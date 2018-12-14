Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 14.12.18 Итоги: Прогнозы 14.12.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 14.12.18



Цены на импорт товаров в США в ноябре упали на 1,6% - максимальное падение за 3 года, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали падение цен на импорт в ноябре на 1,1%. Сильнее всего упали цены на нефть - на 12,1% м/м.



Без учета нефти цены на импорт снизились более умеренно, на 0,3%. За год цены на импорт выросли на 0,7%, а потребительские цены в ноябре поднялись на 2,2%. Цены на экспорт в ноябре упали на 0,9% м/м и выросли 1,8% г/г.



ЕЦБ завершит скупку активов к концу 2018 года.



Евроцентробанк будет скупать гособлигации лишь до конца текущего года. Совет управляющих ЕЦБ также оставил на нулевом уровне базовую процентную ставку.

Европейский центральный банк подтвердил, что к концу текущего года он завершит программу покупки гособлигаций и других ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении ЕЦБ, распространенном после заседания Совета управляющих в четверг, 13 декабря.



С марта 2015 года скупка активов служила для ЕЦБ важнейшим инструментом в борьбе против слабой конъюнктуры и слишком низкой, по его мнению, инфляции. Но с тех пор экономика в еврозоне восстановилась. Поэтому регулятор решил прекратить подобные транзакции, объем которых достиг почти Є2,6 трлн.

Скупка активов на рынках все последние годы вызывала критику у ряда финансистов в Германии.



На заседании было также решено сохранить на рекордно низком уровне - 0 процентов - базовую процентную ставку, она остается нулевой уже с марта 2016 года. Евроцентробанк также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых. Регулятор вновь заявил, что ключевые ставки не изменятся по крайней мере до конца лета 2019 года.



В Европе завершили крупнейший в истории эксперимент над финансовой системой.



Европейский центробанк в четверг окончательно подтвердил, что сворачивает программу «количественного смягчения», которая действовала в зоне евро с 2015 года.



Программа QE, в ходе которой ЕЦБ скупал активы - от государственных облигаций до корпоративных бондов - и закачал в финансовую систему Є2,6 триллиона, завершится в декабре, сообщил на пресс-конференции глава банка Марио Драги. ЕЦБ видит риски замедления экономики зоны евро, которую три года пытался подстегнуть, заливая проблемы деньгами, и не намерен, по словам Драги, повышать процентные ставки как минимум до лета следующего года.



Тем не менее, эпоха постоянной денежной накачки, которая опустила стоимость денег практически до нуля, обвалила курс евро до 12-летнего минимума и позволила Германии занимать средства для бюджета под отрицательную ставку, окончательно уйдет в прошлое.



ЕЦБ начал QE в марте 2015 года - спустя три месяца после того, как аналогичную программу свернула ФРС США.



В первый год он скупал активы на Є60 млрд. в месяц, затем увеличил «дозу» до Є80 млрд., после чего в марте 2017-го приступил к ее плавному снижению - сначала до Є60 млрд., затем до Є30 млрд., с сентября - до Є15 млрд. и, наконец, - до нуля.



За три года центробанк зоны евро выкупил у инвесторов облигации Германии на Є515 млрд., Франции - на Є417 млрд, Италии - на Є363 млрд, Испании - на Є229 млрд, де-факто финансируя их бюджеты за счет «печатного станка».



Деньги ЕЦБ удачно заменили вливания от ФРС. В сумме же - с учетом Банка Японии, Банка Англии и Народного банка Китая - мировые ЦБ за 10 лет cтимулирующей политики вылили на финансовые рынки $16 трлн., подсчитали аналитики Bank of America Merrill Lynch.



Это «безусловно крупнейший монетарный эксперимент в истории мира», писал в письме инвесторам в 2016 году глава фонда RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд.



Произошедшее можно сравнить со «взрывом суперновой», отмечает стратег BofA Майк Харнетт: рекордная в истории эмиссия денег превратилась в цунами ликвидности, которое хлынуло на финансовые рынки вызвав их бурный рост: рынок акций США взлетел в 4,5 раза, а его капитализация выросла на $17,5 трлн.; панъевропейский индекс EuroStoxx50 - в 1,8 раза; доходности облигаций развитых стран впервые в истории стали отрицательными.



Теперь же сценарий меняется на диаметрально противоположный. ФРС уже сокращает баланс, изымая из системы по $30 млрд. в месяц, ЕЦБ прекращает операции. «На посту» остается лишь Банк Японии, увеличивающий денежную базу на ¥80 трлн. в год. Однако недостаточно, чтобы компенсировать операции «коллег».



Чистые покупки активов центробанками в 2019-м станут отрицательными, прогнозирует Bloomberg Economics: иными словами, объемы изъятия ликвидности превысят объем эмиссии.



Это грозит рынкам серьезными испытаниями, предупреждает Харнетт.



В худшем сценарии возможен обвал, а его масштаб будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.



Глава ЕЦБ говорит о статданных еврозоны слабее ожиданий и угрозе протекционизма.



Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидал Евроцентробанк, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.



Так, реальный ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,2% относительно апреля-июня после подъема на 0,4% в предыдущие два квартала. Это обусловлено ослаблением внешнего спроса и рядом страновых и специфических для определенных секторов экономики факторов.



Хотя часть данных факторов, вероятно, исчезнет, такая ситуация может говорить о замедлении импульса экономического роста в будущем, полагает руководитель ЕЦБ. Между тем положительными факторами для экономики являются хорошая ситуация на рынке труда и повышение зарплат, которые поддерживают потребительские расходы.

По словам М.Драги, в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции.



«Риски для роста экономики в целом остаются сбалансированными», однако ухудшаются, отметил глава ЕЦБ. В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он.



«Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, угрозой протекционизма, уязвимостью emerging markets и волатильностью финансовых рынков, все еще сохраняется», - заявил М.Драги.

Курс евро сейчас находится на уровне $1,1344 по сравнению с $1,1369 днем ранее. Перед началом выступления главы ЕЦБ единая европейская валюта торговалась в районе $1,1372.



SEB о грядущем заседании ФРС 18-19 декабря.



Аналитики SEB Research обсуждают свои ожидания по декабрьскому заседанию FOMC по на следующей неделе.

«ФРС повысит целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25-2,50% на своем следующем заседании 18-19 декабря. Ни распродажа на фондовых рынках, ни критика президента Трампа не заставят банк пересмотреть свое решение о повышении ставки в этом месяце, особенно учитывая сохраняющиеся высокие показатели экономики США и уровень инфляции, близкий к целевому. ФРС принимает более гибкую денежно-кредитную политику, затрудняя прогнозирование того, сколько раз она увеличит ставки в 2019 году и когда это произойдет. В настоящее время мы прогнозируем два повышения ставок, в марте и июне, но допускаем, что существует множество факторов, которые могут побудить банк действовать в разное время. Если ссылка на «дальнейшее постепенное повышение» будет исключена из отчета, как мы прогнозируем, или ФРС изменит свой средний прогноз с трех до двух повышений в 2019 году, следует ожидать небольшого снижения доходности. Однако финансовые рынки вероятно, будет более чувствительным к ястребиному тону заявления ФРС».



В ING ждут роста евро в 2019 году.



Петр Крпата, стратег ING, объяснил, что они ожидают, что пара EUR / USD будет расти в течение 2019 года на фоне более слабого доллара США, а не более сильного евро.

«Европейский центральный банк не подвел рынок в своих ожиданиях . Более того, он высказал осторожный тон и пересмотрел прогнозы по ВВП и ИПЦ в сторону понижения. Президент ЕЦБ Драги «сохраняет уверенность в себе с возрастающей осторожностью».

Осторожный ЕЦБ вряд ли станет основным драйвером прогнозируемого роста евро в следующем году и вряд ли станет катализатором для резкого ралли евро / доллар - как, например, было в 2017 году, когда улучшающиеся перспективы роста в Еврозоне и ожидания сокращения количественного смягчения ЕЦБ переросли в значимое ралли евро.

Мы ожидаем повышения курса евро / доллар во второй половине 2019 года (с целью на 1,20 к концу 2019 года), но это будет скорее связано со слабым долларом (как мы ожидаем, бычий цикл доллара будет на пике), а не сильным евро. Евро просто не хватает внутренних катализаторов для более значимого ралли. Ожидаемые 40 базисных пунктов рост ставки по депозитам ЕЦБ (между концом 2019 года и началом 2020 года) вряд ли помогут».



Рост фунта может быть кратковременным – MUFG.



В MUFG Research обсуждают перспективы фунта в свете последней динамики по Brexit

«В среду фунт устроил ралли облегчения после того, как премьер-министр Мэй едва пережила проблему лидерства. Однако восходящий импульс фунта, вероятно, окажется недолгим. Непосредственный риск того, что премьер-министра Мэй может потерять пост лидера, был исключен. Тем не менее, трудно утешиться недавними политическими событиями в Великобритании, которые еще больше подорвали авторитет премьер-министра Мэй и ясно показали, насколько разобщенным стало правительство в отношении Brexit. Премьер-министр Мэй завоевала доверие только 200 депутатов в палате на 650 мест. Это намного меньше, чем цифры, необходимые для эффективной работы правительства. Это делает правительство уязвимым для вотума доверия».



Крупнейший британский инвестор решил уйти из российского госдолга.



Давний инвестор российского рынка, Ashmore Group Plc, переходит в разряд «медведей».



Ориентированная на развивающиеся рынки компания, управляющая активами на $76 миллиардов, уже менее оптимистично смотрит на российские активы, учитывая их уязвимость перед санкциями США, которая может сохраняться неопределенно долгое время.



Ashmore вынуждена постепенно сокращать вложения в РФ, хотя такая капитуляция необычна для компании, в прошлом не боявшейся обвалов рынка.



Американские санкции против РФ сопоставимы с бомбой замедленного действия, и ситуация будет только ухудшаться с учетом того, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершает расследование, сказала главный аналитик Ashmore Ян Ден в интервью. Если Россию признают виновной во вмешательстве в выборы США 2016 года, стране грозят новые «повальные» санкции, сказал Ден.



Мрачный прогноз от инвестора, известного своей готовностью рисковать, вкладывая средства в такие бедствующие рынки, как Венесуэла, усугубляет ситуацию для властей РФ, пытающихся ограничить отток инвестиций из страны. Со времени введения новых санкций в апреле нерезиденты вывели из локальных облигаций РФ около 500 миллиардов рублей ($7,6 миллиарда).



Доходность 10-летних рублевых бондов с тех пор превысила 8,5% по сравнению с примерно 7,2% в марте.



Конгресс США, в ноябре отложивший обсуждение санкций к РФ, может утвердить новые ограничения в начале следующего года. Самый жесткий из обсуждаемых вариантов - запрет на покупку новых выпусков суверенного долга РФ и отказ в доступе к международной финансовой системе для крупных российских банков.



Ден говорит, что санкции к госдолгу уже учтены в котировках рублевых облигаций, но есть «тенденция к расширению санкций, а не к их уменьшению».



Ashmore все еще активен на рынке евробондов, локальных облигаций и корпоративных бумаг и будет сохранять какие-то вложения вопреки их снижению.

«В целом мы всегда присутствуем на этих рынках, если только не ожидаем дефолта или другого бедствия, но каждый день корректируем позиции», - сказал Ден.



Отказавшись от попыток «качнуть» украинский валютный межбанк, более серьезно настроенные игроки успели до 11.25 Киева успели приобрести действительно нужной им валюты, которую с незначительным «довеском» им предложили продавцы.

С указанного часа на рынке появилась вторая партия покупателей безналичного доллара, своим спросом чуть выше приподнявшая цену СКВ. Полагаю, ближе к полудню на рынок «зеленого» безнала пришли игроки, привыкшие проводить выходные дни с комфортом и в спокойствии, «обезопасив» свои активы вхождением в «старый надежный» доллар. Можно сказать, что именно эти участники рынка являются «родителями» пресловутого «пятничного синдрома».



Полагаю, задержка с появлением справочного курса доллара могла быть вызвана «щекотливостью» ситуации. Если этот индикатор окажется ниже предыдущего, станет очевидно, что состоявшееся накануне подорожание средневзвешенного курса доллара, отразившееся на официальном курсе НБУ на пятницу, является продуктом игры нечистых и непатриотично настроенных валютных спекулянтов, деятельность которых 13-го не пресек регулятор.



Так или иначе, налицо замедление «бычьего» тренда безналичного «американца» с высоковероятными перспективами его вхождения в «боковик».



Вялая реакция наличного рынка на пятничную попытку роста курса безналичного «американца» подтверждает этот прогноз.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Цены на импорт товаров в США в ноябре упали на 1,6%.Цены на импорт товаров в США в ноябре упали на 1,6% - максимальное падение за 3 года, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали падение цен на импорт в ноябре на 1,1%. Сильнее всего упали цены на нефть - на 12,1% м/м.Без учета нефти цены на импорт снизились более умеренно, на 0,3%. За год цены на импорт выросли на 0,7%, а потребительские цены в ноябре поднялись на 2,2%. Цены на экспорт в ноябре упали на 0,9% м/м и выросли 1,8% г/г.ЕЦБ завершит скупку активов к концу 2018 года.Евроцентробанк будет скупать гособлигации лишь до конца текущего года. Совет управляющих ЕЦБ также оставил на нулевом уровне базовую процентную ставку.Европейский центральный банк подтвердил, что к концу текущего года он завершит программу покупки гособлигаций и других ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении ЕЦБ, распространенном после заседания Совета управляющих в четверг, 13 декабря.С марта 2015 года скупка активов служила для ЕЦБ важнейшим инструментом в борьбе против слабой конъюнктуры и слишком низкой, по его мнению, инфляции. Но с тех пор экономика в еврозоне восстановилась. Поэтому регулятор решил прекратить подобные транзакции, объем которых достиг почти Є2,6 трлн.Скупка активов на рынках все последние годы вызывала критику у ряда финансистов в Германии.На заседании было также решено сохранить на рекордно низком уровне - 0 процентов - базовую процентную ставку, она остается нулевой уже с марта 2016 года. Евроцентробанк также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых. Регулятор вновь заявил, что ключевые ставки не изменятся по крайней мере до конца лета 2019 года.В Европе завершили крупнейший в истории эксперимент над финансовой системой.Европейский центробанк в четверг окончательно подтвердил, что сворачивает программу «количественного смягчения», которая действовала в зоне евро с 2015 года.Программа QE, в ходе которой ЕЦБ скупал активы - от государственных облигаций до корпоративных бондов - и закачал в финансовую систему Є2,6 триллиона, завершится в декабре, сообщил на пресс-конференции глава банка Марио Драги. ЕЦБ видит риски замедления экономики зоны евро, которую три года пытался подстегнуть, заливая проблемы деньгами, и не намерен, по словам Драги, повышать процентные ставки как минимум до лета следующего года.Тем не менее, эпоха постоянной денежной накачки, которая опустила стоимость денег практически до нуля, обвалила курс евро до 12-летнего минимума и позволила Германии занимать средства для бюджета под отрицательную ставку, окончательно уйдет в прошлое.ЕЦБ начал QE в марте 2015 года - спустя три месяца после того, как аналогичную программу свернула ФРС США.В первый год он скупал активы на Є60 млрд. в месяц, затем увеличил «дозу» до Є80 млрд., после чего в марте 2017-го приступил к ее плавному снижению - сначала до Є60 млрд., затем до Є30 млрд., с сентября - до Є15 млрд. и, наконец, - до нуля.За три года центробанк зоны евро выкупил у инвесторов облигации Германии на Є515 млрд., Франции - на Є417 млрд, Италии - на Є363 млрд, Испании - на Є229 млрд, де-факто финансируя их бюджеты за счет «печатного станка».Деньги ЕЦБ удачно заменили вливания от ФРС. В сумме же - с учетом Банка Японии, Банка Англии и Народного банка Китая - мировые ЦБ за 10 лет cтимулирующей политики вылили на финансовые рынки $16 трлн., подсчитали аналитики Bank of America Merrill Lynch.Это «безусловно крупнейший монетарный эксперимент в истории мира», писал в письме инвесторам в 2016 году глава фонда RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд.Произошедшее можно сравнить со «взрывом суперновой», отмечает стратег BofA Майк Харнетт: рекордная в истории эмиссия денег превратилась в цунами ликвидности, которое хлынуло на финансовые рынки вызвав их бурный рост: рынок акций США взлетел в 4,5 раза, а его капитализация выросла на $17,5 трлн.; панъевропейский индекс EuroStoxx50 - в 1,8 раза; доходности облигаций развитых стран впервые в истории стали отрицательными.Теперь же сценарий меняется на диаметрально противоположный. ФРС уже сокращает баланс, изымая из системы по $30 млрд. в месяц, ЕЦБ прекращает операции. «На посту» остается лишь Банк Японии, увеличивающий денежную базу на ¥80 трлн. в год. Однако недостаточно, чтобы компенсировать операции «коллег».Чистые покупки активов центробанками в 2019-м станут отрицательными, прогнозирует Bloomberg Economics: иными словами, объемы изъятия ликвидности превысят объем эмиссии.Это грозит рынкам серьезными испытаниями, предупреждает Харнетт.В худшем сценарии возможен обвал, а его масштаб будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.Глава ЕЦБ говорит о статданных еврозоны слабее ожиданий и угрозе протекционизма.Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидал Евроцентробанк, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.Так, реальный ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,2% относительно апреля-июня после подъема на 0,4% в предыдущие два квартала. Это обусловлено ослаблением внешнего спроса и рядом страновых и специфических для определенных секторов экономики факторов.Хотя часть данных факторов, вероятно, исчезнет, такая ситуация может говорить о замедлении импульса экономического роста в будущем, полагает руководитель ЕЦБ. Между тем положительными факторами для экономики являются хорошая ситуация на рынке труда и повышение зарплат, которые поддерживают потребительские расходы.По словам М.Драги, в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции.«Риски для роста экономики в целом остаются сбалансированными», однако ухудшаются, отметил глава ЕЦБ. В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он.«Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, угрозой протекционизма, уязвимостью emerging markets и волатильностью финансовых рынков, все еще сохраняется», - заявил М.Драги.Курс евро сейчас находится на уровне $1,1344 по сравнению с $1,1369 днем ранее. Перед началом выступления главы ЕЦБ единая европейская валюта торговалась в районе $1,1372.SEB о грядущем заседании ФРС 18-19 декабря.Аналитики SEB Research обсуждают свои ожидания по декабрьскому заседанию FOMC по на следующей неделе.«ФРС повысит целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25-2,50% на своем следующем заседании 18-19 декабря. Ни распродажа на фондовых рынках, ни критика президента Трампа не заставят банк пересмотреть свое решение о повышении ставки в этом месяце, особенно учитывая сохраняющиеся высокие показатели экономики США и уровень инфляции, близкий к целевому. ФРС принимает более гибкую денежно-кредитную политику, затрудняя прогнозирование того, сколько раз она увеличит ставки в 2019 году и когда это произойдет. В настоящее время мы прогнозируем два повышения ставок, в марте и июне, но допускаем, что существует множество факторов, которые могут побудить банк действовать в разное время. Если ссылка на «дальнейшее постепенное повышение» будет исключена из отчета, как мы прогнозируем, или ФРС изменит свой средний прогноз с трех до двух повышений в 2019 году, следует ожидать небольшого снижения доходности. Однако финансовые рынки вероятно, будет более чувствительным к ястребиному тону заявления ФРС».В ING ждут роста евро в 2019 году.Петр Крпата, стратег ING, объяснил, что они ожидают, что пара EUR / USD будет расти в течение 2019 года на фоне более слабого доллара США, а не более сильного евро.«Европейский центральный банк не подвел рынок в своих ожиданиях . Более того, он высказал осторожный тон и пересмотрел прогнозы по ВВП и ИПЦ в сторону понижения. Президент ЕЦБ Драги «сохраняет уверенность в себе с возрастающей осторожностью».Осторожный ЕЦБ вряд ли станет основным драйвером прогнозируемого роста евро в следующем году и вряд ли станет катализатором для резкого ралли евро / доллар - как, например, было в 2017 году, когда улучшающиеся перспективы роста в Еврозоне и ожидания сокращения количественного смягчения ЕЦБ переросли в значимое ралли евро.Мы ожидаем повышения курса евро / доллар во второй половине 2019 года (с целью на 1,20 к концу 2019 года), но это будет скорее связано со слабым долларом (как мы ожидаем, бычий цикл доллара будет на пике), а не сильным евро. Евро просто не хватает внутренних катализаторов для более значимого ралли. Ожидаемые 40 базисных пунктов рост ставки по депозитам ЕЦБ (между концом 2019 года и началом 2020 года) вряд ли помогут».Рост фунта может быть кратковременным – MUFG.В MUFG Research обсуждают перспективы фунта в свете последней динамики по Brexit«В среду фунт устроил ралли облегчения после того, как премьер-министр Мэй едва пережила проблему лидерства. Однако восходящий импульс фунта, вероятно, окажется недолгим. Непосредственный риск того, что премьер-министра Мэй может потерять пост лидера, был исключен. Тем не менее, трудно утешиться недавними политическими событиями в Великобритании, которые еще больше подорвали авторитет премьер-министра Мэй и ясно показали, насколько разобщенным стало правительство в отношении Brexit. Премьер-министр Мэй завоевала доверие только 200 депутатов в палате на 650 мест. Это намного меньше, чем цифры, необходимые для эффективной работы правительства. Это делает правительство уязвимым для вотума доверия».Крупнейший британский инвестор решил уйти из российского госдолга.Давний инвестор российского рынка, Ashmore Group Plc, переходит в разряд «медведей».Ориентированная на развивающиеся рынки компания, управляющая активами на $76 миллиардов, уже менее оптимистично смотрит на российские активы, учитывая их уязвимость перед санкциями США, которая может сохраняться неопределенно долгое время.Ashmore вынуждена постепенно сокращать вложения в РФ, хотя такая капитуляция необычна для компании, в прошлом не боявшейся обвалов рынка.Американские санкции против РФ сопоставимы с бомбой замедленного действия, и ситуация будет только ухудшаться с учетом того, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершает расследование, сказала главный аналитик Ashmore Ян Ден в интервью. Если Россию признают виновной во вмешательстве в выборы США 2016 года, стране грозят новые «повальные» санкции, сказал Ден.Мрачный прогноз от инвестора, известного своей готовностью рисковать, вкладывая средства в такие бедствующие рынки, как Венесуэла, усугубляет ситуацию для властей РФ, пытающихся ограничить отток инвестиций из страны. Со времени введения новых санкций в апреле нерезиденты вывели из локальных облигаций РФ около 500 миллиардов рублей ($7,6 миллиарда).Доходность 10-летних рублевых бондов с тех пор превысила 8,5% по сравнению с примерно 7,2% в марте.Конгресс США, в ноябре отложивший обсуждение санкций к РФ, может утвердить новые ограничения в начале следующего года. Самый жесткий из обсуждаемых вариантов - запрет на покупку новых выпусков суверенного долга РФ и отказ в доступе к международной финансовой системе для крупных российских банков.Ден говорит, что санкции к госдолгу уже учтены в котировках рублевых облигаций, но есть «тенденция к расширению санкций, а не к их уменьшению».Ashmore все еще активен на рынке евробондов, локальных облигаций и корпоративных бумаг и будет сохранять какие-то вложения вопреки их снижению.«В целом мы всегда присутствуем на этих рынках, если только не ожидаем дефолта или другого бедствия, но каждый день корректируем позиции», - сказал Ден.Отказавшись от попыток «качнуть» украинский валютный межбанк, более серьезно настроенные игроки успели до 11.25 Киева успели приобрести действительно нужной им валюты, которую с незначительным «довеском» им предложили продавцы.С указанного часа на рынке появилась вторая партия покупателей безналичного доллара, своим спросом чуть выше приподнявшая цену СКВ. Полагаю, ближе к полудню на рынок «зеленого» безнала пришли игроки, привыкшие проводить выходные дни с комфортом и в спокойствии, «обезопасив» свои активы вхождением в «старый надежный» доллар. Можно сказать, что именно эти участники рынка являются «родителями» пресловутого «пятничного синдрома».Полагаю, задержка с появлением справочного курса доллара могла быть вызвана «щекотливостью» ситуации. Если этот индикатор окажется ниже предыдущего, станет очевидно, что состоявшееся накануне подорожание средневзвешенного курса доллара, отразившееся на официальном курсе НБУ на пятницу, является продуктом игры нечистых и непатриотично настроенных валютных спекулянтов, деятельность которых 13-го не пресек регулятор.Так или иначе, налицо замедление «бычьего» тренда безналичного «американца» с высоковероятными перспективами его вхождения в «боковик».Вялая реакция наличного рынка на пятничную попытку роста курса безналичного «американца» подтверждает этот прогноз.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69515 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4448 раз. Подякували: 8032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 13.12.18

дядя Caша » Чет 13 гру, 2018 13:04 0 192

дядя Caша Чет 13 гру, 2018 13:04 Итоги: Прогнозы 12.12.18

дядя Caша » Сер 12 гру, 2018 13:38 0 201

дядя Caша Сер 12 гру, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 11.12.18

дядя Caша » Вів 11 гру, 2018 13:39 0 156

дядя Caша Вів 11 гру, 2018 13:39