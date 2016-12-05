RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Платіжна картка для
нерезидента-громадянина України

Платіжна картка для нерезидента-громадянина України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:00

Платіжна картка для нерезидента-громадянина України

Вітаю,
певний час користувався платіжною карткою ПБ, допоки не виїхав з України на ПМЖ - став нерезидентом зі всіма наслідками (відсутність внутрішнього паспорта, реєстрації). Залишився закордонний паспорт і свідоцтво з ідентифікаційним кодом. Скоро спливає термін дії картки і постає питання - чи випустить банк нову картку автоматично, чи потрібно заново проходити клієнтську ідентифікацію? Які умови потрібно виконати, щоб далі користуватися укр. платіжними засобами, будучи нерезидентом?
Буду вдячний за поради.
freewill
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Послуги українських банків за межами України
ferko1987 » Чет 20 кві, 2017 16:44
0 3188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 кві, 2017 16:44
ferko1987
Картка іноземного банку та зняття коштів з неї
Korolev » Сер 14 вер, 2016 14:54
9 3754
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2017 12:05
Flicker
Банківська платіжна картка. де? 1, 2
sviats » Пон 05 гру, 2016 12:30
12 3992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2017 13:34
dude

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.