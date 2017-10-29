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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:15
Карта с 0% за снятие наличных.
Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:22
Или снятие без %
Или без грейса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:21
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:52
А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:01
Re: Карта с 0% за снятие наличных.
Есть, но там есть ежемесячная абонка. К примеру ПроКредит
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06
Альфа "социальная" или "погорельца"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 01:42
Re: Карта с 0% за снятие наличных.
Оптимальний варіант хіба що кредитна карта ТАСкомбанку «Велика п’ятірка»: зарахування коштів безкоштовне, зняття власних коштів безкоштовне тільки в банкоматах ТАСкомбанку, випуск безкоштовний, після закінчення строку дії перевипуск 50 грн. Навіть начібто є % на залишок власних коштів, а от стосовно «кешбеку» я не певний що він є... докладніше на сайті банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:12
Спасибо всем за советы, я сравнил Прокредит, Альфу и ТАСКомбанк и вот что получается:
1) Прокредит - абонплата 165 грн / мес, безнал пополнение и снятие наличных в кассе/банкомате банка бесплатно
2) Альфа - социалку не смотрел, не актуально, погорельца не нашел, немного поискал по форуму - думаю, для меня тоже не актуально. Есть пакет "Комфорт" за 10 грн в месяц (если карту использовать только для снятий) или бесплатно - при определенных условиях.
Пополнение бесплатно, по снятию наличных неюансы:
- через банкоматы любых банков бесплатно, но не более 5 тыс грн в месяц
- в кассе Альфы и Укрсоца бесплатно без ограничения сумм, но только 2 снятия в месяц
3) ТАСКомбанк : безнал пополнение и снятие наличных в банкомате банка бесплатно, плюс проценты (10%) на остаток и кэшбэк (1-2%)
Нюансы:
- плата за обслуживание 50 грн в месяц, если по карте не было операций 180 дней
- снятие наличных в кассе банка - 15 грн
- безналичный вывод на счета в других банках - 0,5%, мин 5 грн через ТАС24 или 1,5% +15 грн через ТАS2U (в чем между ними разница - не знаю, подозреваю, что ТАС24 - банковская платежка, а ТАS2U - р2р)
- самый главный нюанс - есть "Обов'язковий мінімальний платіж" за кредитную линию - мин. 100 грн / месяц. Из тарифов непонятно, нужно ли его платить, если не пользуешься кредитом, но, поскольку кредитная линия, кажется обязательна - есть подозрение, что и платеж в 100 грн может быть обязательным Дозвониться в банк не получилось
Итого: "Велика п'ятірка" Таскобманка выглядит лучше всего, но непонятно, есть ли обязательный ежемесячный "кредитный" платеж 100 грн
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