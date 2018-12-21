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фондовый рынок 21.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.18 США



Фондовый рынок США в четверг снизился, индекс Nasdaq был около территории коррекции, определяемой как снижение на 20% от последнего максимума. Фоном для снижения стали планы ФРС продолжить сокращение размера баланса и угроза частичного прекращения работы правительства США.



На минимуме сессии Nasdaq снижался на 2,85%, до уровня более чем на 20% ниже закрытия 29 августа (последний максимум). Индекс, вместе с Dow и S&P 500, сократил снижение в течение сессии. Закрытие по Nasdaq было на 19,5% ниже последнего максимума.



Мероприятия ФРС в среду в значительной степени соответствует ее плану по дальнейшим повышениям ставки в следующие два года и сохранению сокращения размера баланса в режиме «автопилота», что стало предметом опасений инвесторов, уже обеспокоенных замедлением экономического роста.



ФРС США на заседании 18-19 декабря ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, при этом в следующем году регулятор спрогнозировал ещё два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Вместе с тем ранее министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 декабря увеличилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. При этом ожидался больший рост показателя - до 219 тысяч заявок.



В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Это подтвердил спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан, который также сообщил, что продолжает работу с членами палаты представителей.



Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.



Мировые цены на нефть в четверг потеряли более 4%, опустившись до минимума за 17 месяцев, на фоне волатильности фондовых рынков. К закрытию торгов в США цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 4,54%, до $54,64 за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,4%, до $46,05 за баррель.



Снижение в четверг можно рассматривать как продолжение распродажи в среду.

Добавило негативного настроения возможность частичного прекращения работы правительства США в пятницу. Президент Трамп заявил лидерам конгресса из республиканцев, что не подпишет законопроект о финансировании правительства из-за того, что он не включает достаточное финансирование безопасности границ.

Пока это только частичное прекращение работы, но если тупик между демократической палатой представителей и Трампом сохранится, это может быть неприятным признаком на следующий год.



Объем торговли на биржах США в четверг был вторым по величине в этом году, 12,09 млрд. акций, по сравнению с 8,38 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Из 11 основных секторов S&P только «защитный» сектор энергетики и коммунального хозяйства вырос. Акции нефтегазового сектора снизились на 2,8%, так как цены на нефть продолжили снижение.



Акции технологических компаний и компаний потребительских товаров повседневного спроса, которые были среди внесших наиболее высокий вклад в рост рынка за последние годы, сильно снизились.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,97 к 1, на Nasdaq 3,41 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,99% до уровня 22 859,60 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,58%, до 2 467,42 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 1,63% до 6 528,41 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг снизился.



Европейский фондовый рынок в четверг существенно снизился, в этот день инвесторы смогли отреагировать на заседание FOMC США, решение которой многими было воспринято с разочарованием.



Возглавили снижение акции банков и крупных нефтяных компаний.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%, после роста на 0,3% в среду.



Общее ослабление доллара США укрепило другие валюты, в том числе пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар на 0,6%.



Как широко ожидалось, ФРС повысила процентную ставку по федеральным фондам, и хотя она обозначила перспективу меньшего числа повышений ставки в 2019 г. - два по сравнению с тремя ранее — инвесторы, кажется, ожидали более «мягкого» тона от ФРС. Акции США, которые росли до решения ФРС и пресс-конференции председателя ФРС, резко снизились в среду, что было негативным фоном для европейского рынка.



Банк Англии в четверг единогласно проголосовал за сохранение процентных ставок без изменения, отмечая опасения в отношении мирового экономического роста и риски, связанные с Brexit. Данные показали, что объём розничных продаж в Великобритании в ноябре существенно вырос, из-за on-line-покупок в «черную пятницу».



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%, после роста на 0,3% в среду.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,80% и составил 6 711,93 пункта.



Немецкий DAX просел на 1,44% до 10 611,10 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,49% — на отметке 4 692,46 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественным снижением индексов на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,79%, до 2516,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,96%, до 1284,66 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25753,42 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2061,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,69%, до 5467,6 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,11%, до 20166,19 пункта.



Исходя из текущей динамики рынков снижение индекса Shanghai Composite по итогам 2018 года может достичь 24%, а японского Nikkei 225 - 12%.



Участники торгов в Азии в пятницу распродавали акции вслед за инвесторами в США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Трейдеры с пессимизмом восприняли принятое на текущей неделе решение американского Федрезерва о продолжении ужесточения денежной политики в стране, несмотря на признаки замедления роста мировой экономики.



Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти сказал, что нисходящая спираль на рынках раскручивается сама по себе, и продажи порождают новые распродажи. По мнению эксперта, ключевым фактором, который влияет на поведение инвесторов, является негативный импульс.



В то же время рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подтвердил в четверг, что США и Китай планируют провести торговые переговоры в январе наступающего года. До этого о планах переговоров заявил глава американского минфина Стивен Мнучин. По его словам, обе стороны пытаются выработать соглашение к 1 марта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник в «минусе». Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,24% - до 2352,88 пункта, РТС снизился на 1,47%, до 1083,47 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 1,36%, до 68,37 RUB/USD, курс евро подскочил на 1,52%, до 77,96 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,46% - до $55,61 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,16%, «АЛРОСы» — на 1,68%. Акции Московской биржи просели в цене на 1,3%, «Газпрома» — на 0,59%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,04%.



Российский фондовый рынок пока не углубляет снижение, но шансы на новое «медвежье» наступление все равно остаются. Индекс Мосбиржи пытается закрепиться в пределах отметок 2 335—2 350 пунктов, ближайшая значимая поддержка стоит на уровне 2 310 пунктов. Индекс РТС торгуется к вечеру около 1 091 пункта, не исключено скольжение в область 1 080 пунктов далее.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 20 декабря понизился на 0,41 пункта или на 0,07% до уровня 563,55 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,30 млрд. грн., акциями наторговали 6,89 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 19 декабря ПФТС-индекс понизился на 1,09 пункта или на 0,19% до уровня 563,96 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 248,49 пунктов или на 78,87% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне решений ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, при этом в лидерах падения находится японский рынок на фоне заявлений Банка Японии.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite терял 0,82% - до 2528,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - 0,2%, до 1291,89 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,13% - до 25574,32 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,89%, до 2060,33 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 в минусе на 0,73% - до 5539,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 3%, до 20356,41 пункта. Это самое низкое значение показателя с сентября 2017 года.



В четверг азиатские инвесторы отыгрывают решение ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями. Замедление темпов ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.



С учетом ограничивающих рост экономики факторов и стабилизации инфляции ФРС может позволить себе замедление темпов повышения ставки. Более осторожный подход ФРС должен оказать некоторую поддержку рынкам, хотя возможны новые падения в начале следующего года, прежде чем рынки достигнут дна и пойдут вверх, когда инвесторы поймут, что рецессии экономики США и мира в ближайшем времени не будет.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на внутренние новости Японии. Так, Банк Японии по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени. Банк Японии принял соответствующее решение, принимая во внимание неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая последствия повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественным снижением индексов, при этом японский индекс Nikkei упал до минимума с сентября 2017 года после решения ФРС США по дальнейшему повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,52%, до 2536,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,2%, до 1297,1 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,9%, до 25623,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2060,12 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,34%, до 5505,8 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,84%, до 20392,58 пункта, что стало самой низкой отметкой с сентября 2017 года.



В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на решение ФРС по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Однако теперь регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех на фоне экономических показателей. Снижение прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.



Кроме того, ФРС понизила свои прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.



К обеспокоенности по поводу заседания ФРС добавляются опасения по поводу замедления роста мировой экономики, которые также оказали давление на рынок.



Инвесторы также обратили внимание на внутренние новости из Японии, где центробанк страны по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени.

Банк Японии при принятии решения учел неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая эффекты от повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил после заседания, что пока слишком рано обсуждать отказ от мягкой кредитно-денежной политики. Регулятор отметил возросшие риски для экономики, особенно из-за торговой напряженности между США и Китаем.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% - до 563,55 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,3 млрд. грн., в том числе акциями - 6,89 млн. грн.



В «индексной корзине» подешевели акции Центрэнерго (-1,67%) и подорожали Райффайзен Банка Аваль (+0,61%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в четверг остался неизменным на уровне 1705,04 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine просел на 1,6% - до 411,51 пункта при объеме торгов 1,4 млн. злотых (10,3 млн. грн.).



Среди индексных бумаг дешевели акции «Астарты» (-6,12%) и «Агротона» (-0,61%).

Положительную динамику демонстрировали бумаги агрохолдинга ИМК (+3,85%) и «Кернела» (+1,43%).



К полудню пятницы, 21 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вторую торговую сессию подряд на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,01% - до 2510,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,96%, до 1284,65 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 0,21% - до 25570,18 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, до 2055,96 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,83% - до 5460,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,37%, до 20112,76 пункта.



Участники торгов в Азии подхватили негатив из США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.



Не секрет, что настроения мировых инвесторов резко ухудшилось после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл не оправдал ожиданий. Рынки надеялись, что ФРС приостановит повышение базовой ставки в следующем году, но регулятор принял решение продолжать ужесточение денежной политики, при этом он снизил прогноз по повышению ставки всего до двух раз с трех. В этой ситуации аналитик сказал, что не удивится, если индекс Nikkei упадет ниже отметки в 20000 пунктов.

Определенное влияние на настроения рынков оказывает статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в ноябре в годовом исчислении поднялись на 0,8%, а в месячном выражении - сократились на 0,2%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественным снижением индексов на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,79%, до 2516,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,96%, до 1284,66 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25753,42 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2061,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,69%, до 5467,6 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,11%, до 20166,19 пункта.



Исходя из текущей динамики рынков снижение индекса Shanghai Composite по итогам 2018 года может достичь 24%, а японского Nikkei 225 - 12%.



Участники торгов в Азии в пятницу распродавали акции вслед за инвесторами в США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Трейдеры с пессимизмом восприняли принятое на текущей неделе решение американского Федрезерва о продолжении ужесточения денежной политики в стране, несмотря на признаки замедления роста мировой экономики.



Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти сказал, что нисходящая спираль на рынках раскручивается сама по себе, и продажи порождают новые распродажи. По мнению эксперта, ключевым фактором, который влияет на поведение инвесторов, является негативный импульс.



В то же время рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подтвердил в четверг, что США и Китай планируют провести торговые переговоры в январе наступающего года. До этого о планах переговоров заявил глава американского минфина Стивен Мнучин. По его словам, обе стороны пытаются выработать соглашение к 1 марта.





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Закрытие по Nasdaq было на 19,5% ниже последнего максимума.Мероприятия ФРС в среду в значительной степени соответствует ее плану по дальнейшим повышениям ставки в следующие два года и сохранению сокращения размера баланса в режиме «автопилота», что стало предметом опасений инвесторов, уже обеспокоенных замедлением экономического роста.ФРС США на заседании 18-19 декабря ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, при этом в следующем году регулятор спрогнозировал ещё два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Вместе с тем ранее министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 декабря увеличилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. При этом ожидался больший рост показателя - до 219 тысяч заявок.В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Это подтвердил спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан, который также сообщил, что продолжает работу с членами палаты представителей.Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.Мировые цены на нефть в четверг потеряли более 4%, опустившись до минимума за 17 месяцев, на фоне волатильности фондовых рынков. К закрытию торгов в США цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 4,54%, до $54,64 за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,4%, до $46,05 за баррель.Снижение в четверг можно рассматривать как продолжение распродажи в среду.Добавило негативного настроения возможность частичного прекращения работы правительства США в пятницу. Президент Трамп заявил лидерам конгресса из республиканцев, что не подпишет законопроект о финансировании правительства из-за того, что он не включает достаточное финансирование безопасности границ.Пока это только частичное прекращение работы, но если тупик между демократической палатой представителей и Трампом сохранится, это может быть неприятным признаком на следующий год.Объем торговли на биржах США в четверг был вторым по величине в этом году, 12,09 млрд. акций, по сравнению с 8,38 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Из 11 основных секторов S&P только «защитный» сектор энергетики и коммунального хозяйства вырос. Акции нефтегазового сектора снизились на 2,8%, так как цены на нефть продолжили снижение.Акции технологических компаний и компаний потребительских товаров повседневного спроса, которые были среди внесших наиболее высокий вклад в рост рынка за последние годы, сильно снизились.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,97 к 1, на Nasdaq 3,41 к 1.Европейский фондовый рынок в четверг снизился.Европейский фондовый рынок в четверг существенно снизился, в этот день инвесторы смогли отреагировать на заседание FOMC США, решение которой многими было воспринято с разочарованием.Возглавили снижение акции банков и крупных нефтяных компаний.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%, после роста на 0,3% в среду.Общее ослабление доллара США укрепило другие валюты, в том числе пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар на 0,6%.Как широко ожидалось, ФРС повысила процентную ставку по федеральным фондам, и хотя она обозначила перспективу меньшего числа повышений ставки в 2019 г. - два по сравнению с тремя ранее — инвесторы, кажется, ожидали более «мягкого» тона от ФРС. Акции США, которые росли до решения ФРС и пресс-конференции председателя ФРС, резко снизились в среду, что было негативным фоном для европейского рынка.Банк Англии в четверг единогласно проголосовал за сохранение процентных ставок без изменения, отмечая опасения в отношении мирового экономического роста и риски, связанные с Brexit. Данные показали, что объём розничных продаж в Великобритании в ноябре существенно вырос, из-за on-line-покупок в «черную пятницу».Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественным снижением индексов на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее.Участники торгов в Азии в пятницу распродавали акции вслед за инвесторами в США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Трейдеры с пессимизмом восприняли принятое на текущей неделе решение американского Федрезерва о продолжении ужесточения денежной политики в стране, несмотря на признаки замедления роста мировой экономики.Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти сказал, что нисходящая спираль на рынках раскручивается сама по себе, и продажи порождают новые распродажи. По мнению эксперта, ключевым фактором, который влияет на поведение инвесторов, является негативный импульс.В то же время рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подтвердил в четверг, что США и Китай планируют провести торговые переговоры в январе наступающего года. До этого о планах переговоров заявил глава американского минфина Стивен Мнучин. По его словам, обе стороны пытаются выработать соглашение к 1 марта.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 1,36%, до 68,37 RUB/USD, курс евро подскочил на 1,52%, до 77,96 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,46% - до $55,61 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,16%, «АЛРОСы» — на 1,68%. Акции Московской биржи просели в цене на 1,3%, «Газпрома» — на 0,59%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,04%.Российский фондовый рынок пока не углубляет снижение, но шансы на новое «медвежье» наступление все равно остаются. Индекс Мосбиржи пытается закрепиться в пределах отметок 2 335—2 350 пунктов, ближайшая значимая поддержка стоит на уровне 2 310 пунктов. Индекс РТС торгуется к вечеру около 1 091 пункта, не исключено скольжение в область 1 080 пунктов далее.Как сообщалось, в среду 19 декабря ПФТС-индекс понизился на 1,09 пункта или на 0,19% до уровня 563,96 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 248,49 пунктов или на 78,87% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 декабря, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 21 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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