фамильный хрущик сдаете пока ключница в ЕС?
годный дауншифтинг)
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:49
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
