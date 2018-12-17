Итоги: Мировой фондовый рынок 17.12.18

Додано: Пон 17 гру, 2018 13:23

Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 2,3% на фоне падения европейских и азиатских рынков после публикации статистики регионов.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,02%, до 24100,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,26%, до 6910,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,01%, до 2599,95 пункта.По опубликованным в пятницу данным, объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре, что стало самым слабым темпом роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила также ранее в пятницу, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре снизился до 51,3 пункта с 52,7 пункта в ноябре. Аналитики при этом прогнозировали рост показателя, до 52,8 пункта.Ранее в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,2% против прогноза роста на 0,1%. Лучше ожиданий оказались и данные промышленного производства - показатель в ноябре к предыдущему месяцу вырос на 0,6%, тогда как эксперты ожидали роста только на 0,3%.Европейские фондовые рынки в пятницу закрылись в «минусе».Европейские фондовые рынки закрылись в «красной зоне», инвесторы следили за заседанием ЕЦБ и вопросами Brexit, оптимизм в отношении мировой торговли отошел на второй план.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,87% после снижения на 0,17% в четверг.Пара евро-доллар упала к уровню закрытия четверга, как и пара фунт-доллар.ЕЦБ в четверг оставил процентные ставки без изменения, и заявил, что ожидает сохранения политики на текущих уровнях до лета 2019 г. Банк также подтвердил планы завершить программу «количественного смягчения».Премьер-министр Мэй выиграла голосование о доверии в среду, однако это оставило ее в более слабом состоянии, так как прогресс по Brexit пока отсутствует.Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре 2018 года снизился до 51,3 пункта по сравнению с ноябрьскими 52,7 пункта, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 52,8 пункта.PMI сферы услуг в регионе уменьшился в текущем месяце до 51,4 пункта с 53,4 пункта в ноябре, показатель активности в обрабатывающей промышленности - также до 51,4 пункта с 51,8 пункта.Падение деловой активности в еврозоне во многом вызвано протестами во Франции, из-за которых сводный PMI в стране опустился ниже отметки в 50 пунктов, указав на сокращение активности впервые с июня 2016 года.В Германии этот индикатор упал до минимальных с декабря 2014 года 52,2 пункта.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественным ростом индексов перед проведением Центральной рабочей экономической конференции в Китае, от которой рынки ждут согласования новых мер поддержки экономикиУчастники торгов в Азии переключили свое внимание на ожидания Центральной рабочей экономической конференции в Китае, которая должна состояться на текущей неделе.Инвесторы надеются, что в свете ухудшения статданных и на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях с США власти второй по величине мировой экономики могут объявить о новых мерах по ее поддержке в рамках данного мероприятия.Стратег Tokai Tokyo Research Ван Шеншен сказал, что поддержку настроений инвесторов обеспечивают ожидания того, что власти Китая могут сделать объявления относительно мер поддержки экономики в области бюджетной и кредитно-денежной политики.Еще одной важной темой для мировых рынков на текущей неделе является заключительное в 2018 году заседание ФРС США 18-19 декабря, на котором будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.Если ФРС понизит свои оценки, то это может быть воспринято как еще один признак замедления экономического роста.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,72%, до 66,71 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,1%, до 75,3 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,67% - до $60,60 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 2,24%, «Газпрома» — на 0,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,61%, «АЛРОСы» — подросли на 0,87%, Московской биржи — снизились на 1,75%.Почти все российские «голубые фишки» завершают неделю в «красной зоне», рубль незначительно снижается. В пользу этого говорит, в том числе ослабление цен на нефть. Мы по-прежнему рекомендуем продать российские бумаги и наблюдать за событиями 2019 года в стороне.Мы ждем в следующем году по индексу Мосбиржи — 1 500 пунктов. Индекс РТС в понедельник проторгуется в пределах 1 110—1 130 пунктов, индекс Мосбиржи — в границах 2 360—2 390 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: