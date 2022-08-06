RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:25

  akurt написав:
  BIGor написав:Трохи проціни в Канаді
Коротко
- оренда 1к в Торонто - 1450 дол.
- оренда 2к за містом - 1800 дол.
- квартира - 385 000 долл.
- будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол.
- податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.

Все правда, мої респонденти повідомляють саме про такі ціни.
Там потрібно уточнення: мабуть маються на увазі канадські долари, співвідношення приблизно: 1,3 CAD for 1$ USD.
Є повідомлення в пресі, що ціни на оренду та житло зросли за оcтанній рік на 9...10 відсотків.
При цьому величезна хвиля емігрантів з Індії та Китаю (українці не основні прибульці) привела до того, що в оренду почали здавати відверто погане неякісне житло. Як повідомили мої респонденти: враження, що дверцята меблів кухні пофарбовані 4-м шаром років 20 тому...)
Вже тиждень в новій дворівневій квартирі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта) живе родина племінниці: 1600 канадських доларів.
Хресник жінки (не жонатий, працює з осені в одному з канадських банків) знімає разом в складчину з іншими хлопцями 3 к квартиру в Торонто в центрі за 2 400 канадських доларів.

P.S. Важливе уточнення: в Канаді Законом заборонено купувати нерухомість іноземцям (закон вступив в дію з 01.01.23). На українців закон не розповсюджується, купувати можна.
Якщо українець працює та має хорошу кредитну історію, то можлива купівля в кредит із першим внеском в сумі всього 5%.

Оренда, то ще пів-лиха, Ви подивіться на цін дерев'яних будиночків в пгт в Канаді - 1 250 000 кан. дол. - 960 000 дол США! І це чоловік каже що ціни впали...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8766
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:36

Ну чого так сумно, є канал на YouTube - веде наш українець, він плиточник досить кваліфікований.
Він зірок з неба не хватав, вибрав місто для проживання Red Deer - це на півдороги від великого міста Calgary до центра провінції Alberta - Edmonton.
https://maps.app.goo.gl/hmQcAnkAUh9KtCGg9?g_st=ic
Там неймовірно чудові місця - схоже на наші Карпати.
То він взяв в кредит будинок за 250 000 (якщо не помиляюся) канадських доларів.
Будинок був не новий - але він майстер на всі руки зробив дуже непогано сам ремонт, змінив і розетки, і вентилі, і світильники.
Досить цікаве є відео, де він розказує про витрати.
Тобто саме фінансовий блок.
Не можу зараз шукати його канал - перерва у виставі театру опери та балету - але досить все докладно, перший внесок 5% від ціни.
Ну реально, знайдіть таке в Україні: платиш 250000*5%=12 500 CAD або менше 10 000$ і живеш по-людськи…. У власному будинку…
Виплата в місяць (по памʼяті) 1600 CAD.
Він так і сказав: мені це по кишені…
Так що варіанти є…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9464
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3533 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 875876877878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2470, 2471, 2472
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24714 16514336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 21:40
kingkongovets
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 997, 998, 999
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9981 6234342
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 бер, 2024 22:49
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 377787
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11683)
28.03.2024 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.