Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...

Додано: Суб 22 гру, 2018 22:48

lapay написав: zРадио написав: Вы же не приведете НИ ОДНОГО случая ареста, реализации и выплаты нам вырученного от реализации российского имущества по судебным кейсам Украина vs РФ! Вы же не приведете НИ ОДНОГО случая ареста, реализации и выплаты нам вырученного от реализации российского имущества по судебным кейсам Украина vs РФ!

Ми теж, поки що, не платимо за борг Януковича. З Газпрома гроші знімуть по любому, вони цей борг навіть вписали у свої витрати. Просто Путін не дає, що їм вилізе боком у вигляді блокування діяльності.

Вангую, що заплатять до підписання нового контракту. У Газпрома це перший випадок, коли пройшли повністю судове слухання, за звичай мовчки виплачували (скасовували завищені ціни) в досудовому порядку. Але тут політика, тому важко, зі скрипом, але заплатять... Ми теж, поки що, не платимо за борг Януковича. З Газпрома гроші знімуть по любому, вони цей борг навіть вписали у свої витрати. Просто Путін не дає, що їм вилізе боком у вигляді блокування діяльності.Вангую, що заплатять до підписання нового контракту. У Газпрома це перший випадок, коли пройшли повністю судове слухання, за звичай мовчки виплачували (скасовували завищені ціни) в досудовому порядку. Але тут політика, тому важко, зі скрипом, але заплатять...

Газпром обязан отразить штраф (только не в затратах, а убытках - будете знать), поскольку ведет отчетность по правилам IFRS. Иначе не пропустят аудиторы. Вот и все. Это не имеет юридических последствий - это вопросы Investor Relations публичной компании (а free float, как-никак, более 25%).Что касается ваших "вангований" - по штрафу не заплатят, но учтут его в пакетном соглашении, в котором мы пойдем на компромисс между 0 и 1-1.5 миллиарда доходов в год (которые сегодня - 2-3 млрд в год). Для нас это единственный козырь в переговорах. Для них - единственное слабое место. Нам от них нужны и транзитные объемы, и объемы газа для собственных нужд потребления. И все это висит на волоске СП2, за реализацию которого активно взялась и РФ, и Германия в аккурат после завершения арбитража нашей виртуальной победой. Когда Газпром выкручивал нам руки, ограничивая подачу газа, а "эффективный менеджмент" Нефтегаза покупал спотовый газ по 500-700 долларов за 1000 кубов - истинный реверс, и через Президента молил народ и бизнес "прикрутить".Коболев и Витренко оказались такими же диванными победителями, как и вы. Пишу это без радости, но это же объективная правда!