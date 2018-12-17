Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Додано: Сер 19 гру, 2018 00:41

Нет ну,rjkz, тут я с вами не могу согласиться.

Послушайте Гордона,достаточно умный дядька,хотя и с ним я не соглашаюсь по 50% вопросов.

Итак, ИМХО:

1.Крым - как вариант просчитывался русскими еще с 90-х прошлого века,так что Турчинов просто хотел показаться умным и сказал то,что и без него "коню понятно",это как-бы аксиома.

2.Основная цель русских - иметь под боком дружественное им политически и экономически государство,на худой конец - нейтральное государство без намеков на членство в НАТО и т.п.Вспомним,как появился касетный скандал по Кучме,как раз тогда Кучма в сторону НАТО посмотрел.

3.Реакцию русских (особенно после того как их банально кинул запад после берлинской стены с обещанием нераспостранением НАТО на восток) наши так называемые политики просто обязаны были просчитать заранее и ни в коей мере не допускать нарушения договоренностей по которым Янукович,русские,Франция,Бундес и штаты огласили о перевыборах осенью 2014 г.

Умный в гору не пойдет ведь.

Ну был бы тот же ПАП,или Юля,ну на пол-года позже,но зато с Крымом и Донбасом.

4.Но тут появилось такое небольшое быд-ло по фамилии Пар-сюк ,благодаря которому по большому счету Украина утратила Крым (русским был как подарок - его поступок,не удивлюсь если ему когда-нибудь Героя России дадут) и получила события на Донбасе ( к слову, в компании мы еще даже задолго до Пар-сюка обсуждали,в январе 2014-го кажется ,что бардак и безвластие может привести к Крыму и Донбасу,поскольку 90% минимум там всегда голосовало за ПР и было ориентировано на рус.мир).

5.Так оно и вышло, то на что наплевали политики и майдан - риски по Росси (хотя такие риски обсуждались на чисто житейском уровне среди простых граждан - как лежащие буквально на поверхни) реализовались на практике, Украина была отброшена в развитии на много лет назад и неизвестно когда достигнет уровня 2013-го- через многие годы , а Польшу может доганять лет 100.

6.Кто там приложил руку к наплевательству на эти риски и работе в чьих-то конкретных интересах конечно станет известно не скоро,хотя таки станет известно рано,или поздно.Может это те,кто кукловодил Пар-сюком,может это Левочкин,может Коломойский,может еще кто-то из обиженных олигархом -пока указать точно трудно из-за недостатка информации.

Однако ,правду знают сотни людей,так что все равно все выплывет и вот тогда -то кое-кто поймет ,что в конце супремаркета все равно касса и придется платить по счету.



Да,еще жаль,что немцы отказали тогда Януковичу в жалком кредите на пару миллиадов и зажлобили написать план по ассоциации - так как того требовали тогдашние власти с максимальным учетом украинских национальных интересов,тогда он не взял бы кредит у русских и в 2018-м году Украина уже бы была полноправным новым членом ЕС.

Янукович ведь нагинал свою ПР,чтобы ни в коей мере не шли к таможенному союзу,а реально прессовал своих - что по любе ассоциация должна быть подписана с ЕС,но тут немцы зажлобились и вышло так как вышло, а уронить доллар до 9,или 9-50 регионалы не могли допускать такой вариант - так как оставался всего год до плановых выборов.

Поэтому и пошли на поклон к русским.

А тут Левочкин подозрительно так написал заявление об увольнении. Ну не случайно ведь.

Мы то с вами понимаем,это почти все остальное население страны думает,что это все цепь случайностей-совпадений и бурно радуется какому-то томосу вместо того,чтобы радоваться,что Крым и Донбас могли бы вечно оставаться в составе нашей страны и Украина могла бы быть членом ЕС в уже в 2018-м если бы не...

Как примитивны все-таки люди - непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны.