшится».



Danske Bank о перспективах еврозоны.



Согласно прогнозам роста еврозоны, представленным аналитиками Danske Bank, обсуждения рецессии преждевременны и ожидается, что рост продолжится в течение следующих двух лет, но более медленными темпами в свете состояния зрелости делового цикла и замедления роста мировой торговли.



«Мы ожидаем, что рост ВВП достигнет 1,6% в 2019 году (1,7% ранее), прежде чем смягчится до потенциального роста на уровне 1,5% к 2020 году. Хотя мы ожидаем, что чистый экспорт будет тормозить рост из-за более жестких условий мировой торговли, как и сильный евро в эффективном выражении (повысившись примерно на 5% в этом году), мы прогнозируем, что внутренний спрос скомпенсирует эту слабость. В частности, рост частного потребления, по нашему мнению, будет ускоряться за счет роста реальной заработной платы, поскольку повышение заработной платы и снижение цен на энергоносители поддержат кошельки домохозяйств. Ожидается, что рост заработной платы достигнет 2,4% в 2020 году, что будет вызвано растущей нехваткой рабочей силы и дальнейшим улучшением рынка труда, а уровень безработицы снизится до 7,5% к 2020 году. ЕЦБ медленно выходит из кризисного режима, и мы прогнозируем первое повышение ставки по депозитам на 20 пунктов к декабрю 2019 года. В 2020 году мы ожидаем, что ЕЦБ продолжит нормализацию своей политики, хотя и относительно спокойными темпами».



Чего ждать от ЕЦБ в четверг – BofAML.



Аналитики Bank of America Merrill Lynch высказывают свои ожидания от заседания ЕЦБ в четверг.

«Мы полагаем, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершит программу QE на этой неделе, как и ожидалось. Тем не менее, на заседании в четверг, вероятно, будет гораздо больше вопросов для решения ЕЦБ. Мы ожидаем, что президент ЕЦБ Драги будет снова выражать оптимизм, который сопровождал большинство заявлений ЕЦБ в последнее время».



ЕЦБ прекратит «количественное смягчение» на заседании в четверг, - BofAML.



В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют их ожидания по заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое состоится в четверг:



«Мы считаем, что ЕЦБ завершит «количественное смягчение» на этой неделе, как ожидалось. Тем не менее, заседание в четверг, вероятно, будет иметь больше вопросов, на которые должен будет ответить ЕЦБ. Мы ожидаем, что президент ЕЦБ повторит выражение оптимизма, которое сопровождало большинство выступлений ЕЦБ в последнее время.



В четверг мы должны услышать «хорошие слова», передающие готовность использовать несколько спусковых крючков, но никаких действий, кроме формального завершения «количественного смягчения» и дальнейшей информации о реинвестировании. Мы ожидаем, что прогнозы будут снижены только незначительно, с по-прежнему сбалансированными рисками. Драги должен будет подчеркнуть временную природу ослабления (экономики), при том, что изменение заработной платы — источник надежды, когда дело касается инфляции.

По валютном рынку, мы не ожидаем, что заседание в четверг будет иметь долгосрочное влияние на евро, и остаемся в целом медведями на 2019 г.»



ZEW: Рост ВВП Германии замедлится в IV квартале.



Институт экономических исследований ZEW показал, что согласно его исследованиям индекс настроений в декабре вырос до -17,5 с -24,1 в ноябре. Несмотря на отрицательные цифры, они оказались лучше прогнозов, но значительно ниже потенциального уровня в +22,5. Ухудшение оценки экономической ситуации - признак замедления ВВП в 4 квартале. На экономику Германии давит неясность вокруг Brexit, напряженность в мировой торговле. Индекс текущих условий в Германии в декабре 45,3 с 58,2 в ноябре.



Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции.



Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.

Сейчас Сбербанк ожидает курс рубля в 2019-2020 гг. на уровне 65-70 RUB/USD, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года, следует из презентации. Ранее Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 RUB/USD в 2019 г. и 67 RUB/USD в 2020 г., сообщалось в отчете банка по международным стандартам финансовой отчетности за II квартал 2018 года.



Инфляцию в РФ в 2019-2020 гг. Сбербанк ожидает на уровне 4-5%, что незначительно хуже ожиданий стратегии, отмечается в презентации Латыповой. Ранее Сбербанк ожидал инфляцию на уровне 4,4% на конец 2019 г., 4% - на конец 2020 г.

Цену нефти марки Urals в 2019-2020 гг. Сбербанк ожидает на уровне $60-65 за баррель, что лучше ожиданий, которые были в стратегии. В базовом сценарии предыдущего прогноза Сбербанк ожидал цену барреля нефти Urals на уровне $62 в 2019 г. и 2020 г.



Сбербанк прогнозирует рост ВВП в пределах 1,4-2% в 2019-2020 гг., что соответствует ожиданиям стратегии. В предыдущем прогнозе на конец второго квартала 2018 года Сбербанк ожидал рост ВВП на уровне 1,6% в 2019 г. и 1,7% в 2020 г.



Как и предполагалось, разворот тренда на рынке безналичного доллара отечественного валютного межбанка состоялся немного раньше – уже в среду, не выдержав изрядного давления разбухшего гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, курс доллара начал расти. Вначале на межбанке, а затем и на наличном рынке.



Повторимся еще раз: своим ростом безналичный «американец» с одной стороны обязан выросшей гривневой ликвидности, сформированный двумя мероприятиями киевских финансовых властей (погашением Нацбанком своих депозитных сертификатов, размещение который состоялось в пятницу, на астрономическую сумму, превысившую 16,0 млрд. грн., а также изрядных субвенций, выплаченных Казначейством на здравоохранение и образование. Последнее, согласно регламенту, не могло принимать участие в торгах межбанка. А вот гривня от депосертификатов, пополнив «закрома» экспортеров, заметно понизила уровень их продаж СКВ ради нацвалюты на текущие нужды, список которых на излете года довольно широкий.



Во-вторых, из-за сложившейся обстановки с гривневой ликвидностью, на межбанке 12-го присутствовали сколь-нибудь значимые предложения СКВ из части экспортной выручки, которая подлежала обязательной продаже. Понятно, что экспортерам хотелось подороже реализовать эти 50% внешнего выторга, и они стали «придерживать» валюту, формируя на межбанке доминирование спроса и закономерное в этих случаях подорожание СКВ.



Рынок развернул свой тренд, однако этот процесс был лишен «надрыва». С одной стороны потому, что время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, с другой, нерезиденты завершили свой сезон репатриации дивидендов раньше, воспользовавшись нисходящим трендом «зеленого» безнала и скупившись, не изменив настроение на межбанке.



Полагаю, рынок достаточно быстро «переварит» эту выросшую гривневую ликвидность из-за внушительных расходов корпораций на исходе года. Существует реальная вероятность скорой остановки текущего «бычьего» тренда в паре доллар-гривня на приподнявшихся немного долларовых ценах.



Рост курса наличного доллара тоже вряд ли затянется в связи с выросшими перед новогодним застольем гривневыми расходами обывателей на подарочки, продукты и напитки, сопровождаясь ростом оферов наличной валюты для этого проекта.



Таким образом, можно считать, что затянувшаяся с 30 ноября коррекция безналичного доллара наконец-то сменилась ростом, оказавшись «подарком» для клиентов наличного рынка, которым вскоре предстоит расставание с долларовыми «заначками» на новогодние и рождественские расходы.





