Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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zРадио написав:CAPEX vs OPEX (вложить в свою трубу vs продолжать платить 3-й стороне) - тут даже по чистой инвестиционной математике ответ неоднозначный. Расходы на обслуживание СП1 сегодня в год составляет 180 млн долларов при пропуске 55 млрд кубов. Вот и считайте бизнес-кейс
lapay написав:Ми знизили тариф, щоб вибити останні козирь про дешевший ПП2, про те, що це економіка, а не політика. Газпром ПП2 добудує. Як тільки добудує, німецькі компанії начнуть отримувати гроші не залежно від того, буде газ чи не буде - так випісані контракти з Газпромом. (...)
Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным. Т.е. ПП2 уже своим фактом привел к более рыночной (экономически обоснованной) ситуации. И в Европе не последние идиоты, чтобы не понимать, что при прикрытии ПП2 Нафтогаз тут же без зазрения совести вернет тариф в лучшем случае обратно. Вот теперь и расскажите европейцам про "нерыночность ПП2". Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки. Не выходит перемога, как слова не переставляй.
Skypups написав:Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным.
Хіба що зрадофільскому світу. Для всього іншого світу була угода між Газпромом і Нафтогазом, підписаний, фактично, під диктовку Газпрома, а там був саме цей тариф. Арбітраж його не скасував, а ще й змусив Газпром виплатити за зрив об'ємів транзиту.
Skypups написав:Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.
Так і подасть, якщо Газпром знизить прокачку через Україну. Хитродупі думають, що можна дати слово (підписати контракт), а потім його забрати/похерити. Таких карають, карають мільярдами штрафів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Skypups написав:Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным.
Вообще создание монополии, которая бы, используя свое рыночное влияние, выжимала все соки из иностранных клиентов - дело благое, и за это можно только порадоваться. Но Нефтегаз, обладая таким положением на рынке транзита, умудрился растерять все козыри.
Плата за глупость уже оценена в деньгах - минус очередной миллиард долларов в год
Интересную глупость сморозили НКРЕКП. Раньше все постоянно орали, что цена за транзит не европейская, надо повышать! А теперь уменьшается в два раза, и маловероятно что население Украины счет меньше получит. Остается вопрос: если это так было выгодно, то где прибыль за последние годы? Кто "не украл"?
lapay написав:Вангую, що заплатять до підписання нового контракту. У Газпрома це перший випадок, коли пройшли повністю судове слухання, за звичай мовчки виплачували (скасовували завищені ціни) в досудовому порядку. Але тут політика, тому важко, зі скрипом, але заплатять...
Министр энергетики Александр Новак в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в том случае, если к концу 2019 года Москве и Киеву не удастся достигнуть договоренностей по транзиту российского газа. ....
Он отметил, что конструктивному диалогу с украинскими властями мешают разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту российского газа. «Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов», — подчеркнул Новак. По его словам, «Газпром» готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.
Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В июле после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен.