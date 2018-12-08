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Укргазбанк отримав 15 млн евро торговельного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк отримав міжбанківський беззаставний кредит у розмірі 15 млн евро строком на 180 днів від провідного європейського банку.
Дивися повний текст Укргазбанк отримав 15 млн евро торговельного фінансування від європейського банку
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
Від якого банку?
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