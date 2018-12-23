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Ціну на послуги з транспортування
газу знизили вдвічі:...

Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:39

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  zРадио написав:CAPEX vs OPEX (вложить в свою трубу vs продолжать платить 3-й стороне) - тут даже по чистой инвестиционной математике ответ неоднозначный. Расходы на обслуживание СП1 сегодня в год составляет 180 млн долларов при пропуске 55 млрд кубов. Вот и считайте бизнес-кейс

Тільки витратили 44 мільярди на будівництво. https://metagazeta.ru/interview/gazprom ... rogadayut/
Почитайте, хто виграє, а хто програє. Ми знизили тариф, щоб партнерам було легше нагнути Газпром, і вони це зроблять.

  zРадио написав:За прокачку 100 млрд кубов через украинскую ГТС Газпром платит 2.5 млрд долларов в год. И есть еще расходы на доставку газа в Германию по польской трубе..

Так дурні завжди платять двічі, а в нашому випадку - вдесятеро дорожче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:40

  lapay написав:Ми знизили тариф, щоб вибити останні козирь про дешевший ПП2, про те, що це економіка, а не політика. Газпром ПП2 добудує. Як тільки добудує, німецькі компанії начнуть отримувати гроші не залежно від того, буде газ чи не буде - так випісані контракти з Газпромом.
(...)

Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным. Т.е. ПП2 уже своим фактом привел к более рыночной (экономически обоснованной) ситуации. И в Европе не последние идиоты, чтобы не понимать, что при прикрытии ПП2 Нафтогаз тут же без зазрения совести вернет тариф в лучшем случае обратно. Вот теперь и расскажите европейцам про "нерыночность ПП2".
Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.
Не выходит перемога, как слова не переставляй.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:05

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  Skypups написав:Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным.

Хіба що зрадофільскому світу. :)
Для всього іншого світу була угода між Газпромом і Нафтогазом, підписаний, фактично, під диктовку Газпрома, а там був саме цей тариф. Арбітраж його не скасував, а ще й змусив Газпром виплатити за зрив об'ємів транзиту.
  Skypups написав:Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.

Так і подасть, якщо Газпром знизить прокачку через Україну. Хитродупі думають, що можна дати слово (підписати контракт), а потім його забрати/похерити. Таких карають, карають мільярдами штрафів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:27

zРадио
Браво!
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:30

  Skypups написав:Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным.


Вообще создание монополии, которая бы, используя свое рыночное влияние, выжимала все соки из иностранных клиентов - дело благое, и за это можно только порадоваться. Но Нефтегаз, обладая таким положением на рынке транзита, умудрился растерять все козыри.

Плата за глупость уже оценена в деньгах - минус очередной миллиард долларов в год :oops:

https://korrespondent.net/business/comp ... y-tranzyta

PS: ruvex, спасибо за оценку!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:19

Интересную глупость сморозили НКРЕКП. Раньше все постоянно орали, что цена за транзит не европейская, надо повышать!
А теперь уменьшается в два раза, и маловероятно что население Украины счет меньше получит.
Остается вопрос: если это так было выгодно, то где прибыль за последние годы? Кто "не украл"?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:51

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  lapay написав:Вангую, що заплатять до підписання нового контракту. У Газпрома це перший випадок, коли пройшли повністю судове слухання, за звичай мовчки виплачували (скасовували завищені ціни) в досудовому порядку. Але тут політика, тому важко, зі скрипом, але заплатять...


Министр энергетики Александр Новак в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в том случае, если к концу 2019 года Москве и Киеву не удастся достигнуть договоренностей по транзиту российского газа.
....

Он отметил, что конструктивному диалогу с украинскими властями мешают разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту российского газа. «Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов», — подчеркнул Новак.

По его словам, «Газпром» готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.

Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В июле после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c216bde ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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