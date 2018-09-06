Артем Ковбель: міф про дешевий газ

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alex58chorniy написав:колько в Украине спецов,которые лучше финансистов МВФ разбираются в ценах и столько же кликуш от Миллера,желающего опять впаривать газ хохлам по 450 баксов со скидкой в сто баксов за возможность размещения войск РФ в Одессе и Харькове
точно. это идея. можно потребовать у русских скидку на газ с учетом размещения войск в Крыму, Донецке и Луганске
sequence написав:уже 100500 раз всякие тимошенки сотоварищи доказывали - внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением. вы с этим согласны?
- как узнать что тимошенко врет? - шевелит губами - значит врет. внутренней добычи не хватает. даже сейчас, когда потребление значительно упало из-за того, что подорожание вынудило больше экономить и переходить на альтернативные варианты и из-за того, что срезались некоторые схемы (пока не все) с продажей газа промышленникам под видом потребления населением.
sequence написав:на деле, там была привязка к мазуту, а не к "Brent/WTI", но в целом все верно. Если бы Газпром выдал расчет цены для Украины на данный сезон, даже без учета "Харьковских соглашений", многие бы чесали репу
Якщо в жовтні, за даними МЕРТ, українські підприємства імпортували газ за середньою ціною в $180,5 за тис куб.м (такий низький показник не піддається раціональному поясненню), то на початку листопада в Україні не було партій імпортованого газу дешевше $200 за тис куб.м. Це пов'язано з різким стрибком вгору котирувань на європейських газових хабах. Так, сьогодні, 10 листопада, .на німецької торгової майданчику NCG спотова ціна газу доходила до $ 214 за тис куб.м.
Ціна на спотовий газ може бути і дешевше, і дорожче, ніж по формулам контракту, залежно від попиту і пропозиції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
sequence написав:а какой у нас коэффициент покрытия? ваша версия? (добыча/потребление населением)
смотря что относить в "потребление населением" если чисто бытовых в плане плита/конвектор/колонка, то за 2017 Укргаздобыча добыла чуть больше. причем в 2018 потребление больше, чем в прошлом году. простой пример даже хотя бы нагрев воды - раньше кто-то ставил на плиту, сейчас использует электрочайник. с точки зрения энергоэффективности второй вариант лучше. но нужно определяться куда относить школы-садики-больницы, а также предприятия коммунальной собственности, которые используют газ для отопления и подогрева воды.
Так интересно. И главное те же грабли. Только теперь вместо дешевого газа, с политической составляющей, дешевые кредиты МВФ с такой же составляющей. Маленькая особенность дешевый газ позволял чаще мыться теплой водой и поддерживать промышленность на плаву, а дешевые кредиты вынуждают перекридитовываться при закрытом производстве и начать потихоньку продавать все оставшееся.
sequence написав:народ имеет право потреблять его по внутренним ценам. точка. частники нехай продают частникам, предприятиям, в смысле. Где ошибка в моей (и не только) логике?
электричество из ядерных станций себестоимость один цент, гидроэлектростанции построили диды, реки общественные, хочу за электричество платить 1 цент, где ошибка в логике?
За медецину уже заплатили, за детские сады тоже, наши девки это наше народное достояние, хочу праституткам платить минималку - 22,41 гривен! (мне и 15 минут хватит! За пятеру!) А они мне "Дюссельдорф"- тариф, пусть на иностранцах зарабатывают! Где ошибка в логике?
Это не "логика" а популизм, за 28 лет 5 президентов, и скока-то-там премьеров не смогли побороть рынок (корупцию как вы это называете), а вот теперь вдруг смогут.
Если хотите в Европу, так делайте это! Делайте рынок!!! Хотите "социальной курицы для пенсионеров", как Юля пыталась сделать, ну стойте в очереди по 3 дня, это ваш блин выбор, тока не называйте это "логикой"!
Церквям газ 50% как это вписывается в вашу модель?
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk