Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Додано: Вів 18 гру, 2018 13:51

rjkz



1.Вот почитаешь сообщения и понимаешь, что кроме фанатиков и упоротых - есть люди такие как вы( и это радует) объективно оценивающие ситуацию и главное,понимающих риски.

2.Только что по ТВ президент Кравчук на вопрос - "как вы оцениваете,что Гройсман говорил сегодня об экономических улучшениях ?" ответил вопросом - "А где они,эти эк.улучшения?

3.Настораживает то,что группа людей ,уничтожившая за пять лет экономику страны (ну если не уничтожившая,то ощутимо так - потрепавшая ее так точно) по видимым признакам пока не собирается паковать чемоданы.



Знают то,чего не знаем мы ?



Если так - то это фигово ,ведь пять лет не просто потеряны для страны,а фактически имеем регресс,скатывание,да еще и наступление на свободу слова (Шустером дан старт).

Любой новый чел,будь то хоть ведьма в ступе - это хоть какая-нибудь надежда на "стоп" процессу деградации экономики ,потребительского спроса и деловой активности на уровне малого и среднего бизнеса.

Хотя если будет какая-нибудь кукла вместо нынешних ничего кардинально не изменится.

4.За эти пять лет Украина шла в противоположную сторону от Европы ,нынешние избрали путь усовершенствования латиноамериканской ,или русской модели, а не проевропейской модели к сожалению.

5.А ведь был уникальный шанс изменить страну реально,стать проевропейской а не ограничиваясь верой,мовой,церковью,освитой и речевками в стиле победивших большевиков 2017 года, очень сильно напоминающих нынешних стилем,стратегией и тактикой.

6.Жаль - ведь страна потенциально богатющая,доходы людей за эти пять лет должны были превысить доходы как минимум поляков,словаков,венгров,румынов. А так, скатились на уровень молдаван,даже от русских экономически отстаем сильнейше.

К слову, то,что происходит подозрительно напоминает процессы в отсталой неэффективной и продажной российской экономике,на словах "от Москвы",а на деле коррупционные схемы и прокладки очень сильно напоминают все ,что есть хренового в самой же России.

7.Весной и осенью будет знаковое событие для страны - либо погрязнем в кланово-рабско-олигархо-монополистической системе на многие-многие годы,либо вырвемся из театра экономического абсурда и будем покупать то,что выгодно,торговать с тем с кем выгодно - без прокладок,схем и сумасшедших от жадности и невиданного вала коррупционных денег ораторов из телевизора и поменяем направление на истинно европейское.



Хочется все-таки пожить в Европе не туристом (хотя материально такая возможность совсем не ограничена), а здесь в этой стране.