Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 22.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Суб 22 гру, 2018 12:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.18 США



Основные фондовые индексы США потеряли в пятницу до 3% на фоне опасений инвесторов по поводу возможного «закрытия правительства».



Прекращение работы части госучреждений в США вступило в силу после того, как законодатели не смогли найти выход из бюджетного тупика.



Президент США Дональд Трамп накануне пообещал «очень долгий» «шатдаун» (government shutdown), если демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Тем временем фондовые рынки США пережили худшую неделю за 10 лет.



В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает $5 миллиардов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против.

Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет.



Индексы США в предпраздничную неделю снижались, потеряв по ее итогам от 5% до 7% на фоне опасений по поводу монетарной политики Федрезерва, глобального экономического роста и неопределенности по торговым отношениям с Китаем.



В понедельник торговые площадки завершат работу раньше обычного, а во вторник будут закрыты из-за Рождества.



В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в декабре вырос больше прогноза - до 98,3 пункта с 97,5 пункта месяцем ранее. При этом, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские расходы в ноябре выросли на 0,2% к октябрю (ожидался рост на 0,3%), а расходы выросли на 0,4% (прогнозировался рост также на 0,3%).



Реальный рост ВВП США в III квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 3,5%.



Несмотря на ряд позитивных сигналов по поводу торговли и умеренного роста ставок в следующем году, рынки продолжают падать, и это означает, что инвесторы реально волнуются по поводу глобальной рецессии в следующем году.



Мировые цены на нефть в пятницу сохранили нисходящий тренд.



Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 29 центов, или на 0,6%, до $45,59 за баррель. За неделю он снизился на 11,4%. Уровень закрытия по ближайшему контакту минимальный с 12 июля 2017 г.



Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 53 цента, или на 1%, до $53,82 за баррель. За неделю он снизился на 10,7%. Уровень закрытия был минимальным с 8 сентября 2017 г.



Провал в пятницу можно рассматривать как продолжение распродажи в четверг.

Добавило негативного настроения возможность частичного прекращения работы правительства США в пятницу. Президент Трамп заявил лидерам конгресса из республиканцев, что не подпишет законопроект о финансировании правительства из-за того, что он не включает достаточное финансирование безопасности границ.

Пока это только частичное прекращение работы, но если тупик между демократической палатой представителей и Трампом сохранится, это может быть неприятным признаком на следующий год.



Объем торговли на биржах США в пятницу был вторым по величине в этом году, 12,09 млрд. акций, по сравнению с 8,38 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Из 11 основных секторов S&P только «защитный» сектор коммунального хозяйства вырос. Акции нефтегазового сектора снизились на 2,8%, так как цены на нефть продолжили снижение.



Акции технологических компаний и компаний потребительских товаров повседневного спроса, которые были среди внесших наиболее высокий вклад в рост рынка за последние годы, сильно снизились.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,97 к 1, на Nasdaq 3,41 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,81% до уровня 22 445,37 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,06%, до 2 416,62 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 2,99% до 6 333,00 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу едва заметно вырос. Основные европейские фондовые индексы в пятницу мало изменилась, за неделю снижение было сильным



Европейский фондовый рынок 21-го «выкупил» состоявшийся накануне в четверг изрядный провал, отреагировав на заседание FOMC США, решение которой многими было воспринято с разочарованием.



21-го возглавили осторожное повышение акции банков и крупных нефтяных компаний.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, после снижения на 0,9% в среду.



Общее укрепление доллара США ослабило другие валюты, в том числе пара евро-доллар просела на 0,7%, пара фунт-доллар на 0,6%.



Как широко ожидалось, ФРС повысила процентную ставку по федеральным фондам, и хотя она обозначила перспективу меньшего числа повышений ставки в 2019 г. - два по сравнению с тремя ранее — инвесторы, кажется, ожидали более «мягкого» тона от ФРС. Акции США, которые росли до решения ФРС и пресс-конференции председателя ФРС, резко снизились в среду, что было негативным фоном для европейского рынка.



Банк Англии в четверг единогласно проголосовал за сохранение процентных ставок без изменения, отмечая опасения в отношении мирового экономического роста и риски, связанные с Brexit. Данные показали, что объём розничных продаж в Великобритании в ноябре существенно вырос, из-за on-line-покупок в «черную пятницу».



По финальной оценке рост ВВП Франции в III кв. пересмотрен вниз с 0,4% кв/кв до 0,3% кв/кв, но годовой рост неизменный на уровне 1,4% г/г. Рост ВВП Великобритании в III кв. по финальной оценке без пересмотра на уровне 0,6% кв/кв, 1,5% г/г.



ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,6% кв/кв и 1,5% г/г. Британская экономика зависит от расходов потребителей за счет кредитования. Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре стал самым низким за пять лет. Политическая неопределенность усилилась, премьер-министр Тереза Мэй пока не получила одобрения условия сделки Brexit в парламенте. Выход Британии из ЕС без сделки грозит проблемами в экономике. Ускорение роста зарплат и замедление инфляции может в ближайшие месяцы поддержать расходы потребителей, которые дали основной импульс роста ВВП в III квартале.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, после снижения на 0,9% в среду.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,14% и составил 6 721,17 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,21% до 10 633,8210 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,04% — на отметке 4 694,39 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в пятницу незначительно снизились.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,24% - до 2347,17 пункта, РТС снизился на 0,58%, до 1077,17 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,55%, до 68,66 RUB/USD, курс евро опустился на 0,07%, до 78,27 RUB/USD.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,8% - до $53,73 за баррель.



Акции Сбербанка потеряли в цене 1,33%, обыкновенные акции «Газпрома» — 0,76%, «АЛРОСы» — 0,74%, бумаги самой Московской биржи — 0,22%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,53%.



В пятницу, 21 декабря, российский фондовый рынок завершает сессию с потерями… На площадках появился незначительный повод для оптимизма, тогда как американские фондовые индексы начали торговую сессию с восстановления. Тем не менее, на рынках ощущается осторожный подход инвесторов к покупкам из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс волатильности VIX подскочил до рекордных 28 пунктов, что может говорить о крайне низких аппетитах к риску…



Нефть Brent после очередной волны снижения вернулась к отметке $53,8 за баррель. Тем не менее, не стоит исключать возобновления падения нефтяных котировок и достижения ими уровня $50 за баррель до конца года.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 21 декабря понизился на 7,16 пункта или на 1,27% до уровня 556,39 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,32 млрд. грн., акциями наторговали 1,09 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 20 декабря ПФТС-индекс понизился на 0,41 пункта или на 0,07% до уровня 563,55 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 241,33 пунктов или на 76,60% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вторую торговую сессию подряд на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,01% - до 2510,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,96%, до 1284,65 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 0,21% - до 25570,18 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, до 2055,96 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,83% - до 5460,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,37%, до 20112,76 пункта.



Участники торгов в Азии подхватили негатив из США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.



Не секрет, что настроения мировых инвесторов резко ухудшилось после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл не оправдал ожиданий. Рынки надеялись, что ФРС приостановит повышение базовой ставки в следующем году, но регулятор принял решение продолжать ужесточение денежной политики, при этом он снизил прогноз по повышению ставки всего до двух раз с трех. В этой ситуации аналитик сказал, что не удивится, если индекс Nikkei упадет ниже отметки в 20000 пунктов.

Определенное влияние на настроения рынков оказывает статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в ноябре в годовом исчислении поднялись на 0,8%, а в месячном выражении - сократились на 0,2%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественным снижением индексов на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,79%, до 2516,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,96%, до 1284,66 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25753,42 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2061,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,69%, до 5467,6 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,11%, до 20166,19 пункта.



Исходя из текущей динамики рынков снижение индекса Shanghai Composite по итогам 2018 года может достичь 24%, а японского Nikkei 225 - 12%.



Участники торгов в Азии в пятницу распродавали акции вслед за инвесторами в США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Трейдеры с пессимизмом восприняли принятое на текущей неделе решение американского Федрезерва о продолжении ужесточения денежной политики в стране, несмотря на признаки замедления роста мировой экономики.



Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти сказал, что нисходящая спираль на рынках раскручивается сама по себе, и продажи порождают новые распродажи. По мнению эксперта, ключевым фактором, который влияет на поведение инвесторов, является негативный импульс.



В то же время рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подтвердил в четверг, что США и Китай планируют провести торговые переговоры в январе наступающего года. До этого о планах переговоров заявил глава американского минфина Стивен Мнучин. По его словам, обе стороны пытаются выработать соглашение к 01 марта.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу просел на 1,27% - до 556,39 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,32 млрд. грн, в том числе акциями – 1,09 млн. грн.



Вопреки снижению индикатора, индексные акции по итогам дня показали положительную динамику: Укрнафты (+2,42%), Центрэнерго (+1,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,12%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в пятницу еще один день остался неизменным – на уровне 1705,04 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,39% - до 411,45 пункта при объеме торгов 2,14 млн. злотых (15,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции «Кернела» (-2,46%), агрохолдинга ИМК (-0,38%) и «Агротона» (+5,35%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 17 – 21 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 559,17 к отметке 556,39 пунктов, потеряв 2,78 пункта или 0,50%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 15,19 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 10 – 14 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 575,17 к отметке 559,17 пунктов, потеряв 16,00 пункта или 2,78%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 23,39 млн. грн.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Основные фондовые индексы США потеряли в пятницу до 3% на фоне опасений инвесторов по поводу возможного «закрытия правительства».Прекращение работы части госучреждений в США вступило в силу после того, как законодатели не смогли найти выход из бюджетного тупика.Президент США Дональд Трамп накануне пообещал «очень долгий» «шатдаун» (government shutdown), если демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Тем временем фондовые рынки США пережили худшую неделю за 10 лет.В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает $5 миллиардов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против.Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет.Индексы США в предпраздничную неделю снижались, потеряв по ее итогам от 5% до 7% на фоне опасений по поводу монетарной политики Федрезерва, глобального экономического роста и неопределенности по торговым отношениям с Китаем.В понедельник торговые площадки завершат работу раньше обычного, а во вторник будут закрыты из-за Рождества.В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в декабре вырос больше прогноза - до 98,3 пункта с 97,5 пункта месяцем ранее. При этом, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские расходы в ноябре выросли на 0,2% к октябрю (ожидался рост на 0,3%), а расходы выросли на 0,4% (прогнозировался рост также на 0,3%).Реальный рост ВВП США в III квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 3,5%.Несмотря на ряд позитивных сигналов по поводу торговли и умеренного роста ставок в следующем году, рынки продолжают падать, и это означает, что инвесторы реально волнуются по поводу глобальной рецессии в следующем году.Мировые цены на нефть в пятницу сохранили нисходящий тренд.Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 29 центов, или на 0,6%, до $45,59 за баррель. За неделю он снизился на 11,4%. Уровень закрытия по ближайшему контакту минимальный с 12 июля 2017 г.Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 53 цента, или на 1%, до $53,82 за баррель. За неделю он снизился на 10,7%. Уровень закрытия был минимальным с 8 сентября 2017 г.Провал в пятницу можно рассматривать как продолжение распродажи в четверг.Добавило негативного настроения возможность частичного прекращения работы правительства США в пятницу. Президент Трамп заявил лидерам конгресса из республиканцев, что не подпишет законопроект о финансировании правительства из-за того, что он не включает достаточное финансирование безопасности границ.Пока это только частичное прекращение работы, но если тупик между демократической палатой представителей и Трампом сохранится, это может быть неприятным признаком на следующий год.Объем торговли на биржах США в пятницу был вторым по величине в этом году, 12,09 млрд. акций, по сравнению с 8,38 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Из 11 основных секторов S&P только «защитный» сектор коммунального хозяйства вырос. Акции нефтегазового сектора снизились на 2,8%, так как цены на нефть продолжили снижение.Акции технологических компаний и компаний потребительских товаров повседневного спроса, которые были среди внесших наиболее высокий вклад в рост рынка за последние годы, сильно снизились.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,97 к 1, на Nasdaq 3,41 к 1.Европейский фондовый рынок в пятницу едва заметно вырос. Основные европейские фондовые индексы в пятницу мало изменилась, за неделю снижение было сильнымЕвропейский фондовый рынок 21-го «выкупил» состоявшийся накануне в четверг изрядный провал, отреагировав на заседание FOMC США, решение которой многими было воспринято с разочарованием.21-го возглавили осторожное повышение акции банков и крупных нефтяных компаний.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, после снижения на 0,9% в среду.Общее укрепление доллара США ослабило другие валюты, в том числе пара евро-доллар просела на 0,7%, пара фунт-доллар на 0,6%.Как широко ожидалось, ФРС повысила процентную ставку по федеральным фондам, и хотя она обозначила перспективу меньшего числа повышений ставки в 2019 г. - два по сравнению с тремя ранее — инвесторы, кажется, ожидали более «мягкого» тона от ФРС. Акции США, которые росли до решения ФРС и пресс-конференции председателя ФРС, резко снизились в среду, что было негативным фоном для европейского рынка.Банк Англии в четверг единогласно проголосовал за сохранение процентных ставок без изменения, отмечая опасения в отношении мирового экономического роста и риски, связанные с Brexit. Данные показали, что объём розничных продаж в Великобритании в ноябре существенно вырос, из-за on-line-покупок в «черную пятницу».По финальной оценке рост ВВП Франции в III кв. пересмотрен вниз с 0,4% кв/кв до 0,3% кв/кв, но годовой рост неизменный на уровне 1,4% г/г. Рост ВВП Великобритании в III кв. по финальной оценке без пересмотра на уровне 0,6% кв/кв, 1,5% г/г.ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,6% кв/кв и 1,5% г/г. Британская экономика зависит от расходов потребителей за счет кредитования. Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре стал самым низким за пять лет. Политическая неопределенность усилилась, премьер-министр Тереза Мэй пока не получила одобрения условия сделки Brexit в парламенте. Выход Британии из ЕС без сделки грозит проблемами в экономике. Ускорение роста зарплат и замедление инфляции может в ближайшие месяцы поддержать расходы потребителей, которые дали основной импульс роста ВВП в III квартале.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,55%, до 68,66 RUB/USD, курс евро опустился на 0,07%, до 78,27 RUB/USD.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,8% - до $53,73 за баррель.Акции Сбербанка потеряли в цене 1,33%, обыкновенные акции «Газпрома» — 0,76%, «АЛРОСы» — 0,74%, бумаги самой Московской биржи — 0,22%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,53%.В пятницу, 21 декабря, российский фондовый рынок завершает сессию с потерями… На площадках появился незначительный повод для оптимизма, тогда как американские фондовые индексы начали торговую сессию с восстановления. Тем не менее, на рынках ощущается осторожный подход инвесторов к покупкам из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.Индекс волатильности VIX подскочил до рекордных 28 пунктов, что может говорить о крайне низких аппетитах к риску…Нефть Brent после очередной волны снижения вернулась к отметке $53,8 за баррель. Тем не менее, не стоит исключать возобновления падения нефтяных котировок и достижения ими уровня $50 за баррель до конца года.Как сообщалось, в четверг 20 декабря ПФТС-индекс понизился на 0,41 пункта или на 0,07% до уровня 563,55 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 241,33 пунктов или на 76,60% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 декабря, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69742 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4464 раз. Подякували: 8067 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.18

дядя Caша » П'ят 21 гру, 2018 13:46 0 219

дядя Caша П'ят 21 гру, 2018 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.18

дядя Caша » Чет 20 гру, 2018 13:40 0 298

дядя Caша Чет 20 гру, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.18

дядя Caша » Сер 19 гру, 2018 13:41 0 280

дядя Caша Сер 19 гру, 2018 13:41