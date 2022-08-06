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akurt написав:Взагалі за підсумками 2023 року дійсно на першому місці туристів були «наші найкращі брати» з мурманська, хабаровська та астрахані. Друге та третє місце - Німеччина та Велика Британія. Польщя, Болгарія - теж в верхній частині списку. В кожному огляді турецьке міністерство туризму пише, що колись - в мирні часи - на 2…3 місці була Україна.
І що ж таке трапилося що Україна вже не на другому місті? Не здогадуєтесь?)
akurt написав:Так, пан osafly - прозріння приходить інколи так пізно, що вже НІЧОГО не виправиш. Прозріння приходить... Ех, повернути б назад червень року 2021... Терплячість… толерантність… які гарні властивості… саме їх вам тоді не вистачало…
akurt написав:Так, пан osafly - прозріння приходить інколи так пізно, що вже НІЧОГО не виправиш. Прозріння приходить... Ех, повернути б назад червень року 2021... Терплячість… толерантність… які гарні властивості… саме їх вам тоді не вистачало…
Ех, дійсно: повернути б червень 2021…
тюю... червень 2021 то запіздно! червень 2013
Лучше - червень 2009го и зарядить страусиным бронированным яйцом сперва Батону, а потом Йюлле Акурту - по поводу продажи валюты(руцким) я писал, что Сомик дал данные, что в Лаптебалалайне хрен крупную сумму купишь($-€-£), максимум с приноса в кантор, а они не несут, потому что бумага импортная нескрепная, не та что ЦБР напечатана. И руцким невозможно массово и хорошо и жирно у вас куролесить, потому что деревянные в ваших краях как бы не в ходу,а пачечку зелёных и купить(по Сомику) то негде.
барабашов написав:зарядить страусиным бронированным яйцом сперва Батону, а потом Йюлле Акурту - по поводу продажи валюты(руцким) я писал, что Сомик дал данные, что в Лаптебалалайне хрен крупную сумму купишь($-€-£),.
Кто же может догадається по обрывкам бессвязной речи, какую часть глобуса имел ввиду барабашов или Сомик… может в «Лаптебалалайне» что-то и не продают…
На днях проскочило сообщение, что австрийский Райффайзенбанк решил (или его все же нагнули) не делать нехорошие вещи, то есть не перечислять свободно валюту московитов за границу, Я обратил на это внимание потому, что где то год или больше назад спросил у одной жительницы тех дивных краев, как ей удалось вывести деньги за проданную на московии квартиру в Турцию? К моему удивлению - я же, как и все - начитался про всякие жесткие типа санкции - оказалось, что это было очень просто - все бабло без проблем и заминок она вывела именно через дочку этого именно Райффайзенбанка… Так что повторюсь: может Сомик и знает какие-то «буржуинские секреты», но не все и не так…
akurt написав:Так, пан osafly - прозріння приходить інколи так пізно, що вже НІЧОГО не виправиш. Прозріння приходить... Ех, повернути б назад червень року 2021... Терплячість… толерантність… які гарні властивості… саме їх вам тоді не вистачало… Ех, дійсно: повернути б червень 2021…
akurt,Вы и здесь все понимаете по своему...Терпение и толерантность-то удел лохов,нерешительных,либо полностью "ожиревших" людей..когда кроме терпения и телерантности-больше ни х... нет и ничего больше не надо.Толерантность-это воспитанность?? Безусловно.Но правда и честность-стоят на ступень выше толерантности и зачастую никому не нравятся,по вполне обоснованным причинам,но зачастую,этих эфимерных принципов в жизни просто не существует(глядя опять таки на ту же Украину).Но мы видим к чему привела излишняя толерантность всех Украинцев(я это имел ввиду в верхнем посте)...В этом плане,наверное не мешало бы у самих кацапов поучиться,хотя бы ради сохранения своей государственности.Вам в 2021,тоже много чего не вистачало.Но Вы возмужали,благодаря отсутвию тогда нашей толерантности и стали более интересным "писателем" Хотя по поводу "делать все быстро как в сексе"-я с Вами ни тогда,ни сейчас не согласен,но тем не менее вот столько лет толерантно молчал не говоря уже о других моментах.Каждый волен думать и жить так-как ему вздумается,если это не приносит реальной боли и унижения другим...
Ошибка кроется в ЯКОБЫ цитировании очень важной моей фразы. Ваша версия: "делать все быстро как в сексе" В оригинале: «В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!» Почувствуйте разницу.
Учасник цього форуму, який зараз з родиною перебуває в Анталії, зараз шукає квартиру для купівлі та прожиття родини. Він сам запропонував подивитися/помацати квартири в незвичному мікрорайоні Анталії - це місце. де будуть "місто в місті" - орієнтовно на 70 000 мешканців ось тут: https://maps.app.goo.gl/uA4RLXAzv2JLUYoFA В мене був вільний час та було цікаво дізнатися "з перших рук", що там за ситуація з квартирами.
Колись - в далекому грудні 2020 - ми там дивилися з форумчанкою квартиру 1+1 - то можна було придбати 1+1 за 34 000 доларів. Готове під ключ. Ціну на 2+1 - такі квартири вважалися там дуже гарними за площею розташуванням та кімнатами - не пам"ятаю. Скажу відразу: тут квартири - всі в корпусах по 11 поверхів та всі корпуси та квартири "бюджетного" варіанту - просто і без "викрутасів". Хоча буде і з "викрутасами". За останні 3 роки я тут був два чи три рази - короткі зустрічі з приятелями. Для мене - це "віддалений спальний район". На поверсі - 5 квартир. У моїх приятелів квартира на поверсі 10 - це мені НЕ дуже подобалося, але я був вражений видом з балкона: ви бачите тільки величезний масив хвойних дерев та десь видалені - гори - гори та гори - то "Таврські гори" заввишки в 2 400 метрів. Саме в тому напрямку - на відстані в 40 км - гірськолижний центр Saklikent - верхня станція витягів на висоті в 2 400 м, нижня - 1890 м. В офісі продажів до нас прикріпили співробітницю, яка володіє турецькою, англійською та російською. Нормальна дівчина і мені сподобалося, як вона працює.
Я сформулював питання так: "Ось потенційні Покупці з України. Цікавить квартира 2+1 з такими умовами: а) заселення не пізніше 6-ти місяців; б) розтермінування оплати - згодні на перший внесок в 50%".
- Хм... на таких умовах НІЧОГО немає.
В мене відвисла щелепа: чесно, я не очікував. Подивіться на фото макета цього мікрорайону: - Невже немає нічого на продаж? - На продаж є наступне - або за готівку 100% - купівля відразу - або з розтермінуванням на 2 роки - але тільки в ЖК всередині цього комплексу - Turkuaz. В останньому випадку: а) будівництво на початковій стаді; б) комплекс Преміум-класу - закрита територія з плавальними басейнами. в) ціна - 250 000 доларів.
- Так, СТОП - це сказав я. Що є НЕ через 2 роки? - Можна купити квартири 2+1 виключно з оплатою на 100% - ось в цих корпусах (я на фото показав червоною вертикальною стрілкою) - але попереджаю: залишилися тільки "нульові" поверхи (по нашому "перший поверх". - Добре, припустимо, що вони погоджуються на "гіріш" поверх (так в Туреччині називають перші або "нульові" поверхи - якою може бути ціна? Можна щось купити за припустимо 2 000 000 - 2 500 000 лір (орієнтовно 70 000 доларів)? - Пропоную зробити так: нехай вони заповнюють нашу анкету - головним є номер телефона для зв"язку ВатсАпп - ми дамо відповідь на протязі дня, що можна запропонувати. - ОК. А поки нас проведіть в Show-room. Запропонували чай та каву - ми відмовилися, бо хотіли ще проїхатися по вулицям того мікрорайону.
Мої враження: - чисто та охайно. Газони стрижені; є альтанки, є дитячі ігрові майданчики. - заїхав в підземний паркінг (входить в ціну квартири: дуже гарний). Місця за конкретним авто НЕ закріплюються: "Хто першим поставив - того і місце". Підземні паркінги не у всіх корпусах - але величезні реально. - не побачив супермаркетів - мабуть ще не побудували. - здивував великий стильний критий ринок - вперше побачив ПІДЗЕМНИЙ критий ринок. - багато будівельної техніки. Асфальтові дороги та тротуари гарні.
З точки зору "ЛЛЛ" - варіант не скажу, що поганий, але "скромний": до моря 7 км, правда реально 3 полоси в кожному напрямку та швидкісний трамвай. Ще виглядає мікрорайон "сирим" хоча все що побудовано - заселено реально. Багато будинків готові - але без внутрішніх робіт.
Що я порадив нашим людям: - чекати спецпропозицію, яка прийде їм на смартфон. - "поритися" в сайті оголошень Sahibinden - там можуть бути "перекупи" або інвестори, які взяли квартири на гарних поверхах та за ціну, яка можливо була нижчою раніше - можуть бути цікаві варіанти і на суму в діапазоні 2 000 000 - 2 500 000 лір (близько 70 000 доларів). Хто зна... - подзвонити жінці з нашої діаспори - чоловік - ріелтор, а його брат - Забудовник - поговорити, що в них є прихованого в шухляді. А раптом щось цікаве...
P.S. Відповідь прийшла на ВатсАпп така (цитую): "Самая бюджетная квартира готовая 2+1 по цене 3 158 000 лир. Площадь 78,5 кв.м" Мої приятели сумували: це приблизно 100 000 доларів... Що я міг відповісти? - Ну а скільки повинна коштувати 3-к квартира - готова з ремонтом "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні (з побутовою технікою за виключенням холодильника)? - Будемо шукати... - Саме так...
Пізніше сказали, що будуть ритися на сайті оголошень та подзвонять за моєю порадою пані Ганні - колись - мешканці Запоріжжя. Може її чоловік там щось вишкребе цікавого...
100 000$ за трикімнатну квартиру в Анталії - дорого чи дешево?
Перебуваю і в ці дні в Данії та перечитав свій аналіз нерухомості вище: де ж воно в світі жити краще? Де дешевше? Де смачніше? Одна станція електричкою від аеропорта до готеля - 24 крони або 3€. Кава в готелі на сніданок - 20 крон або майже 3€.
А в цей час приходять повідомлення із Франції, де я був 2 тижня тому та допомагав приятелям визначитися, що купувати. Ось чергова для них пропозиція:
«P.info../Martine j'habite Auch en sortie direction Toulouse c'est une maison de 86 m? sur sous-sol avec 3 chambres dont une petite et un terrain d'environ 600 m? j'ai refait beaucoup de travaux cuisine neuve, clim réversible,ballon d'eau chaude, porte d'entrée sécurisée, pergola bioclimatique etc... évaluée 260 000 €. En fait , il faut voir c'est mieux . Merci bonne soirée»
Ну ось, французське село, неподалік від Тулузи. Чудовий край, де крім амброзії в серпні, ще вдало та без гальмів ростуть Костер, Овсянниця, Полинь, Піжма… тільки і встигай купувати Лоратадін по 3,9€ за упаковку 8 таблеток (на 8 днів) та краплі в очі (наприклад Polcrom)…
akurt написав:Ошибка кроется в ЯКОБЫ цитировании очень важной моей фразы. Ваша версия: "делать все быстро как в сексе" В оригинале: «В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!» Почувствуйте разницу.
akurt,ну Вы бы не позорились уже,"скорострел" Вы наш... "Оригинал..Очень важной моей фразы".Вы что,сути не поняли что ли?? Да Вы реальный "важный" перец,но кумедный право слово,как павлин..С Вами разговаривать....потом обижаетесь на отсутствие толерантности по отношению к Вам..Вы мне напоминаете банального русского-который если и обделается,то с высоко поднятой головой и всем видом,что не он обоср...,а Вы нюхаете неподобающий воздух.Вы не изменились ни на йоту,ни с 21г,ни 19...ни с какого..Простота-явно не Ваш конек Нагрубить никак не хотел,но правда-есть правда...Вам бы попроще быть и разговоров о толерантности не возникало бы вовсе.