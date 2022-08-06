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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 09:36
За свіжими повідомленнями "Чорних рієлторів" з числа наших українців встановлено черговий рекорд в орендній платі за квартири в ЖК високого класу (підземний паркінг, літній та зимовий плавальні басейни, сауни, тренажерні зали, волейбольні/тенісні майданчики, дитячі кімнати і таке інше).
Квартира 3+1, площа 150...160 кв. м (точно не знаю). На поверсі будинка - 2 квартири.
Орендна плата:
- в місяць 40 000 лір (40000/18,2=2 200$)
- оплата за 6 місяців авансом (13 200$)
- комісійні рієлтору - плата за 1 місяць 2 200$
- квартплата 500 лір або менше 30$ (!!!!!!!!!!!!).
Таким чином, щоби вселитися, необхідно одноразово: 13 200+2 200=15 400$.
Економічна ефективність вкладень (славетній тічці з славетної вісімки мерзотників, які лили дезінформацію на цьому форумі, не читати):
- інвестиція вересня 2020 року: укладення Попереднього договору з авансом в 50%: 100 000 доларів США (ціну за Прайс-листом Забудовника точно не пам"ятаю, але здається 200 000).
- безвідсоткове розтермінування до Нового 2021/2022 року з фіксацією в турецьких лірах (зменшення кінцевої виплати приблизно на 10 000 доларів за рахунок зміни курсу ліра/долар).
- витрати власника на необхідні меблі (близько 1500$, квартира Забудовнкиом в основному обладнана меблями: шафи в прихожій та у всіх кімнатах, меблі та частково побутова техніка в кухні), холодильник side-by-side (орієнтовно 1200$) та пральну машину (орієнтовно 500) - разом орієнтовно 4200 доларів США.
- первинне заселення в березні 2022 року.
Тоді:
(200000-10000) - 100%
12х2200 - х%
х%=12х2200х100/(200000-10000)=13,89% по валюті в рік.
Да, панове, класно перед вами потанцювали "Вісім запеклих мерзотників" - один з них раптом перестав писати на цьому форумі 21 лютого 2022 року - за три дні до війни (!!!).
Попрацював добре і саме в розділі "Нерухомість"... В період з лютого 2021 року по 16 червня 2021 року нашкрябав в розділі інвестицій в закордонну нерухомість близько 1000 дезінформаційних повідомлень...
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:44
«Одна з безперечних і чистих радостей є відпочинок після праці.» (Кант І.)
Сьогодні українці з числа «Чорних рієлторів» мають право відпочити у лісі в 20 км від Анталії в бік Кемеру.
Тому саме час отримати від них цікаву інвестиційну інформацію, поки жінки готують обід, а чоловіки розпалюють комплекс барбекю (в’їзд в зону відпочіну у лісі та біля пляжу - 48 лір з авто або близько 100 гривень. За 100 гривень ви отримаєте: парковку, комплекс під навісом із столу та двох лавок, рукомийники, барбекю, дитячу ігрову зону, туалети, переодягальні. В Анталії зараз +27, очікується +28).
Тези від наших жінок - чорних рієлтерів (реально говорять українською):
- мій смартфон розрядлжається по три рази за день. Дзвінки, дзвінки, дзвінки.
- коли о 23-30 пролунав черговий дзвінок, я знервовано відповіла: «Майте совість, я ж жива ще людина…» - Так ви ж на СМС не відповідаєте!
- подивилася смартфон: більше 300 СМС від клієнтів.
На жаль, станом на неділю вільних в оренду квартир вже немає. Рієлтори жалкують: невже гроші в родину не будуть приносити?
Повторю: в місті з постійним населенням більше 2 500 000 мешканців вільних квартир в оренду вже немає.
Вчора вони віддали останню за 13000 лір ( близько 720$).
Більше немає.
Рієлтори відпочивають. Добре попрацювали.
Слава Богу не читають дурниці на Фінансовому форумі України про здешевлення житла, падіння цін, іржаву арматуру, відсутність цементу та ефемерну інфляцію…
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:50
Недвижимость в Анталии напоминает мне горячие в 2020-21 году имена на фондовом рынке: ZM, NKLA, PTON, SPCE, SHOP и сотни, если не тысячи других щитов. Закончится война, и если и раньше в Анталии простаивало очень много пустой недвиги, то потом будет ещё больше, аренда уйдёт домкратом вниз, и избыточное предложение с околонулевой и отрицательной рентной доходностью, и высокая стоимость денег и ставки в мире: все это потянет рынок в многолетнюю стагнацию
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San
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:39
Ключевые слова: « и если и раньше простаивало…»
НИЧЕГО И НИКОГДА НЕ ПРОСТАИВАЛО.
В моём доме постоянно сдавались без перерыва квартира 2+1 на «нулевом» (по-нашему «первом») этаже и квартира 2+1 на третьем этаже.
Потом выкупили квартиру 1+1 на третьем этаже и после косметического ремонта (покраска стен) сразу заехали арендаторы.
В доме 19 (девятнадцать) квартир,
Какой простой? Когда? Где?
На практике поменялся масштаб цен.
Я всегда писал и советовал ОГЛЯНУТЬСЯ по сторонам: тонны нахомяченного дерьма в виде "Шевченковых хат" в 40 км от города, покосившиеся дачи с тремя помидороми и двумя огурцами, дважды обворованный гараж в котором стоит дорогая как память Шевроле Нубира... Мрак...
И писал, что лучше снять в Анталии квартиру за 250 долларов месяц, а свою нахомяченную сдать в аренду за 500-800 долларов.
Да, были такие цены: 250 баксов в месяц - цена аренды квартиры-трешки на всемирно известном курорте. За разницу в (500-800)-250=... жить - не тужить.
Не обижайтесь, San, но вы не сделали ни первого, ни второго.
А сегодня из вашего родного города мне прислали такой текст (реально цитата из Вайбера):
"Получается, что самое безопасное место на континенте это Турция, да ещё и с шикарным климатом. У кого есть возможность - просто рай..."
Замечу, что написал человек, которому лет 5-7 назад молодой парень-риєлтор со слезами на глазах предлагал, стоя в подъезде, взять вот прямо сейчас из чемоданчика-"дипломат" 130 000 долларов (я не ошибся: сто тридцать тысяч долларов) налички за двушку-сталинку площадью кажется в 50 кв.м на "40 лет Советской Украины" с чудесным видом во двор на остатки бомбоубежища.
Но квартира хорошая: вот за углом бывший Обком партии и после 5-ти лет раздумий удалось поставить бойлер - на кухне - именно на кухне - хозяин квартиры посчитал, что в ванной бойлеру не место.
"У кого есть возможность - просто рай..." была возможность... Лоханулись конкретно...
Но есть компенсация: сейчас прямо в эти дни сдают ту сталинку за 4 000 (четыре тысячи) гривен в месяц, кажется это меньше 100 долларов.
Как-то с пророчеством получилось неудачно...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 25 вер, 2022 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:24
Это ж не то, что Анталия уникальна. 2-3х кратный рост в 2022 произошёл на рынка Грузии, Армении, Сербии. Причина известна - миграционные потоки. Когда они развернутся в обратную сторону - карточный домик посыпется.
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San
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:27
San написав:
Это ж не то, что Анталия уникальна. 2-3х кратный рост в 2022 произошёл на рынка Грузии, Армении, Сербии. Причина известна - миграционные потоки. Когда они развернутся в обратную сторону - карточный домик посыпется.
Свои слова можете подкрепить фактами?
По данным Евростат с отрывом в 4 (!!!) раза от Турции идет Чехия (+26%), а вовсе не Грузия, Армения и Сербия.
Про Грузию мне не рассказывайте: я там был месяц назад.
Вы не были.
Я специально поехал на своем авто в Батуми, чтобы посмотреть на чудо-город.
Смесь Las Vegas
с Першотравенском
. Забавное зрелище.P.S.
И там, и там я был - и не раз, потому знаю что говорю.
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akurt
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Додано: Нед 25 вер, 2022 22:07
Я о рашистах, которые задрали цены в тех странах, где их пускают. В Армении и Грузии тоже сейчас сдают за невиданные огромные по местным меркам деньги - 700-1000 уе
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San
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