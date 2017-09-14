RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 09:57

  Letusrock написав:Деякі європейські ЗМІ вже прямо звинувачують Україну в створенні атмосфери істерії та страху завдяки незрозумілим дронам, які почали зявлятись то тут то там.
Наприклад
https://www.lantidiplomatico.it/dettnew ... 289_62804/

Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони :) дякую Летусрок, не підвели.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:13

  stm написав:
  Letusrock написав:Деякі європейські ЗМІ вже прямо звинувачують Україну в створенні атмосфери істерії та страху завдяки незрозумілим дронам, які почали зявлятись то тут то там.
Наприклад
https://www.lantidiplomatico.it/dettnew ... 289_62804/

Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони :) дякую Летусрок, не підвели.

Вам вже ввижаються шахеди в Італії?
На відміну від вас я не відстежую думки різної кацапні.
Що ви зробите якщо якийсь рос.професор заявить що земля кругла? Вам доведеться з ідеологічних причин перейти в секту адептів плоскої землі

Глава МЗС Італії, віце-прем'єр Антоніо Таяні запевнив у неділю своїх співвітчизників, що вони можуть бути спокійні, бо Росія не нападе на їхню країну. Так він відреагував на суботні слова президента України Володимира Зеленського про те, що Італія може стати наступною ціллю російських дронів.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:26

Натрапив на цікаву(( точку зору((

Можна і отак - той, хто згоден або розповідає про слабкості оркоармії та скору поразку оркостану, то ... він під впливом росіпсо, гіркіна, просуває їх наративи. Тобто вводить в оману українського глядача.
Бо "Це заколисує та заспокоює.", "створює ілюзію слабкого ворога і швидкої перемоги."

"і водночас вводить в оману українського глядача, розповідаючи про слабкість російської армії і скору поразку"
https://without-lie.info/propaganda-sto ... ykom-stav/

Тобто виходить отака кринжова ситуація, що про ворога тоді взагалі нічого не можна висловлювати.
Бо якщо показувати його сильні сторони, то це представиться, як захоплення-звеличення, пропаганда потужності агресора.
Якщо ж навпаки, то це теж на млин ворога.



Матриця... Як схоче, так і виставить.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Натрапив на цікаву(( точку зору((

Можна і отак - той, хто згоден або розповідає про слабкості оркоармії та скору поразку оркостану, то ... він під впливом росіпсо, гіркіна, просуває їх наративи. Тобто вводить в оману українського глядача.
Бо "Це заколисує та заспокоює.", "створює ілюзію слабкого ворога і швидкої перемоги."

"і водночас вводить в оману українського глядача, розповідаючи про слабкість російської армії і скору поразку"


А я що казав? А корисні агенти буратино ще намагалися сперечатися
Війна – це шлях обману (Сунь-цзи)
взагалі не розумію коли лізуть у військові деталі
дипломатія тільки дипломатія, а військові лише виграють час
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:47

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  katso написав:
О, теперь все стало на свои места. Да, я писал о сегодняшней ситуации, придерживаясь идеи что при сегодняшнем устройстве экономики в тылу необходимы огромные тысячи забронированных, что режет глаз некоторым "патриотам". Если бы перевели - было бы все по другому, лучше или хуже это уже вопрос дискуссионный.

Колись же писали на форумі, що для одного військового в тилу має працювати 9 цивільних.
Тепер порахуйте скільки потрібно для 1М силовиків.
І де взяти той людський ресурс?
дуже цікаво як то пораховано? Шо таке виробляє тил?

Та никак это не считали - в лучшем случае "на глаз" прикинули. Причем еще во времена СА.
А для аграрной сверхдержавы, где импорт втрое (?) превышает экспорт, это соотношение вообще фантастическим выглядит...
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:49

Втратили США контрольний пакет десь у 2020 у світових справах, після ковіду, блм, перемоги байдена
Я коли там був у 2019 то вже відчував що свідок останніх днів величі.
Без залучення КНР жодна справа у світі вже не вирішиться
Україна повинна продемонструвати розуміння цього, інтесифікувати контакти, відкорегувати парадигму
КНР насправлі теж не зацікавлений у повній перемозі росії
Бо через Одесу та піде м'якою силою на многостраждальні балкани - Болгарія,Сербія,Чорногорія, почне тролити центральну Європу, переріже комунікації з Туреччиною, і знову стане самостійним гравцем
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:50

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.

...... Но при условии если женщина хочет обучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? ......

Вооот! -- мы начинаем потихонечьку подходить к пониманию того, зачем нужна _всеобщая_ воинская обязанность. :wink:
