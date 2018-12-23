Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...

Додано: Пон 24 гру, 2018 11:19

Интересную глупость сморозили НКРЕКП. Раньше все постоянно орали, что цена за транзит не европейская, надо повышать!

А теперь уменьшается в два раза, и маловероятно что население Украины счет меньше получит.

Остается вопрос: если это так было выгодно, то где прибыль за последние годы? Кто "не украл"?

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!