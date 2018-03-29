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Яку кредитну картку обрати?

Яку кредитну картку обрати?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:27

Яку кредитну картку обрати?

Шановні користувачі форуму!
Вибрати кредитну картку непросто.
У нас є чудовий сервіс підбору кредитної картки. З його допомогою ви за кілька хвилин зможете обрати саме те, що потрібно.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 05:24

Re: Яку кредитну картку обрати?

Всі картки мають нюанси, тож варто обирати декілька для різних потреб, в першу чергу з дійсно безкоштовним обслуговуванням, випуском та кешбеком. Наприклад є досить непогана картка monobanka, але кешбек тільки на 2 категорії товару тощо.
Але тут інше питання: якщо оформити декілька (5-6) кредитних карток з пільговими періодами та кешбеком (щоб різними картками користуватись для різних груп товарів) чи не вийде так, що кредитний рейтинг впаде нижче плінтуса через велику кількість кредитних ліній (навіть без прострочок по ним) і в подальшому можуть виникнути проблеми при отримання кредиту (наприклад іпотечного)?
Дуже цікаво буде отримати коментар від банків які надають такі продукти, бо з одного боку вони залучають клієнтів, а з іншого підвищують ризики для кредитування у майбутньому.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:42

Re: Яку кредитну картку обрати?

  mazurkevych написав:Але тут інше питання: якщо оформити декілька (5-6) кредитних карток з пільговими періодами та кешбеком (щоб різними картками користуватись для різних груп товарів) чи не вийде так, що кредитний рейтинг впаде нижче плінтуса через велику кількість кредитних ліній (навіть без прострочок по ним) і в подальшому можуть виникнути проблеми при отримання кредиту (наприклад іпотечного)?
При оформленні кредитної картки чи іншого кредитного продукту банк запитує в кредитному бюро вашу кредитну історію. Чим більше таких запитів, тим нижчий Ваш кредитний рейтинґ. Також чим більше кредитне навантаження, тим менше шансів отримати кредит...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 01:32

Re: Яку кредитну картку обрати?

В тому і парадокс: в фізособам може бути умовно 5-6 депозитів в 5-6 банках і стільки же кредитних карток в них. Звісно що зручно отримати товар/послугу сьогодні, а сплатити за неї фактично через місяць-два і ще «кешбек» отримати. І за ці умовних місяць-два отримати на ту саму кредитку ще і відсотки по депозиту))) Чи свідчить тоді 5-6 кредитних ліній про те, що клієнт є ризикованим в плані платоспроможності? І, доречі, таких досить багато. Близько місяця тому було інтерв`ю з паном Гороховским де він зазначив що більше 70% його клієнтів взагалі не виходять «з пільгового періоду», але про збитки мови не йде - проект чудово розвивається і підкорює свій сегмент ринку банківських послуг в споживчому кредитування.
І мати 5-6 карток «для різних випадків оплати» вигідно всім - споживач отримує вибір і кращі пропозиції через конкуренцію, банки стають більш технологічними через ту саму конкуренцію, податкова і Мінфін не нарадуються збільшенням податків через прозорість і звітність.
Але це «теоретично в ідеалі»... звісно серед наших громадян буде не мало бажаючих «обнулити» кредитки і податись в мандри)
mazurkevych
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