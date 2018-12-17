Итоги: Прогнозы 17.12.18

Додано: Пон 17 гру, 2018 13:18

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,2% до $513,5 млрд.Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,2% до $513,5 млрд. при прогнозе роста 0,1%. Продажи на заправочных станциях упали на 2,3% м/м, что давит на продажи.Без продаж на автозаправочных станциях выросли на 0,5%.Увеличение продаж за год поднялись на 4,2%.Продажи в универмагах снизились в ноябре на 0,2% по сравнению с ноябрем 2017 года, а продажи в магазинах электроники и бытовых приборов выросли на 0,4%.Продажи в магазинах одежды увеличились на 4,1% по сравнению с ноябрем 2017 года. Продажи в интернет-магазинах выросли на 10,8% г/г. Холодная погода способствовала росту оn-line продаж. Продажи в ресторанах, выросли на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.Иностранные инвесторы бегут из российских акций с рекордной за полгода скоростью.Отток иностранного капитала с фондового рынка России вновь ускорился.За неделю, которая завершилась 12 декабря, нерезиденты продали акций и облигаций на $290 млн., сообщает в обзоре пятницу БКС со ссылкой на данные EPFR Global.По сравнению с первой неделей декабря бегство иностранных инвесторов ускорилось почти в 6 раз, а итоговая сумма, которую они вывели с рынка, стала рекордной с середины июня.Главными продавцами стали фонды, специализирующиеся исключительно на России. За неделю они вывели из акций компаний РФ $190 млн. - втрое больше, чем неделю назад.Лишь однажды с начала 2018 года распродажа была более масштабной - в апреле, когда США ввели санкции против «Русала», а в конгресс были внесены законопроекты о запрете на инвестиции в российский госдолг и отключении госбанков от мировой долларовой системы.Еще $40 млн. оттока организовали фонды, покупающие Россию «в пакете» с другими развивающимися рынками. Общий отток из акций за неделю ускорился в 46 раз - с 5 до $230 млн.Отток с долгового рынка составил $60 млн. и в 1,5 раза превысил показатель предыдущей недели. Из итоговой суммы $52 млн. пришлось на фонды, инвестирующие в EM в целом, а остаток - на спецализированные российские фонды.Давление на российский рынок оказывает снижение глобальных площадок, пишут аналитики ITI Capital.На фоне торговых трений между Америкой и Китаем и экономической статистики, которая усилила опасения, что рост экономики достиг пика, инвесторы уходят в кэш по всему миру.Суммарный отток из фондов акций за неделю по 12 декабря составил $38 млрд., из фондов облигаций - $13 млрд. При этом приток в денежные рынки США достиг рекордных $104 млрд.Впрочем, даже если на глобальные площадки вернется оптимизм, у российского рынка потенциал роста останется ограниченным, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова: среагировать бурно он будет в состоянии лишь на отмену санкций, а такой сценарий выглядит пока труднореализуемым.Накануне Евросоюз продлил еще на 6 месяцев санкционные пакеты, которые ограничивают доступ банкам и компаниям на международные рынки капитала.Что касается американских санкций против РФ, то они сопоставимы с бомбой замедленного действия, и ситуация будет только ухудшаться с учетом того, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершает расследование, отмечает главный аналитик Ashmore Group Ян Ден.Если Россию признают виновной во вмешательстве в выборы США 2016 года, стране грозят новые повальные санкции, предупреждает он.Конгресс США, в ноябре отложивший обсуждение санкций к РФ, может утвердить новые ограничения в начале следующего года. Самый жесткий из обсуждаемых вариантов - запрет на покупку новых выпусков суверенного долга РФ и отказ в доступе к международной финансовой системе для крупных российских банков.Хотя санкции к госдолгу уже учтены в котировках рублевых облигаций, но есть «тенденция к расширению санкций, а не к их уменьшению», подчеркивает Ден.Понедельничная сессия валютного межбанка проходила в условиях медленной коррекции безналичной пары доллар –гривня от пятничного высокого закрытия на фоне равновесия покупок и продаж «американца». Полагаю, текущие котировки доллара, с которыми, похоже, смирились импортеры, устраивали и продавцов СКВ.Иначе говоря, безналичный «американец» постепенно обживает новые на моменте приподнявшиеся с предыдущей недели, уровни. Не исключено, состоявшиеся на предыдущей недели бюджетные трансферы от Казначейства дали некоторую «протечку», и эта гривня в определенной мере обеспечила текущий приподнятый уровень долларовых цен на межбанке.Регулятор на излете прошлой недели возобновил свои «размашистые» «экзерсисы с гривневой ликвидностью», продав 14-го свои депосертификаты на 22,48 млрд. грн., из которых сроком обращения overnight составили 12,66 млрд. грн.Рискнем предположить сохранение во вторник вялотекущего, граничащего со стабильностью, тренда безналичной пары доллар-гривня, в котором на стороне «сонных по-зимнему» «зеленых медведей» будут выросший приток экспортной выручки и пролонгация сжатия гривневой ликвидности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv