Додано: Сер 12 чер, 2024 09:44

Учасник цього форуму, який зараз з родиною перебуває в Анталії, зараз шукає квартиру для купівлі та прожиття родини.Він сам запропонував подивитися/помацати квартири в незвичному мікрорайоні Анталії - це місце. де будуть "місто в місті" - орієнтовно на 70 000 мешканців ось тут:В мене був вільний час та було цікаво дізнатися "з перших рук", що там за ситуація з квартирами.Колись - в далекому грудні 2020 - ми там дивилися з форумчанкою квартиру 1+1 - то можна було придбати 1+1 за 34 000 доларів.Ціну на 2+1 - такі квартири вважалися там дуже гарними за площею розташуванням та кімнатами - не пам"ятаю.Скажу відразу: тут квартири - всі в корпусах по 11 поверхів та всі корпуси та квартири "бюджетного" варіанту - просто і без "викрутасів". Хоча буде і з "викрутасами".За останні 3 роки я тут був два чи три рази - короткі зустрічі з приятелями. Для мене - це "віддалений спальний район".На поверсі - 5 квартир. У моїх приятелів квартира на поверсі 10 - це мені НЕ дуже подобалося, але я був вражений видом з балкона: ви бачите тільки величезний масив хвойних дерев та десь видалені - гори - гори та гори - то "Таврські гори" заввишки в 2 400 метрів. Саме в тому напрямку - на відстані в 40 км - гірськолижний центр Saklikent - верхня станція витягів на висоті в 2 400 м, нижня - 1890 м.В офісі продажів до нас прикріпили співробітницю, яка володіє турецькою, англійською та російською.Нормальна дівчина і мені сподобалося, як вона працює.Я сформулював питання так:"Ось потенційні Покупці з України. Цікавить квартира 2+1 з такими умовами: а) заселення не пізніше 6-ти місяців; б) розтермінування оплати - згодні на перший внесок в 50%".- Хм... на таких умовах НІЧОГО немає.В мене відвисла щелепа: чесно, я не очікував.Подивіться на фото макета цього мікрорайону:- Невже немає нічого на продаж?- На продаж є наступне - або за готівку 100% - купівля відразу - або з розтермінуванням на 2 роки - але тільки в ЖК всередині цього комплексу - Turkuaz.В останньому випадку: а) будівництво на початковій стаді; б) комплекс Преміум-класу - закрита територія з плавальними басейнами. в) ціна - 250 000 доларів.- Так, СТОП - це сказав я. Що є НЕ через 2 роки?- Можна купити квартири 2+1 виключно з оплатою на 100% - ось в цих корпусах (я на фото показав червоною вертикальною стрілкою) - але попереджаю: залишилися тільки "нульові" поверхи (по нашому "перший поверх".- Добре, припустимо, що вони погоджуються на "гіріш" поверх (так в Туреччині називають перші або "нульові" поверхи - якою може бути ціна? Можна щось купити за припустимо 2 000 000 - 2 500 000 лір (орієнтовно 70 000 доларів)?- Пропоную зробити так: нехай вони заповнюють нашу анкету - головним є номер телефона для зв"язку ВатсАпп - ми дамо відповідь на протязі дня, що можна запропонувати.- ОК. А поки нас проведіть в Show-room.Запропонували чай та каву - ми відмовилися, бо хотіли ще проїхатися по вулицям того мікрорайону.Мої враження:- чисто та охайно. Газони стрижені; є альтанки, є дитячі ігрові майданчики.- заїхав в підземний паркінг (входить в ціну квартири: дуже гарний). Місця за конкретним авто НЕ закріплюються: "Хто першим поставив - того і місце". Підземні паркінги не у всіх корпусах - але величезні реально.- не побачив супермаркетів - мабуть ще не побудували.- здивував великий стильний критий ринок - вперше побачив ПІДЗЕМНИЙ критий ринок.- багато будівельної техніки. Асфальтові дороги та тротуари гарні.З точки зору "ЛЛЛ" - варіант не скажу, що поганий, але "скромний": до моря 7 км, правда реально 3 полоси в кожному напрямку та швидкісний трамвай.Ще виглядає мікрорайон "сирим" хоча все що побудовано - заселено реально. Багато будинків готові - але без внутрішніх робіт.Що я порадив нашим людям:- чекати спецпропозицію, яка прийде їм на смартфон.- "поритися" в сайті оголошень Sahibinden - там можуть бути "перекупи" або інвестори, які взяли квартири на гарних поверхах та за ціну, яка можливо була нижчою раніше - можуть бути цікаві варіанти і на суму в діапазоні 2 000 000 - 2 500 000 лір (близько 70 000 доларів). Хто зна...- подзвонити жінці з нашої діаспори - чоловік - ріелтор, а його брат - Забудовник - поговорити, що в них є прихованого в шухляді. А раптом щось цікаве...Відповідь прийшла на ВатсАпп така (цитую):"Самая бюджетная квартира готовая 2+1 по цене 3 158 000 лир. Площадь 78,5 кв.м"Мої приятели сумували: це приблизно 100 000 доларів...Що я міг відповісти?- Ну а скільки повинна коштувати 3-к квартира - готова з ремонтом "під ключ", з меблями в прихожій та в кухні (з побутовою технікою за виключенням холодильника)?- Будемо шукати...- Саме так...Пізніше сказали, що будуть ритися на сайті оголошень та подзвонять за моєю порадою пані Ганні - колись - мешканці Запоріжжя. Може її чоловік там щось вишкребе цікавого...