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Худший декабрь за 38 лет: в
США рухнули фондовые индексы

Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04

Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы

https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 98924.html

БШ (Большой Шухер) уже совсем не за горами :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:55

Фонда

Фондовые индекы Доу и S&P500 сегодня пробили нижнюю границу сопротивления, а далее медвежий тренд с вероятностью 80%.

Золото+++ так как деньги потекут именно в прешес металс.

Ждем-с пробития 1275>1300>1355>2225+
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:56

"Спасайтесь бегством"

https://news.finance.ua/ru/news/-/44092 ... vyh-rynkov
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:03

Сейчас уже как раз все кому не лень говорят о новом кризисе.
А раз говорят все - значит его не должно быть.
Т.к. большинство всегда ошибается и прогорает. А зарабатывает меньшинство
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:08

  Вкладчик1234 написав:Сейчас уже как раз все кому не лень говорят о новом кризисе.
А раз говорят все - значит его не должно быть.
Т.к. большинство всегда ошибается и прогорает. А зарабатывает меньшинство

В 2008ом когда фонда начала стремительно падать все начали говорить о кризисе. только это уже ничего не поменяло...
Так и сейчас.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, ЛЕД ТРОНУЛСЯ! (С) :mrgreen:

ПыСы Доу утопает!

Завтра Черная Пятница?
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