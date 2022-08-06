Бідолага, я вже тут багато джерел скинув з "рістом", а ти все тільки "Буиттокадаражать" (С).
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:46
Бідолага, я вже тут багато джерел скинув з "рістом", а ти все тільки "Буиттокадаражать" (С).
Додано: Вів 17 чер, 2025 17:59
Хлопці, ви що.. наче ж два українці, в одному місті живете, маєте підтримувати один одного..
Додано: Вів 17 чер, 2025 21:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Хомякоид, ответил в личку.
Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала?
Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки.
Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления
Додано: Вів 17 чер, 2025 21:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось
Додано: Вів 17 чер, 2025 21:17
Спасибо. Да тут зимой если дней пять до пяти мороза в год случаеться, то проздник.
Даже лужи не замерзают.
Если решусь то отпишусь.
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