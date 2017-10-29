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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:15
Карта с 0% за снятие наличных.
Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:22
Или снятие без %
Или без грейса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:21
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:52
А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:01
Re: Карта с 0% за снятие наличных.
Есть, но там есть ежемесячная абонка. К примеру ПроКредит
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06
Альфа "социальная" или "погорельца"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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