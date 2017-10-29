Карта с 0% за снятие наличных.

Додано: Чет 27 гру, 2018 18:12

самый главный нюанс

Спасибо всем за советы, я сравнил Прокредит, Альфу и ТАСКомбанк и вот что получается:- абонплата 165 грн / мес, безнал пополнение и снятие наличных в кассе/банкомате банка бесплатно- социалку не смотрел, не актуально, погорельца не нашел, немного поискал по форуму - думаю, для меня тоже не актуально. Есть пакет "Комфорт" за 10 грн в месяц (если карту использовать только для снятий) или бесплатно - при определенных условиях.Пополнение бесплатно, по снятию наличных неюансы:- через банкоматы любых банков бесплатно, но не более 5 тыс грн в месяц- в кассе Альфы и Укрсоца бесплатно без ограничения сумм, но только 2 снятия в месяц: безнал пополнение и снятие наличных в банкомате банка бесплатно, плюс проценты (10%) на остаток и кэшбэк (1-2%)Нюансы:- плата за обслуживание 50 грн в месяц, если по карте не было операций 180 дней- снятие наличных в кассе банка - 15 грн- безналичный вывод на счета в других банках - 0,5%, мин 5 грн через ТАС24 или 1,5% +15 грн через ТАS2U (в чем между ними разница - не знаю, подозреваю, что ТАС24 - банковская платежка, а ТАS2U - р2р)- есть "Обов'язковий мінімальний платіж" за кредитную линию - мин. 100 грн / месяц. Из тарифов непонятно, нужно ли его платить, если не пользуешься кредитом, но, поскольку кредитная линия, кажется обязательна - есть подозрение, что и платеж в 100 грн может быть обязательнымДозвониться в банк не получилосьИтого: "Велика п'ятірка" Таскобманка выглядит лучше всего, но непонятно, есть ли обязательный ежемесячный "кредитный" платеж 100 грн