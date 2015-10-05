|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:02
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди.
Каким как вы даже страданий мало чтобы поумнеть
Wirująświatła
Повідомлень: 30878
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:03
Куда делся успих? Не выдержал вашей компании и слился?
Wirująświatła
Повідомлень: 30878
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:26
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди.
Каким как вы даже страданий мало чтобы поумнеть
Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?) Коли сумно ми сумуєм а не робим від, що тєряти близьких це весело.
Banderlog
Повідомлень: 3952
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 13:15
ЛАД написав: Сибарит написав:
Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.
Так там, вроде, нет слова на "г".
Стих заканчивается на "б..довиты".
Или так автоцензурировало "полиг_амность"?
Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****".
Полигамия проходит.
Шановні користувачі, після відновлення пошуку багаторазово проводили технічні роботи.
Я вже не хочу просити звернути на ці моменти увагу, бо там і так все тримається на волосині. Щось ремонтуєш, інше ламається.
Тому вибачайте! І можете креативити
Ірина_
- Модератор Форуму
Повідомлень: 5223
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2062 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:09
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди.
а що батюшка каже?
flyman
Повідомлень: 41484
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:24
Wirująświatła написав:
Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы.
...............
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9105
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21691 раз.
Профіль
