Господар Вельзевула написав:. Прорыв в нашей-такое. Не нагнетайте. Цель-Донецкая, пока ее не дожрут за нас не возьмутся по настоящему. Под Харьковом год стоят, и шо? После Донецкой-да, но ее брать года три еще.
Для эвакуирующихся никаких заградотрядов и вообще никаких препятствий не было.
а як же блокадний Ленінград?
Из Ленинграда просто не успели эвакуировать. Сначала эвакуировали просто в область - не рассчитывали на такие успехи немцев. Позже в мену возможностей эвакуация проводилась. Пешком или на машинах ленинградцам выезжать было некуда. Моя тётя еле успела уехать из Луги - была ещё молодая девчонка, отступающие красноармейцы на своем грузовике подобрали. Потом служила медсестрой. К счастью, не в Питере. В отличие от старшей сестры. Та блокадница. Когда-то писал.
ЛАД написав: И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну". Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.
Штрафбати можуть якось функціонувати лиш з заградотрядами. І тільки з піхотою в окопах, засунути штрафників їх туди це можливо, но заставити ініціативно воювати ні.
Да, только с загранотрядами, не спорю. И вагнеровцы как-то воевали. В какой-то мере аналогия.
Потом в нас не тільки прозора лбз, але і прозорий фронт. Люди живуть в прифронтових зонах. Виїхати мож хоть на маршрутці. І доїхати через всю україну без жодної перевірки документів поліцією
Тоже. Такой бардак во время войны... Удивляюсь, что у нас до сих пор не слышно о вражеских ДРГ в глубоком тылу. Явная недоработка.
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
Если сзади несколько танков, то почему бы и нет.
И, главное, если бы были штрафбаты, то, думаю, было бы значительно меньше СЗЧ и, соответственно, было бы немного щтрафбатов.
M-Audio написав:----------------------------- ЛАД если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками. ----------------------------- А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Сбежать из города можно всегда. Даже вместе с отступающими войсками. "условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах. И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это. Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается. И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.
Великолепный ответ, просто полностью раскрывающий суть. Я сформулировал гипотетическую перспективу таким образом, чтобы этот персонаж поставил себя на место одного из тех, кому будет суждено или уйти без ничего из своего города, или быть растерзанным оккупантами в застенках, и чтобы он ответил насчёт договоренности о мире именно с такой перспективы. Но он даже мысли такой не допускает, он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать. А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать. Вот же мерзость.
Не очень понял, кого вы имеете ввиду под "этим персонажем".
flyman написав:........... Було тут відео з істеричним незламником, що далі нема укріплень, все пропало і т.д.
А Славко БТС на фінських картах бачить 3 лінії укріплень. Експерти (якщо їх так можна назвати) ж кажуть, що при "стіні дронів" і "кілзоні 20 км" в голому степу наступати зовсім інше, чим в урбанізованому Донбасі. Далі, з ресурсом туго і в запоребрику. Санкції потрохи діють, нафта падає в ціні. Роснєфть всьо. Ще пишуть, що UK дає ракєти до 250 км.
Бетона можна було б зрозуміти, якби він приїхав із-за кордону, витримати зворотню адапатацію і потік негативних новин можуть не тільки лиш всі.
Финские карты 1939? И что? Им удалось победить? Эксперты это, конечно, круто. Раз они говорят... Но я как раз на днях читал заметку с комментариями Флеша, к сожалению не сохранил, а найти сейчас не могу. Но вот вкратце:
На жаль, на фронтах фіксується поява РЕБ типу «Штора» на відео діапазоні FPV 6.2-7.2ГГц Поки це не серійні вироби, але вони вже є. Противник досить швидко адаптується до нововведень. Місяці це не миттєво, але швидко.
https://t.me/s/serhii_flash/6529. Ракеты до 250 км нам дают уже давно. И английские, и французские. О падении цен на нефти вы сообщаете регулярно, но почему-то пропускаете моменты, когда они поднимаются. В результате сейчас брент стоит 63,69 за баррель. Примерно столько же, сколько год назад.
Hotab написав:Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії
Именно. Мають ПРАВО. В церковь заходишь - и как-то на стене там не написано ни про "мужчина должен", ни про защиту Родины, не про храбрость и трусость, ни про спасение нации - а написано "Ни Убий", не так ли? Вот это и есть самое высшее Право.