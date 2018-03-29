Шановні користувачі форуму!
Вибрати кредитну картку непросто.
У нас є чудовий сервіс підбору кредитної картки. З його допомогою ви за кілька хвилин зможете обрати саме те, що потрібно.
З пов.Ірина
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:27
Яку кредитну картку обрати?
Шановні користувачі форуму!
Вибрати кредитну картку непросто.
У нас є чудовий сервіс підбору кредитної картки. З його допомогою ви за кілька хвилин зможете обрати саме те, що потрібно.
З пов.Ірина
Додано: Нед 23 гру, 2018 05:24
Re: Яку кредитну картку обрати?
Всі картки мають нюанси, тож варто обирати декілька для різних потреб, в першу чергу з дійсно безкоштовним обслуговуванням, випуском та кешбеком. Наприклад є досить непогана картка monobanka, але кешбек тільки на 2 категорії товару тощо.
Але тут інше питання: якщо оформити декілька (5-6) кредитних карток з пільговими періодами та кешбеком (щоб різними картками користуватись для різних груп товарів) чи не вийде так, що кредитний рейтинг впаде нижче плінтуса через велику кількість кредитних ліній (навіть без прострочок по ним) і в подальшому можуть виникнути проблеми при отримання кредиту (наприклад іпотечного)?
Дуже цікаво буде отримати коментар від банків які надають такі продукти, бо з одного боку вони залучають клієнтів, а з іншого підвищують ризики для кредитування у майбутньому.
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:42
Re: Яку кредитну картку обрати?
При оформленні кредитної картки чи іншого кредитного продукту банк запитує в кредитному бюро вашу кредитну історію. Чим більше таких запитів, тим нижчий Ваш кредитний рейтинґ. Також чим більше кредитне навантаження, тим менше шансів отримати кредит...
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