Чарджбек від ПриватБанку

Додано: Пон 17 гру, 2018 10:25

Всім доброго дня.



Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.



Коротко. При купівлі товару через сайт kisstoyi.com замість 11 USD з картки Мастеркард від Приватбанку було стягнуто приблизно 100 USD. Почав шукати в інтернеті про цей сайт і виявив багато негативних відгуків. Сайт в усіх користувачів знімає приблизно 100 USD, після чого підтримка сайту затягує з наданням відповіді, товар не відправляє, кошти не повертає. Сайт шахрайський.

Одразу в той же день звернувся в онлайн-підтримку Приватбанку, але там мені не допомогли, сказали, що нічого вдіяти не можна. Після чого звернувся в відділення Приватбанку і написав заяву на повернення грошей (про чарджбек я вже довідався). Також подав заяву в кіберполіцію.

Через день, до мене зателефонували з ПБ і сказали, що по моїй заяві нічого вдіяти не зможуть і готують відмову в письмовому вигляді. Я зв'язався з службою підтримки Мастеркард, де мені сказали, що для того, щоб розглянути моє писання і прийняти рішення, необхідно, щоб ПБ передав до них мою заяву.

Після дзвінка я роздрукував копію виписки, копію заяви в кіберполіцію, копію листування з сайтом, копії відгуків про цей сайт в мережі і відправив рекомендованим листом з описом до головного офісу Приватбанка разом з новою заявою.



Наразі чекаю. Відповіді в письмовому вигляді ще не отримав. Які мої наступні дії, або на що звернути увагу.

Знаю, що тема піднімається не вперше, але попередня тема була створена давно.