Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ruvex написав:Пенсионеры могут тихонько пошушукаться о прибавке к пенсии в размере 6 грн. Студенты поговорить, по чем они будут учиться, вырывая из рук макулатурщиков списываемую в библиотеках литературу и учебники. Бюджетники обсудить на кухне, о поднятии минимальной зарплаты до 4,2т, при платежах в 3,5т. Безработные могут взгрустнуть о некогда совсем и неплохой работе. У каждого есть, что-то свое, но всех объединяет одно общее - ничтожное положение, несмотря на близость Европы, в которой, как оказалось тоже не все гладко и есть свои страновые интересы, кроме интересов Украины. Все получили, что-то иное, от того, что имел каждый из них ранее. Теперь многие могут сравнить несравнимое. Каждый отопьет из чаши легкомыслия и беспечности.
Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач? В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???
ruvex написав:Пенсионеры могут тихонько пошушукаться о прибавке к пенсии в размере 6 грн. Студенты поговорить, по чем они будут учиться, вырывая из рук макулатурщиков списываемую в библиотеках литературу и учебники. Бюджетники обсудить на кухне, о поднятии минимальной зарплаты до 4,2т, при платежах в 3,5т. Безработные могут взгрустнуть о некогда совсем и неплохой работе. У каждого есть, что-то свое, но всех объединяет одно общее - ничтожное положение, несмотря на близость Европы, в которой, как оказалось тоже не все гладко и есть свои страновые интересы, кроме интересов Украины. Все получили, что-то иное, от того, что имел каждый из них ранее. Теперь многие могут сравнить несравнимое. Каждый отопьет из чаши легкомыслия и беспечности.
Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач? В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???
andrijk777 написав:Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач? В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???
В общем и частном. Государство в лице чиновников министерств, ведомств, депутатов ВР, администрации президента - все это система, которая должна работать на каждого гражданина страны, потому, как она кормится и существует исключительно для этой цели с налогов всех граждан страны, а отнюдь не для использования доступных рычагов власти исключительно в собственных целях. И если пока сложно до этого дойти своим умом, то нужно и дальше задавать подобные вопросы, но идти куда-то с таким мышлением еще и правда рановато. Свою голову другим людям не приставишь. Об изменениях и достижениях за прошлые четыре года. https://strana.ua/news/106178-tseny-v-ukraine-2013-2017-kak-dorozhala-zhizn-posle-evromajdana.html
andrijk777 написав:Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач? В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???
В общем и частном. Государство в лице чиновников министерств, ведомств, депутатов ВР, администрации президента - все это система, которая должна работать на каждого гражданина страны, потому, как она кормится и существует исключительно для этой цели с налогов всех граждан страны, а отнюдь не для использования доступных рычагов власти исключительно в собственных целях. И если пока сложно до этого дойти своим умом, то нужно и дальше задавать подобные вопросы, но идти куда-то с таким мышлением еще и правда рановато. Свою голову другим людям не приставишь. Об изменениях и достижениях за прошлые четыре года. https://strana.ua/news/106178-tseny-v-ukraine-2013-2017-kak-dorozhala-zhizn-posle-evromajdana.html
Я не вибираю чиновників, міністрів і т.д. Я голосую тільки за президента і депутатів(частково). Тому ці ваші пости і роздуми це просто плач і срач. А посилання - це маніпуляція. Всі прекрасно знають що було ці останні 4 роки і хто до цього довів.