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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 26 гру, 2018 13:40 Итоги: Прогнозы 26.12.18



Разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резко ухудшений с Западом, оборачивается «холодным душем».

Попытка привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли - не увенчалась успехом.

Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.

«Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, обсуждались такие варианты как соглашение или хотя бы меморандум о намерениях. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы дальше «вести переговоры по линии нацбанков, Минкоммерции КНР и Минфина России».

Впрочем, подчеркнул Силуанов, расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения. По данным ЦБ, в долларах оплачивается 73,6% сделок по импорту из КНР (против 85% три года назад).

В экспортных контрактах доля долларовых расчетов выше. Она составляет 88% и практически не меняется.

Это создает серьезные проблемы: из-за угрозы санкций задерживаются или подвисают около 30% всех долларовых платежей российских компаний, причем основная часть - с контрагентам из Азии, сообщил Силуанов.



Ждать приходится до трех месяцев.



«С американскими компаниями проще получить расчеты, чем с азиатскими, поскольку там процедура согласования возможности таких расчетов», - объяснил министр.



Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но его банки де-факто присоединились к финансовым ограничениям США и Евросоюза: они отказываются проводить валютные операции с российскими банкам значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию, жаловался

еще в 2015 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.



За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.



«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», - объяснял он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го - рухнул на 24%.



По итогам первого полугодия 2018 года инвесторы КНР забрали $1,005 млрд. из реального сектора российской экономики, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд. Это на треть меньше, до аннексии Крыма ($4,542 млрд.).



Иностранные инвесторы объявили бойкот фондовому рынку РФ.



зарубежные фонды объявили бойкот инвестициям на российском фондовом рынке: они продолжают распродавать акции компаний РФ и долговые бумаги правительства, невзирая на общемировые тренды.



На минувшей неделе (по 19 декабря) рынки развивающихся стран зафиксировали рекордный с начала года приток капитала - крупнейшие биржевые фонды вложили 4,5 млрд долларов в покупку акций EM.



Но Московской бирже из этой волны не досталось ни цента. Более того, нерезиденты продолжили продажи и за неделю вывели из РФ еще $200 млн., сообщает «БКС Глобал Маркетс» со ссылкой на данные EPFR Global.



За две недели отток составил $490 млн. Из этой суммы две трети - $320 млн. - ушло с рынка акций.



На прошлой неделе нерезиденты продали бумаги на $90 млн., а неделей ранее - на $230 млн., поставив рекорд с июня.

Уходят как фонды, инвестирующие иск

в Россию ($270 млн. за две недели), так и игроки, покупающие РФ «в пакете» с другими развивающимися рынками ($50 млн.).



Отток с долгового рынка ускорился почти вдвое и составил $110 млн. против $60 млн. неделей ранее.

Суммарно с начала года из российских акций нерезиденты вывели 1 млрд долларов: отток стал рекордным за 5 лет и продолжается практически весь год.



Крупнейший в США биржевой фонд, специализирующийся на России, - VanEck Vectors Russia ETF - потерял $317,45 млн. клиентских денег и был вынужден распродать акции на такую же сумму.

Из фонда iShares MSCI Russia ETF утекло $138,85 млн.. Одновременно инвесторы вложили 2,54 млн. в фонд Direxion Daily Russia Bear 3x Shares, играющий на падение российского рынка с тройным «плечом».



Из российского госдолга за январь-октябрь нерезиденты вывели 520 млрд. рублей, также побив исторический рекорд и сократив свою долю до минимума с лета 2016 года.



Отношение зарубежных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.

«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.



Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».



Медведев сменил главу Росстата после резкого ухудшения статистики.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил сменить главу Росстата после резкого ухудшения макроэкономической статистики в конце года.

Вместо Александра Суринова, возглавлявшего статистическое ведомство с 2009 года, на этот пост назначен Павел Малков - экс-министр экономики Саратовской области, а ныне - руководитель департамента госуправления МЭР.



Суринов, действительный государственный советник 2 класса и заслуженный экономист России, покидает должность «по собственной просьбе», говорится в распоряжении Медведева, опубликованном на сайте правительства.

Решение уйти Суринов принял незадолго до публикации Росстатом итоговой статистики за 2018 год, которая пока оказывается хуже даже пессимистичных оценок правительства.



Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%.

Инфляция, согласно недельным данным, ускорилась до 4,2%, а следующем году может достичь 5,5-6%, при том, что цель центробанка и прогноз МЭР требуют держать ее на уровне 4%.



Число людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 200 тысяч человек - до 19 миллионов, или 13,3% населения.

Реальные доходы граждан тем временем резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР о том, что 4-летний период снижения уровня жизни закончится в этом году.



По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%, заявил на большой пресс-конференции 20 декабря Путин.



Выполнять «поручение» президента, который приказал ускорить экономику до темпов выше мировых и занять 5-е место в мире по подушевому ВВП, новому главе Росстата придется в условиях ускоряющейся инфляции, повышения НДС и неизбежного ухудшения макропоказателей в 2019 году.



Росстат, напомним, с 2017 года переведен под контроль Минэкономики - ведомства, ответственного за составление прогнозов.



Согласно прогнозу МЭР, в 2019-м году темпы роста ВВП замедлятся до 1,3%, после чего чудесный рывок ускорит экономику до 3% к 2022-24 гг.

Как объяснил сам Малков, он намерен серьезно модернизировать статистическую службу и упростить отчетность.

«Мы выделяем три ключевых блока работы. Первый - реформа самой системы статистики. Сюда входит повышение качества собираемых данных и качества аналитики, увеличение скорости выдачи результатов расчетов, применение современных способов и методов обработки информации, в том числе с использованием данных из альтернативных источников», - заявил Малков.



Доминирование «зеленых медведей» на торгах валютного межбанка в эту среду обеспечила двойная порция отложенного с 21 и 24 декабря предложения валюты экспортерами.

Нелишне указать на пролонгацию сроков уплаты налогов нашим бизнесом, которое ограничивало спекуляции долларом на межбанке.

Воспользовавшись изрядным ростом поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, Казначейство увеличило порцию компенсации НДС, о чем дало понять состояние коррсчетов регулятора. Мы не исключаем, что этот рост гривневого навеса может «стрельнуть» в оставшиеся три сессии валютного межбанка, ощутимо замедлив коррекцию СКВ.



Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.



Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.



Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.

С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Китай отверг соглашение о дедолларизации торговли с Россией.Разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резко ухудшений с Западом, оборачивается «холодным душем».Попытка привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли - не увенчалась успехом.Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.«Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.По его словам, обсуждались такие варианты как соглашение или хотя бы меморандум о намерениях. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы дальше «вести переговоры по линии нацбанков, Минкоммерции КНР и Минфина России».Впрочем, подчеркнул Силуанов, расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения. По данным ЦБ, в долларах оплачивается 73,6% сделок по импорту из КНР (против 85% три года назад).В экспортных контрактах доля долларовых расчетов выше. Она составляет 88% и практически не меняется.Это создает серьезные проблемы: из-за угрозы санкций задерживаются или подвисают около 30% всех долларовых платежей российских компаний, причем основная часть - с контрагентам из Азии, сообщил Силуанов.Ждать приходится до трех месяцев.«С американскими компаниями проще получить расчеты, чем с азиатскими, поскольку там процедура согласования возможности таких расчетов», - объяснил министр.Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но его банки де-факто присоединились к финансовым ограничениям США и Евросоюза: они отказываются проводить валютные операции с российскими банкам значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию, жаловалсяеще в 2015 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», - объяснял он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го - рухнул на 24%.По итогам первого полугодия 2018 года инвесторы КНР забрали $1,005 млрд. из реального сектора российской экономики, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд. Это на треть меньше, до аннексии Крыма ($4,542 млрд.).Иностранные инвесторы объявили бойкот фондовому рынку РФ.зарубежные фонды объявили бойкот инвестициям на российском фондовом рынке: они продолжают распродавать акции компаний РФ и долговые бумаги правительства, невзирая на общемировые тренды.На минувшей неделе (по 19 декабря) рынки развивающихся стран зафиксировали рекордный с начала года приток капитала - крупнейшие биржевые фонды вложили 4,5 млрд долларов в покупку акций EM.Но Московской бирже из этой волны не досталось ни цента. Более того, нерезиденты продолжили продажи и за неделю вывели из РФ еще $200 млн., сообщает «БКС Глобал Маркетс» со ссылкой на данные EPFR Global.За две недели отток составил $490 млн. Из этой суммы две трети - $320 млн. - ушло с рынка акций.На прошлой неделе нерезиденты продали бумаги на $90 млн., а неделей ранее - на $230 млн., поставив рекорд с июня.Уходят как фонды, инвестирующие искв Россию ($270 млн. за две недели), так и игроки, покупающие РФ «в пакете» с другими развивающимися рынками ($50 млн.).Отток с долгового рынка ускорился почти вдвое и составил $110 млн. против $60 млн. неделей ранее.Суммарно с начала года из российских акций нерезиденты вывели 1 млрд долларов: отток стал рекордным за 5 лет и продолжается практически весь год.Крупнейший в США биржевой фонд, специализирующийся на России, - VanEck Vectors Russia ETF - потерял $317,45 млн. клиентских денег и был вынужден распродать акции на такую же сумму.Из фонда iShares MSCI Russia ETF утекло $138,85 млн.. Одновременно инвесторы вложили 2,54 млн. в фонд Direxion Daily Russia Bear 3x Shares, играющий на падение российского рынка с тройным «плечом».Из российского госдолга за январь-октябрь нерезиденты вывели 520 млрд. рублей, также побив исторический рекорд и сократив свою долю до минимума с лета 2016 года.Отношение зарубежных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».Медведев сменил главу Росстата после резкого ухудшения статистики.Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил сменить главу Росстата после резкого ухудшения макроэкономической статистики в конце года.Вместо Александра Суринова, возглавлявшего статистическое ведомство с 2009 года, на этот пост назначен Павел Малков - экс-министр экономики Саратовской области, а ныне - руководитель департамента госуправления МЭР.Суринов, действительный государственный советник 2 класса и заслуженный экономист России, покидает должность «по собственной просьбе», говорится в распоряжении Медведева, опубликованном на сайте правительства.Решение уйти Суринов принял незадолго до публикации Росстатом итоговой статистики за 2018 год, которая пока оказывается хуже даже пессимистичных оценок правительства.Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%.Инфляция, согласно недельным данным, ускорилась до 4,2%, а следующем году может достичь 5,5-6%, при том, что цель центробанка и прогноз МЭР требуют держать ее на уровне 4%.Число людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 200 тысяч человек - до 19 миллионов, или 13,3% населения.Реальные доходы граждан тем временем резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР о том, что 4-летний период снижения уровня жизни закончится в этом году.По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%, заявил на большой пресс-конференции 20 декабря Путин.Выполнять «поручение» президента, который приказал ускорить экономику до темпов выше мировых и занять 5-е место в мире по подушевому ВВП, новому главе Росстата придется в условиях ускоряющейся инфляции, повышения НДС и неизбежного ухудшения макропоказателей в 2019 году.Росстат, напомним, с 2017 года переведен под контроль Минэкономики - ведомства, ответственного за составление прогнозов.Согласно прогнозу МЭР, в 2019-м году темпы роста ВВП замедлятся до 1,3%, после чего чудесный рывок ускорит экономику до 3% к 2022-24 гг.Как объяснил сам Малков, он намерен серьезно модернизировать статистическую службу и упростить отчетность.«Мы выделяем три ключевых блока работы. Первый - реформа самой системы статистики. Сюда входит повышение качества собираемых данных и качества аналитики, увеличение скорости выдачи результатов расчетов, применение современных способов и методов обработки информации, в том числе с использованием данных из альтернативных источников», - заявил Малков.Доминирование «зеленых медведей» на торгах валютного межбанка в эту среду обеспечила двойная порция отложенного с 21 и 24 декабря предложения валюты экспортерами.Нелишне указать на пролонгацию сроков уплаты налогов нашим бизнесом, которое ограничивало спекуляции долларом на межбанке.Воспользовавшись изрядным ростом поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, Казначейство увеличило порцию компенсации НДС, о чем дало понять состояние коррсчетов регулятора. Мы не исключаем, что этот рост гривневого навеса может «стрельнуть» в оставшиеся три сессии валютного межбанка, ощутимо замедлив коррекцию СКВ.Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69780 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4467 раз. Подякували: 8071 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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