Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:07
Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:16
Знаю окремі випадки, коли ціни піднялися на 10% від 2023 року. Тож можете й далі надрочувати на "10 тис. у прицентраллі". Даражаю бути!
"Ринок впаде. Але ще не впав. А те, що впало на 20-30%, то окремі випадки. А так ціни +30%. Але ніхто не купує. Тому знижують максимум на 5%. Але обов'язково впаде. А поки що краще сидіти в оренді і скирдувати, бо відсотки за іпотекою високі. Але вони також знизяться. Але й тоді ніхто не купуватиме, щоб дати можливість пану BIGor'у закупитися бетоном з панорамою на набережну Вісли "па 10" і під 3% річних"
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:23
Щось тут нашого бухарика-Гастарбайтера понесло. Не пийте 100 гр. перед роботою.
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:57
Там «я не я і хата не моя» всю дорогу. Пора би вже й звикнути)
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:07
Дякую
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ставка 0% будет весною. Така інфа від польских рієлторів
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 08 жов, 2024 18:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:13
Дякую за відгук
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