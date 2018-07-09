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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:02

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

  KULANDALE написав:Считал, получается где то 200%, в сравнении с 750% в МФО.
С математикой плохо. На их главной странице написано 1,65% в день, а в паспорте потребительского кредита — 602,25%...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:28

Согласна, лучше не связываться. Люди отдают им свои личные данные, фото паспорта и даже если кредит погашен полностью, это не значит, что ты не появишся в списке должников
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:58

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Судя по отзывам - даже если вовремя погасить как тело кредита так и проценты всё равно нет гарантии что к тебе не придут требовать ещё что-то платить.
А есть какие-то МФОшки что:
- Договора заключают только по цифровой подписи?
- По факту выплаты выдают цифровой сертификат что имеет реальную хотябы юридическую силу?
- Гарантируют вмешательство в действия своих коллекторов по предъявлению сертификата?

Как вообще МФОшки подтверждают что ты им таки ничего больше не должен?
sovaalexandr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:40

  sovaalexandr написав:Судя по отзывам - даже если вовремя погасить как тело кредита так и проценты всё равно нет гарантии что к тебе не придут требовать ещё что-то платить.
А есть какие-то МФОшки что:
- Договора заключают только по цифровой подписи?
- По факту выплаты выдают цифровой сертификат что имеет реальную хотябы юридическую силу?
- Гарантируют вмешательство в действия своих коллекторов по предъявлению сертификата?

Как вообще МФОшки подтверждают что ты им таки ничего больше не должен?


Вы можете запросить у МФО письмо с печатью о том, что задолженность по такому-то кредитному договору полностью погашена и попросить, чтобы они выслали этот документ на почту.
В нашем рейтинге мы также учитывали критерий - погашение (есть МФО с личным кабинетом профиля пользователя на сайте, где Вы можете посмотреть необходимую информацию о долге).

С ув. Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:18

МФО СЛОН самая нормальная из всего списка, так как они не полноценные МФО, а полу банковский кредит - полу МФО. У них процент выше банковского, но на порядок ниже МФОшного
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:45

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

KULANDALE написав:МФО СЛОН самая нормальная из всего списка, так как они не полноценные МФО, а полу банковский кредит - полу МФО. У них процент выше банковского, но на порядок ниже МФОшного
Досить піарити шарашкину контору.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 06:46

  MASolomko написав:На их главной странице написано 1,65% в день, а в паспорте потребительского кредита — 602,25%...

1.65% в день - это не 602,25% в год. если максимальный срок займа месяц, то годовая ставка около 12500% :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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В Українській правді є стаття про власників цих компаній і їх відсоткові ставки за кредитами. У деяких вони перевищують 700% річних! А їх доходи складають сотні мільйонів! Невже громадяни не вміють рахувати?
bereslavska_olena
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