Платіжна картка для нерезидента-громадянина України

Вітаю,
певний час користувався платіжною карткою ПБ, допоки не виїхав з України на ПМЖ - став нерезидентом зі всіма наслідками (відсутність внутрішнього паспорта, реєстрації). Залишився закордонний паспорт і свідоцтво з ідентифікаційним кодом. Скоро спливає термін дії картки і постає питання - чи випустить банк нову картку автоматично, чи потрібно заново проходити клієнтську ідентифікацію? Які умови потрібно виконати, щоб далі користуватися укр. платіжними засобами, будучи нерезидентом?
Буду вдячний за поради.