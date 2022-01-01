|
ВСТ Банк (Банк Восток)
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50
valya написав:ramzes4
Подяка. Рефку оприходую. ? КБ за комуналь моюе буде? Тільки в додатку чи на стороні теж?
Акційний 10% за комуналь має бути, але лише на стороні (де 4900 MCC).https://vstbank.ua/private/cashback-for-a-whole-month#/
ramzes4
- Повідомлень: 1186
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2578 раз.
- Подякували: 327 раз.
