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akurt написав:Все-таки это здорово, что есть Финансовый форум Украины, где форумчане могут почерпнуть советы и варианты из первых рук, куда и как можно удачно инвестировать заработанные и накопленные средства. Самое большое количество ценных идей от тех, кто никогда никогда никогда нигде нигде нигде ничего ничего ничего никак никак и никуда не инвестировали. Это отличная изюминка Финансового портала!
Солнце, +20, дорожка для бега вдоль моря, дешёвый абибас, 2 км от моря в 41 квадрате и калькулятор - финансовая жизнь описана верно? )))
akurt написав:Ну я рад, stm, что Вы можете позволить себе купить лосося. Спасибо за уточнение цены: сегодня как раз покупал: - тушка лосося стоит 130 лир за 1 кг - 10 долларов кг; - стейки лосося норвежского 170 лир кг - это чуть более 10 евро за 1 кг. Если точно, то 170/15,70=10.82 евро за 1 кг. То есть Вы переплачиваете не в 2 раза, чуть больше. Это хорошо. Это уважения заслуживает. Кто-то за Ваш счет живет в Монако. Тут некоторые на квартал покупают 2 (две) банки "Килька в томатном соусе" и это их спасает.
Я вот как-то не понимаю, уточните: что Вы от меня то хотите - взять Вас на содержание? Так Вас вроде в 2019 в Италию брал сеньор Алессандро. В Калабрию. Потом в 2020 - брал рыболов с Кукенквакенского моря - белая такая избушка рыболова - Вы ему еще приданое обещали - Вы сами рассказывали на всю Украину, как будете перевозить приданое... Тогда еще вся Украине подсчитала, что блок в 80 000 евро купюрами - я уж позабыл - в 100 евро, или по 50 евро по объему такой же, как однолитровая стеклянная банка. То есть Вам будет удача. Не поехали к рыболову? А я не занимаюсь благотворительностью...