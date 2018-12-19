Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 19.12.18 Итоги: Прогнозы 19.12.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 19 гру, 2018 13:46 Итоги: Прогнозы 19.12.18



В Societe Generale Research комментируют рыночные условия перед декабрьским заседанием FOMC по денежной политике, которое завершится в среду:

«Заседание FOMC продолжит быть значительным, и наверняка будут предположения, насколько «мягким» по тону они могут быть, по-прежнему повышая ставки, или они склонятся перед рыночным давлением (надеемся, что не сделаем вывод по политическом давлении), мы не видим, как медведи по облигациям получат от этого какую-либо радость, и таким образом, мы не видим, как пострадают быки по йене, даже если, как всегда было, степень ралли по йене в распродаже при уходе от риска слишком мала.



Вопрос для размышления состоит в том, что делать с продажами центральным банком казначейских облигаций в данных казначейства, при том, что китайские продажи в основном составляют новостные заголовки. До сих пор они, очевидно, продаются добровольно для закрытия коротких позиций.



Кризис Brexit продолжается, цена нефти снижается (снова), и (заседание) FOMC будет только завтра. Более низкие доходности облигаций, испуг на рынке акций, и более сильная иена, вероятно, подводят итоги дня.»



Индекс экономических настроений в деловых кругах Германии упал сильнее прогнозов.



Индекс экономических настроений в деловых кругах Германии упал сильнее прогнозов в декабре, как показал отчет IFO. Это явный признак того, что экономика Германии может замедлить рост на фоне эскалации напряженности в международной торговле. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в декабре был 101 с 102 в ноябре. При прогнозе 101,6. Немецкие компании отмечают ухудшение условий ведения бизнеса, и ослабление ожиданий.



INSEE снизил оценку роста ВВП Франции из-за протестов и уровня уверенности бизнеса.



INSEE (Национальный институт статистических и экономических исследований) сообщил, что ожидает роста ВВП Франции в четвёртом квартале 0,»%. Это ниже, чем предыдущая оценка 0,4%. Отмечаются протесты и слабый уровень уверенности бизнеса.

Оценка роста ВВП за весь год — 1,5% (1,6% ранее). В первом квартале 2019 г. ожидается экономический рост 0,4% и 0,3% во втором квартале 2019 г.



Индекс уверенности бизнеса в Азии около минимума за три года, - опрос INSEAD.



Вышли данные опроса настроения азиатского бизнеса INSEAD для четвёртого квартала.

Опрошено 84 фирмы в 11 странах азиатско-тихоокеанского региона с 30 ноября до 1 декабря. Фирмы дали 6-месячный прогноз.

Индекс настроения азиатского бизнеса Thomson Reuters/INSEAD в четвёртом квартале на 63, что близком к минимуму за три года, достигнутому в третьем квартале на 58.

Фирмы отмечают:

- мировая торговая война — основной бизнес-риск;

-замедление в Китае;

- более высокие процентные ставки.



Немецкий бизнес разочаровался в российской экономике.



Крупный бизнес из Германии - главного экономического партнера России в ЕС - смотрит на 2019 год с растущим беспокойством.

Около 60% немецких компаний, работающих в России, не видят перспектив экономического роста в будущем году, показал ежегодный опрос о деловом климате, проведенный Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой.

Из 168 немецких предприятий, ведущих в РФ бизнес с суммарным оборотом €

23 млрд. в год, каждая третья (36%) считает, что в 2019-м году экономика будет стагнировать, а каждая четвертая (23%) прогнозируют новую рецессию.



Ожидания немецкого бизнеса заметно ухудшились на фоне падения рубля и нового витка санкционной войны: если год назад на экономический рост ставили 80% респондентов, то теперь их число уменьшилось вдвое.



«Рост неуверенности» стал следствием «обострения политических конфликтов и принятия очередных санкций», констатирует исполнительный директор OAOEV Михаэль Хармс.



Четыре из пяти респондентов отмечают непосредственное или косвенное воздействие санкций: 37% компаний не могут привлечь финансирование, каждая четвертая (23%) не может поставлять в РФ товары и технологии, поскольку они находятся в перечне «двойного назначения», то есть могут использоваться в военных целях.



В то время поставки российских энергоносителей в Германию увеличиваются, продавать немецкие товары в РФ становится все сложнее: экспорт снизится в 2018 году и, как ожидают 70% компаний, продолжит стагнировать или падать в 2019-м.

«Это обусловлено, среди прочего, низким курсом рубля, который в целом приводит к удорожанию немецких товаров», - говорит Хармс.



Кроме того, сказывается политика замещения импорта, которую ощущают на себе две трети немецких поставщиков. «Санкции усиливают протекционистские тенденции в стране и позиции их сторонников в российском правительстве», - жалуется председатель правления российско-германской ВТП Маттиас Шепп.



В этих условиях 70% немецких компаний не планируют новых инвестиций в России. Подавляющее большинство продолжают ждать, как будет развиваться ситуация, отмечает Хармс.



По мнению немецкий компаний, чтобы в России начался полноценный экономический рост, нужно развивать малый и средний бизнес и закончить конфликт с Украиной и с Западом, добавляет он.



«Процесс политической разрядки мог бы оказаться весьма полезным. Решающий вклад в это должна внести Россия», - считает Хармс.



Один из крупнейших hi-tech проектов России будет признан банкротом.



Один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России, инициированный правительством и Советом Безопасности, будет признан банкротом.

Внешэкономбанк намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании неплатежеспособной компании «Ангстрем-Т» - завода по производству микрочипов, который принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману и получил госфинансирование на $1 млрд.



Компания, которая в 2008 году привлекла кредитную линию ВЭБа в размере €815 млн. на строительство предприятия в Зеленограде, так и не приступила к погашению кредита.

Банкротство предприятия не повлияет на его операционную деятельность, сообщил ТАСС представитель ВЭБа. По его словам, речь идет о «техническом мероприятием в рамках процедуры по взысканию просроченных задолженностей».



Неспособность завода вернуть деньги частично связана с санкциями, объяснял Reuters сам Рейман: в 2014 году США ограничили экспорт в Россию технологий двойного назначения из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, а в сентябре 2016 года «Ангстрем-Т» и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.



Проект, который был инициирован Путиным, получил поддержку СовБеза и правительства и должен был производить чипы для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз, создавался преимущественно на американских технологиях.



«Ангстрем-Т» покупал оборудование у Advanced Micro Devices и лицензию на производство чипов у IBM, но обострение отношений с США поставило крест на возможности сотрудничать с американскими компаниями.



По итогам 2017 года суммарный долг завода достиг 87,4 млрд. рублей. При этом выручка составила лишь 101 млн. рублей, а чистый убыток превысил 10 млрд.

Проблема с заводом не только в санкциях - он строился почти 10 лет и устарел уже к моменту запуска, сказал Reuters источник на рынке микроэлектроники.



«Рынок чипов 90-130 нанометров, которые производит "Ангстрем-Т", за последние годы значительно сократился, поэтому завод и не могут загрузить - спроса на данные чипы в таком объеме нет. Все мировые производители микросхем уже производят чипы в 45-65 нанометров и еще ниже», - сказал он.



Ракеты «Роскосмоса» принесли 1000% убытка.



Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), единственным собственником которой является ЦБ РФ, приостаналивает страхование космических пусков.

Работа с «Роскосмосом», у которого каждый второй запуск заканчивался аварией, обернулась для компании миллиардными убытками.



Получив 280 млн. рублей за свои услуги, она была вынуждена выплатить страховку в 2,5 миллиарда рублей, сообщил президент РНПК Николай Галушин.



По его словам, убыточность составила 1000%. В 2018 году аварией закончился пуск ракеты «Союз МС-10» на Международную космическую станцию (МКС), а также вывод на орбиту спутника «Ангосат».



На 2019 год запланировано около 10 космических запусков. РНПК не будет перестраховывать ни один из них, за исключением тех, которые будут носить двойное назначение.



РНПК готова вернуться к перестрахованию космических запусков в России, если тарифы на этот вид будут повышены минимум в 10 раз, заявила зампред РНПК Наталья Карпова.



«Проблема еще и в том, что мы сокращаем количество запусков в России и частотность неудавшихся увеличивается. Фактически каждый второй - проблемный, конечно никакой премией это не скомпенсируешь», - объяснила она.

При этом от перестрахования космических запусков за рубежом РНПК отказываться не будет. Там, по данным Карповой, с убыточностью «все хорошо».



МВФ одобрил новый механизм финансовой поддержки Украины.



В рамках программы SBA Киев в течение 14 месяцев получит $3,9 млрд. Первый транш поступит до 25 декабря. Накануне Украина подписала соглашения на более чем €200 миллионов с Евросоюзом.



Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 18 декабря, одобрил новый механизм финансовой поддержки Украины SBA. В рамках программы Киев в течение 14 месяцев получит $3,9 млрд. (в пересчете - €3,4 млрд.). Первый транш в $1,4 млрд. поступит до 25 декабря, говорится в сообщении украинского Минфина. По информации ведомства, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года.



Программа придет на смену расширенному финансированию EFF, одобренному в марте 2015 и истекающему в марте 2019 года. Новый механизм предполагает, что украинские власти продолжат работу над финансовой консолидацией и снижением инфляции, а также реформы по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.



Порошенко заявил, что Всемирный банк предоставит Украине $750 млн.



Ранее в тот же день президент Петр Порошенко сообщил, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита объемом в $750 млн. (€659 млн.). Решение организации показывает, что Всемирный банк признает «наш существенный прогресс на пути реформ, в частности, в финансовой области», написал глава государства в своем микроблоге Twitter. Он поблагодарил организацию за «долгосрочную поддержку и веру в Украину».



Накануне участники Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе подписали восемь договоров на более чем €200 миллионов. Европейский Союз предоставит Украине, в частности, €54 миллиона на энергосбережение в домах, еще €58 миллионов - на модернизацию системы профессионально-технического образования, €18 миллионов - на профессиональную стажировку и научные обмены. Кроме того, Киев договорился с Европейским инвестиционным банком о кредите в €50 миллионов на развитие дорог.



Гривнепатриотичная эйфория на новости о возобновлении сотрудничества с МВФ, подкрепленная активными продажами СКВ экспортерами, у которых проблемы с гривневой ликвидностью при выросшем притоке внешнеторговой выручки из-за рубежа, обвалили курс безналичного «американца», вослед за которым вниз более сдержанным темпом ушел и его наличный «родственник».



Разумеется, «справка от благонадежности» от МВФ, которая «стоит» дороже миллиардных кредитов, не может не радовать. Однако, смею напомнить, что эти деньги подразумевают очень хороший менеджмент и, собственно, начало реальной работы в отечественной экономике.

Эйфория скоро пройдет, деньги упадут на счета Минфина, а остальным, требуется добавить оборотов. В конечном счете курс нацвалюты должен определяться не объемами внешних займов а состоянием отечественной экономике. Это азбучная истина, первым следствием которой в контексте валютного рынка мы ждем терминацию нынешнего обострения ревальвации гривни. Это нужно экспортерам и бюджету. Кроме того, вряд ли кому-то понравится, что новый сезон репатриации дивидендов встретят на фоне более дешевого доллара, получая дополнительные бонусы «на ровном месте».



Так что, вероятнее всего текущая коррекция безналичного доллара довольно скоро остановится.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Иена: «быки» вряд ли пострадают от заседания FOMC, - SocGenВ Societe Generale Research комментируют рыночные условия перед декабрьским заседанием FOMC по денежной политике, которое завершится в среду:«Заседание FOMC продолжит быть значительным, и наверняка будут предположения, насколько «мягким» по тону они могут быть, по-прежнему повышая ставки, или они склонятся перед рыночным давлением (надеемся, что не сделаем вывод по политическом давлении), мы не видим, как медведи по облигациям получат от этого какую-либо радость, и таким образом, мы не видим, как пострадают быки по йене, даже если, как всегда было, степень ралли по йене в распродаже при уходе от риска слишком мала.Вопрос для размышления состоит в том, что делать с продажами центральным банком казначейских облигаций в данных казначейства, при том, что китайские продажи в основном составляют новостные заголовки. До сих пор они, очевидно, продаются добровольно для закрытия коротких позиций.Кризис Brexit продолжается, цена нефти снижается (снова), и (заседание) FOMC будет только завтра. Более низкие доходности облигаций, испуг на рынке акций, и более сильная иена, вероятно, подводят итоги дня.»Индекс экономических настроений в деловых кругах Германии упал сильнее прогнозов.Индекс экономических настроений в деловых кругах Германии упал сильнее прогнозов в декабре, как показал отчет IFO. Это явный признак того, что экономика Германии может замедлить рост на фоне эскалации напряженности в международной торговле. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в декабре был 101 с 102 в ноябре. При прогнозе 101,6. Немецкие компании отмечают ухудшение условий ведения бизнеса, и ослабление ожиданий.INSEE снизил оценку роста ВВП Франции из-за протестов и уровня уверенности бизнеса.INSEE (Национальный институт статистических и экономических исследований) сообщил, что ожидает роста ВВП Франции в четвёртом квартале 0,»%. Это ниже, чем предыдущая оценка 0,4%. Отмечаются протесты и слабый уровень уверенности бизнеса.Оценка роста ВВП за весь год — 1,5% (1,6% ранее). В первом квартале 2019 г. ожидается экономический рост 0,4% и 0,3% во втором квартале 2019 г.Индекс уверенности бизнеса в Азии около минимума за три года, - опрос INSEAD.Вышли данные опроса настроения азиатского бизнеса INSEAD для четвёртого квартала.Опрошено 84 фирмы в 11 странах азиатско-тихоокеанского региона с 30 ноября до 1 декабря. Фирмы дали 6-месячный прогноз.Индекс настроения азиатского бизнеса Thomson Reuters/INSEAD в четвёртом квартале на 63, что близком к минимуму за три года, достигнутому в третьем квартале на 58.Фирмы отмечают:- мировая торговая война — основной бизнес-риск;-замедление в Китае;- более высокие процентные ставки.Немецкий бизнес разочаровался в российской экономике.Крупный бизнес из Германии - главного экономического партнера России в ЕС - смотрит на 2019 год с растущим беспокойством.Около 60% немецких компаний, работающих в России, не видят перспектив экономического роста в будущем году, показал ежегодный опрос о деловом климате, проведенный Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой.Из 168 немецких предприятий, ведущих в РФ бизнес с суммарным оборотом €23 млрд. в год, каждая третья (36%) считает, что в 2019-м году экономика будет стагнировать, а каждая четвертая (23%) прогнозируют новую рецессию.Ожидания немецкого бизнеса заметно ухудшились на фоне падения рубля и нового витка санкционной войны: если год назад на экономический рост ставили 80% респондентов, то теперь их число уменьшилось вдвое.«Рост неуверенности» стал следствием «обострения политических конфликтов и принятия очередных санкций», констатирует исполнительный директор OAOEV Михаэль Хармс.Четыре из пяти респондентов отмечают непосредственное или косвенное воздействие санкций: 37% компаний не могут привлечь финансирование, каждая четвертая (23%) не может поставлять в РФ товары и технологии, поскольку они находятся в перечне «двойного назначения», то есть могут использоваться в военных целях.В то время поставки российских энергоносителей в Германию увеличиваются, продавать немецкие товары в РФ становится все сложнее: экспорт снизится в 2018 году и, как ожидают 70% компаний, продолжит стагнировать или падать в 2019-м.«Это обусловлено, среди прочего, низким курсом рубля, который в целом приводит к удорожанию немецких товаров», - говорит Хармс.Кроме того, сказывается политика замещения импорта, которую ощущают на себе две трети немецких поставщиков. «Санкции усиливают протекционистские тенденции в стране и позиции их сторонников в российском правительстве», - жалуется председатель правления российско-германской ВТП Маттиас Шепп.В этих условиях 70% немецких компаний не планируют новых инвестиций в России. Подавляющее большинство продолжают ждать, как будет развиваться ситуация, отмечает Хармс.По мнению немецкий компаний, чтобы в России начался полноценный экономический рост, нужно развивать малый и средний бизнес и закончить конфликт с Украиной и с Западом, добавляет он.«Процесс политической разрядки мог бы оказаться весьма полезным. Решающий вклад в это должна внести Россия», - считает Хармс.Один из крупнейших hi-tech проектов России будет признан банкротом.Один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России, инициированный правительством и Советом Безопасности, будет признан банкротом.Внешэкономбанк намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании неплатежеспособной компании «Ангстрем-Т» - завода по производству микрочипов, который принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману и получил госфинансирование на $1 млрд.Компания, которая в 2008 году привлекла кредитную линию ВЭБа в размере €815 млн. на строительство предприятия в Зеленограде, так и не приступила к погашению кредита.Банкротство предприятия не повлияет на его операционную деятельность, сообщил ТАСС представитель ВЭБа. По его словам, речь идет о «техническом мероприятием в рамках процедуры по взысканию просроченных задолженностей».Неспособность завода вернуть деньги частично связана с санкциями, объяснял Reuters сам Рейман: в 2014 году США ограничили экспорт в Россию технологий двойного назначения из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, а в сентябре 2016 года «Ангстрем-Т» и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.Проект, который был инициирован Путиным, получил поддержку СовБеза и правительства и должен был производить чипы для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз, создавался преимущественно на американских технологиях.«Ангстрем-Т» покупал оборудование у Advanced Micro Devices и лицензию на производство чипов у IBM, но обострение отношений с США поставило крест на возможности сотрудничать с американскими компаниями.По итогам 2017 года суммарный долг завода достиг 87,4 млрд. рублей. При этом выручка составила лишь 101 млн. рублей, а чистый убыток превысил 10 млрд.Проблема с заводом не только в санкциях - он строился почти 10 лет и устарел уже к моменту запуска, сказал Reuters источник на рынке микроэлектроники.«Рынок чипов 90-130 нанометров, которые производит "Ангстрем-Т", за последние годы значительно сократился, поэтому завод и не могут загрузить - спроса на данные чипы в таком объеме нет. Все мировые производители микросхем уже производят чипы в 45-65 нанометров и еще ниже», - сказал он.Ракеты «Роскосмоса» принесли 1000% убытка.Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), единственным собственником которой является ЦБ РФ, приостаналивает страхование космических пусков.Работа с «Роскосмосом», у которого каждый второй запуск заканчивался аварией, обернулась для компании миллиардными убытками.Получив 280 млн. рублей за свои услуги, она была вынуждена выплатить страховку в 2,5 миллиарда рублей, сообщил президент РНПК Николай Галушин.По его словам, убыточность составила 1000%. В 2018 году аварией закончился пуск ракеты «Союз МС-10» на Международную космическую станцию (МКС), а также вывод на орбиту спутника «Ангосат».На 2019 год запланировано около 10 космических запусков. РНПК не будет перестраховывать ни один из них, за исключением тех, которые будут носить двойное назначение.РНПК готова вернуться к перестрахованию космических запусков в России, если тарифы на этот вид будут повышены минимум в 10 раз, заявила зампред РНПК Наталья Карпова.«Проблема еще и в том, что мы сокращаем количество запусков в России и частотность неудавшихся увеличивается. Фактически каждый второй - проблемный, конечно никакой премией это не скомпенсируешь», - объяснила она.При этом от перестрахования космических запусков за рубежом РНПК отказываться не будет. Там, по данным Карповой, с убыточностью «все хорошо».МВФ одобрил новый механизм финансовой поддержки Украины.В рамках программы SBA Киев в течение 14 месяцев получит $3,9 млрд. Первый транш поступит до 25 декабря. Накануне Украина подписала соглашения на более чем €200 миллионов с Евросоюзом.Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 18 декабря, одобрил новый механизм финансовой поддержки Украины SBA. В рамках программы Киев в течение 14 месяцев получит $3,9 млрд. (в пересчете - €3,4 млрд.). Первый транш в $1,4 млрд. поступит до 25 декабря, говорится в сообщении украинского Минфина. По информации ведомства, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года.Программа придет на смену расширенному финансированию EFF, одобренному в марте 2015 и истекающему в марте 2019 года. Новый механизм предполагает, что украинские власти продолжат работу над финансовой консолидацией и снижением инфляции, а также реформы по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.Порошенко заявил, что Всемирный банк предоставит Украине $750 млн.Ранее в тот же день президент Петр Порошенко сообщил, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита объемом в $750 млн. (€659 млн.). Решение организации показывает, что Всемирный банк признает «наш существенный прогресс на пути реформ, в частности, в финансовой области», написал глава государства в своем микроблоге Twitter. Он поблагодарил организацию за «долгосрочную поддержку и веру в Украину».Накануне участники Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе подписали восемь договоров на более чем €200 миллионов. Европейский Союз предоставит Украине, в частности, €54 миллиона на энергосбережение в домах, еще €58 миллионов - на модернизацию системы профессионально-технического образования, €18 миллионов - на профессиональную стажировку и научные обмены. Кроме того, Киев договорился с Европейским инвестиционным банком о кредите в €50 миллионов на развитие дорог.Гривнепатриотичная эйфория на новости о возобновлении сотрудничества с МВФ, подкрепленная активными продажами СКВ экспортерами, у которых проблемы с гривневой ликвидностью при выросшем притоке внешнеторговой выручки из-за рубежа, обвалили курс безналичного «американца», вослед за которым вниз более сдержанным темпом ушел и его наличный «родственник».Разумеется, «справка от благонадежности» от МВФ, которая «стоит» дороже миллиардных кредитов, не может не радовать. Однако, смею напомнить, что эти деньги подразумевают очень хороший менеджмент и, собственно, начало реальной работы в отечественной экономике.Эйфория скоро пройдет, деньги упадут на счета Минфина, а остальным, требуется добавить оборотов. В конечном счете курс нацвалюты должен определяться не объемами внешних займов а состоянием отечественной экономике. Это азбучная истина, первым следствием которой в контексте валютного рынка мы ждем терминацию нынешнего обострения ревальвации гривни. Это нужно экспортерам и бюджету. Кроме того, вряд ли кому-то понравится, что новый сезон репатриации дивидендов встретят на фоне более дешевого доллара, получая дополнительные бонусы «на ровном месте».Так что, вероятнее всего текущая коррекция безналичного доллара довольно скоро остановится.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69633 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4454 раз. Подякували: 8049 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 18.12.18

дядя Caша » Вів 18 гру, 2018 13:11 0 230

дядя Caша Вів 18 гру, 2018 13:11 Итоги: Прогнозы 17.12.18

дядя Caша » Пон 17 гру, 2018 13:18 0 209

дядя Caша Пон 17 гру, 2018 13:18 Итоги: Прогнозы 14.12.18

дядя Caша » П'ят 14 гру, 2018 13:38 0 838

дядя Caша П'ят 14 гру, 2018 13:38