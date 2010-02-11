Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:49

Freza написав: Ну это уже крайности такие, будет более мягенькое наверно

Плата процентов за владение трежерис

Контроль валютных курсов со стороны сша

Ну и прочие требования, если захочешь что бы пошлины сняли и пользоваться благами



Соглашение Мар а лаго, типа того



https://mises.in.ua/article/pisarski-po ... ch-trumpa/ Ну это уже крайности такие, будет более мягенькое наверноПлата процентов за владение трежерисКонтроль валютных курсов со стороны сшаНу и прочие требования, если захочешь что бы пошлины сняли и пользоваться благамиСоглашение Мар а лаго, типа того

Плата за проценты от трежерис? Ну так это дополнительный налог. Та же пошлина. Тогда нужно повышать их доходность, иначе кто будет покупать амер.госдолг в это смутное время. А это дополнительные расходы. Весьма сомнительная затея.Контроль курсов? Американцы могут контролировать курс своего доллара, но никак не евро, юаня или фунта, потому что у них нет этих печатных станков. Это уже было во время кризиса 2011г., когда инвесторы избавляясь от зеленого начали искать тихие гавани и бросились покупать швейцарский франк. Но такой сильный франк швейцарцам был не нужен и ихний ЦБ привязал его к евро, тем самым обесценив свою валюту за ночь почта на 9%.Сейчас Трамп мечтает опять снизить курс доллара, даже наехал на председателя ФРС Пауэлла, что-бы тот понизил ставку, грозя увольнением. В итоге рынки улетели вниз. Испугавшись, Трамп дал задних ход, типа пошутил. Рынки опять рванули вверх. А там сотни миллиардов. Кто знал этот финт, а очевидно нужные люди знали, те очень хорошо заработали. Вот такая там сейчас игра. Пошлины вверх - рынки вниз. Пошлинам временный отбой - феерическое ралли. Даже если он и оставит пошлины то кто пострадает? Рядовые американцы. А это гарантированная инфляция, что для золота будет гуд. Ставку нужно будет повышать.И опять те же грабли и круговорот лишних денег в природе, потому что ни ЕЦБ, ни НБ Китая, ни банки Англии с Японией не допустят сильного укрепления своих валют. Хороших решений сейчас на поверхности нет и не предвидится. Особенно с американскими дилетантами для которых главное срубить бабло, побольше и побыстрее. А там как будет так и будет.