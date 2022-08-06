Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ana написав:Десь пів року тому (чи більше?) ми тут трохи обговорювали перспективи купівлі в Лодзі, тоді прийшли до того що так собі ідея. Я з того часу іноді дивилась з цікавості пропозиції одного великого девелопера в якого три обʼєкти там, так от з того часу в них продалось ну прямо дууууже мало квартир. Вже і пару акцій робили з великими знижками, а все ніяк, прям навіть цікаво як воно буде з ними далі, не можуть же вони їх вічно тримати не розпроданими..
Це нормальна практика польських забудовників, скоріш всього чекають якісь програми доплат і не хочуть продешевити. За часів кредиту 2% більшість забудовників наварили прибутку 30-40% - можуть чекати при інфляції 4-5% скільки влізе.
Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.
Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.
Якщо будівля не заточена на утеплення, то дійсно буде взимку холодно. Зараз в Польщі при 20 см пінопласту майже не вмикаю батарей взимку. Дивився будови в Хорватії - скромні 10 см вати при залізобетонних стінах товщиною 25 см. Напевно щось рахують. Спілкувався з забудовником. Каже, що двокамерні пакети почали ставити буквально пару років тому.
Паневе фінансисти, економісти, та рієлтори. Питання до професіоналів. Я не професіонал: не фінансист, не економіст і навіть не рієлтор (як тут вже з десяток разів писали люди із суттєвими психічними розладами).
Дивимося на скрін екрану це $/€: O! $/€=1,15. А було восени та взимку? 1,03. Арифметика: 1,15/1,03=1,117 (!).
Тепер розвиваємо думку далі. За яку таку валюту в Україні продають нерухомість? За долари, які люблять до безтями всі українці. В якій валюті зберігають гроші? В доларах. Куди вкладають гроші під назвою «гидомирно-противні зеленого кольору сумні гроші»? Питання цікаве.
Куди особисто я радив вкладати кошти НА ЦІЙ ГІЛЦІ ТА НА ЦЬОМУ ФОРУМІ в жовтні 2024…січні 2025? Я так і писав прямо на цій гілці: в нерухомість там, де ціна номінована в €. Тобто в країнах єврозони.
Виходить, що хто інвестував там, де квартири/вілли/будинки продавалися за євро - на сьогодні має нерухомість, яка стало дорожчою - в перерахунок на улюблені українцями долари - в 1.117 разів. Я розмірковую до безтями примітивно: - середня ціна пристойної нерухомості в країнах єврозони +- 300 000€. - щоби таку нерухомість купити в грудні 2024 треба було вкласти (без врахування комісій банків) 300000*1,03=309 000$. - щоби купити таку нерухомість сьогодні треба вкласти 300 000*1,15=345 000$. Я помиляюся чи ні, панове фінансисти, економісти та навіть рієлтори?
Мабуть вже повернувся звідти мій приятель: їздив провідувати своїх друзів: він до переїзду в Туреччину там жив та працював 10 років. То сказав, що всі його друзі непогано «піднялися» на тій нерухомості. Наш українець. Він мені надсилав свої «репортажі» - якось про ризики нічого такого там не було. В основному порівняння було Туреччина (він вже років 5 мешкає в Аланіі) та ОАЕ: то там щось краще/дешевше, то там щось краще/дешевше…
Тези його вражень: «…Туреччина проти Дубаю - два різні світи, дві різні філософії Клімат: тут Туркіє виграє у будь кого, адже він майже ідеальний, особливо в найтеплішій точці Європи - Аланії, де не треба опалення (бо температура не падає нижче 12-15 градусів), а літня спека менш відчутна, ніж у тій же Анталії (немає вологи спричиненої парниковим ефектом). Дубай шикарний хіба 5 місяців у році, але інші 5-7 місяців для людей, котрі не переносять спеку і не люблять сауну - пересторога. …Мудра і понтова влада Дубай робить все можливе для зміни клімату (озеленення, штучні дощі з вертольотів, зрошувальні канали чи штучні водні артерії та озера) і здвиги є, але по вмісту кисню і температурі, особливо в районах, закатаних у бетон і граніт - це все ще біда.
…Щодо Дубаю, то тут все впорядкованіше і стабільніше. "Місто гріха і втілення мрій" приваблює все більше людей зі всіх куточків планети, будуються цілі нові райони на 30-100 тисяч населення і вони заповнюються за кілька років під завязку! Відповідно й ціни на житло (особливо на оренду) постійно зростають. В Дубай все прогнозованіше: найкращі ціни в забудовників, які дають бещпроцентні розтермінування (іноді треба сплатити лише половину вартості житла протягом 2 років, а після здачі можна запускати квартирантів, які компенсовуватимуть половину з тих 50% або ж жити самому і протягом ще 3 років виплачувати розтермінування). Я був здивований, адже є ще варіанти, де просторні студії в крутих комплексах на етапі забудови коштують від 140 тисяч доларів в розстрочку. А в Абудабі навіть дешевше! При чому в деяких контрактах є додаткова страховка вкладника від обвалу ринку: забудовник прописує, що не важливо який ринок - після виплати іпотеки або здачі обєкту за бажанням вкладник забудовник гарантує викуп свого ж обєкту з +25% вартості! Однак готове притомне ліквідне житло в ОАЕ починається від 200 тисяч доларів одним платежем.»
Ще з цікавого: «Можливості реалізуватись: тут Дубай дасть фору більшості кризового світу. Адже попри дороговизну і непростий клімат - це рай для амбітних, працьовитих, з хорошою англійською та спеціалістів у певних провесіях. Дубай же дає хорошу освіту, але за хороші гроші. Однак перші роки, достойне існування й дитсадки - це дуже недешеве задоволення.»
І його висновок (нагадаю останні років 5 або більше мешкає в Туреччині):
«Якщо підсумувати, то Туреччина підходить задовбаним мегаполісами реалізованим людям, котрі хочуть насолоджуватись кліматом і роботою онлайн чи відкривати власний маленький бізнес (в Дубай його також не надто складно відкрити і є перспективи, але вкладати і працювати над успіхом треба значно більше), займатись собою чи приділяти більше уваги сімї. …Дубай же підійде більше амбітним людям, котрі не бояться починати з нуля, не бояться фігачити по 14 годин, толковим інвесторам з середнім-потужним гаманцем, топовим спеціалістам певних професій, котрі цінують порядок, комфорт і перспективу зростання. Загалом, в Туреччині при наявності житла родині з однією дитиною вистачить 2-3 тисячі євро прибутку для комфортного життя, в Дубай дохід має бути як мінімум тисяч 7 (або ж трохи менше, але логістика і побут мають настроюватись дуже вивірено), одиночки ж (як я) в Туреччині спокійно собі житимуть навіть за тисячу, в Дубай це мінімум 2-3, адже половину кошторису зїсть житло і транспорт.»
Про Дубай. Несподівані новини: автор рядків вище орендує житло на поверсі 56 (!) хмарочоса. Несподівано почалася пожежа на поверсі 58. Всі ліфта відключитися. Евакуація. О, блін як воно… Цитата: «Епічна срака, коли живеш на 56 поверсі,горить 58й поверх і треба спускатись пішки ПЯТДЕСЯТ ШІСТЬ КУРВА ПОВЕРХІВ. Я вийшов, друг також. Хоча думав, що гайки: ліфти не працювали, на сходах дим вдарив в лице і не вщухав. Пожежники молодці, піднялись у масках на ліфті і втягували панікуючих людей в ліфт з усього поверху. Було стрьомно. Як у фільмі.»
Бетон написав:Долар це історія успіху. Тільки Долар
Ця фраза є правдивою, Я би ще додав до доларів та трохи євро. І підтримую пана BIGor - розумна людина!
Ось, наприклад, гуляю позавчора по набережній французького берега Середземного моря. Це тут: https://maps.app.goo.gl/23EXD32bcQbnFSn ... eview.copy Шикарна набережна, неймовірно широкий пісчаний пляж, здивувала безкоштовна парковка (дуже багато місць не тільки на пляжі, а щ й на сусідніх вулицях майданчики). Безкоштовний туалет - як в кіно: все з нержавійки, кнопки, кришка унітаза сама опускається, все автоматичне… то на одеських пляжах: туалет 25, парасолька 500… зрозуміло: для багатіїв. Тут все безкоштовно… Перша лінія: приватні будинки досить охайні в 1-2 поверхи, акуратні, всі дуже різні - і раптом: нове будівництво (думаю реконструкція). Продаж. Праворуч вверху - класно - ціну написали: від 240 000€. Я не фінансист/економіст, але виникло питання; де взяти 240 000€? Ну, кожен українець знаю точно: взяти штикову лопату, підійти до груші та викопати з попід груші що? Долари. Ну викопали, а апартаменти за долари - зімʼяті вологі та гидомирно-зелені - не продаються. Тоді думаю: треба подивитися як банки роблять обмін. € - валюта європейська, а $ - американська. Логічно, що зайшов на сайт Bank of America - на який же ще - подивився, як вони конвертують долари в євро. Несподіванка: - світовий курс - смартфон говорить: 1,151 $/€. - банк конвертує доляри в € за курсом: 1,219 $/€. Опппа… Як в приказці: «Бідному женитися - і дня мало!» Виходить: - щоби купити апартаменти в Європі за 240000€, треба віддати викопаних з попід груші доларів: 240000*1,219=292 560 (!!!!). Тобто фактично 300 000. А зроби те саме, але в грудні, то було би припустимо 240000*1,052=252 560. «Абідна, Вань…»