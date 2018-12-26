Итоги: Мировой фондовый рынок 26.12.18

Додано: Сер 26 гру, 2018 13:35

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) колеблются в среду, при этом активность торгов невысока в связи с рождественскими праздниками, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы также проявляют осторожность в связи с бюджетным кризисом в США.



По состоянию на 07.10 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% - до 2504,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,01%, до 1285,31 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 1,7% - до 2020,1 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,04% - до 19147,77 пункта, при этом ранее в среду показатель рос.



Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника корейский гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% - до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% - до 5493,8 пункта.



Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники. Американские рынки откроются в среду, европейские - в четверг.



Негатива рынкам добавляет неопределенность из США по вопросу бюджета правительства. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет.



Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса (шатдаун) продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.



Японский Nikkei 225 колеблется после падения во вторник на 5%, спровоцированного не только негативом из США, но и укреплением иены к доллару. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды опустились, кроме индекса Японии, слабые праздничные торги и риски из США сдержали рынки Азии.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,26% - до 2498,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1279,79 пункта.



Корейский KOSPI уменьшился на 1,31% - до 2028,01 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся при этом на 0,89%, до 19327,06 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% - до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% - до 5493,8 пункта.



Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники.



Американские рынки откроются в среду, европейские - в четверг. В связи с праздниками объем торгов в Азии был снижен.



Неопределенность из США сдерживала индексы региона. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом в рамках коррекции после того, как потерял 5% во вторник на фоне рисков из США и укрепления иены. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.

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