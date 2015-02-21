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Странное дело об обнаружении
почти 135 тыс. евро в...

Странное дело об обнаружении почти 135 тыс. евро в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:38

Странное дело об обнаружении почти 135 тыс. евро в...

Пропонуємо до обговорення:
Странное дело об обнаружении почти 135 тыс. евро в туалетах Женевы закрыто, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Tribune de Geneve.

Дивися повний текст Странное дело об обнаружении почти 135 тыс. евро в туалетах Женевы закрыто.
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