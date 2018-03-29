Яку кредитну картку обрати?

Додано: Чет 27 гру, 2018 01:32

В тому і парадокс: в фізособам може бути умовно 5-6 депозитів в 5-6 банках і стільки же кредитних карток в них. Звісно що зручно отримати товар/послугу сьогодні, а сплатити за неї фактично через місяць-два і ще «кешбек» отримати. І за ці умовних місяць-два отримати на ту саму кредитку ще і відсотки по депозиту))) Чи свідчить тоді 5-6 кредитних ліній про те, що клієнт є ризикованим в плані платоспроможності? І, доречі, таких досить багато. Близько місяця тому було інтерв`ю з паном Гороховским де він зазначив що більше 70% його клієнтів взагалі не виходять «з пільгового періоду», але про збитки мови не йде - проект чудово розвивається і підкорює свій сегмент ринку банківських послуг в споживчому кредитування.

І мати 5-6 карток «для різних випадків оплати» вигідно всім - споживач отримує вибір і кращі пропозиції через конкуренцію, банки стають більш технологічними через ту саму конкуренцію, податкова і Мінфін не нарадуються збільшенням податків через прозорість і звітність.

Але це «теоретично в ідеалі»... звісно серед наших громадян буде не мало бажаючих «обнулити» кредитки і податись в мандри)