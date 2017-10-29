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Карта с 0% за
снятие наличных.

Карта с 0% за снятие наличных.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:15

Карта с 0% за снятие наличных.

Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.
Sultan19
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:22

  Sultan19 написав:Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.

Или снятие без %
Или без грейса
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:21

  Sultan19 написав:Здравствуйте. Посоветуйте кредитную карту на которой можно без процентно снимать кредитные средства и имеющая грейс период на наличные.

И с кешбеком на эту операцию :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:52

А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:01

Re: Карта с 0% за снятие наличных.

goraidetkmag написав:А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?

Есть, но там есть ежемесячная абонка. К примеру ПроКредит
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06

  goraidetkmag написав:А если так: какие есть карты с 0% снятия наличных и одновременно 0% при зачислении на картсчет переводом по Украине (p2p или банковской платежкой)?

Альфа "социальная" или "погорельца"
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 01:42

Re: Карта с 0% за снятие наличных.

Оптимальний варіант хіба що кредитна карта ТАСкомбанку «Велика п’ятірка»: зарахування коштів безкоштовне, зняття власних коштів безкоштовне тільки в банкоматах ТАСкомбанку, випуск безкоштовний, після закінчення строку дії перевипуск 50 грн. Навіть начібто є % на залишок власних коштів, а от стосовно «кешбеку» я не певний що він є... докладніше на сайті банку
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:12

Спасибо всем за советы, я сравнил Прокредит, Альфу и ТАСКомбанк и вот что получается:

1) Прокредит - абонплата 165 грн / мес, безнал пополнение и снятие наличных в кассе/банкомате банка бесплатно
https://www.procreditbank.com.ua/fees-a ... of-service

2) Альфа - социалку не смотрел, не актуально, погорельца не нашел, немного поискал по форуму - думаю, для меня тоже не актуально. Есть пакет "Комфорт" за 10 грн в месяц (если карту использовать только для снятий) или бесплатно - при определенных условиях.
Пополнение бесплатно, по снятию наличных неюансы:
- через банкоматы любых банков бесплатно, но не более 5 тыс грн в месяц
- в кассе Альфы и Укрсоца бесплатно без ограничения сумм, но только 2 снятия в месяц
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 218pdf.pdf

3) ТАСКомбанк : безнал пополнение и снятие наличных в банкомате банка бесплатно, плюс проценты (10%) на остаток и кэшбэк (1-2%)
Нюансы:
- плата за обслуживание 50 грн в месяц, если по карте не было операций 180 дней
- снятие наличных в кассе банка - 15 грн
- безналичный вывод на счета в других банках - 0,5%, мин 5 грн через ТАС24 или 1,5% +15 грн через ТАS2U (в чем между ними разница - не знаю, подозреваю, что ТАС24 - банковская платежка, а ТАS2U - р2р)
- самый главный нюанс - есть "Обов'язковий мінімальний платіж" за кредитную линию - мин. 100 грн / месяц. Из тарифов непонятно, нужно ли его платить, если не пользуешься кредитом, но, поскольку кредитная линия, кажется обязательна - есть подозрение, что и платеж в 100 грн может быть обязательным :( Дозвониться в банк не получилось
https://tascombank.ua/documents/Dod_B5_10122018.pdf

Итого: "Велика п'ятірка" Таскобманка выглядит лучше всего, но непонятно, есть ли обязательный ежемесячный "кредитный" платеж 100 грн
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:37

Re: Карта с 0% за снятие наличных.

У меня платежная карта "Велика 5" открыта без кредитного лимита или нулевым кредитом.
При оформлении указываете желаемый лимит и вперёд покорять банкоматы Таси снятием налички. :D
MASolomko
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