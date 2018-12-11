Про це заявив екс-міністр фінансів.
Дивися повний текст Пинзеник розповів, чому курс гривні в грудні щороку знижується.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:35
Пинзеник розповів, чому курс гривні в грудні щороку...
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Дивися повний текст Пинзеник розповів, чому курс гривні в грудні щороку знижується.
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:48
Эт и я так смогу рассказать. А почему в декабре этого года не растет слабо?
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