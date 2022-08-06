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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Бідолага, так то в оголошенні тоді ріст? З 990 тис злотих до 850 тис злотих?

Та то таке ж нещастя, як і ти, виставило. Одне хоче купити "па 8", друге продати "па 18". А ринок - він десь там, де грошенятка з рахунку на рахунок переходять, а не оце все.

Бідолага, я вже тут багато джерел скинув з "рістом", а ти все тільки "Буиттокадаражать" (С).
BIGor
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Хлопці, ви що.. наче ж два українці, в одному місті живете, маєте підтримувати один одного..
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хомякоид, ответил в личку.
Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала?
Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки.
Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:17

  Бетон написав:Хомякоид, ответил в личку.
Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала?
Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки.
Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления


Спасибо. Да тут зимой если дней пять до пяти мороза в год случаеться, то проздник.
Даже лужи не замерзают.
Если решусь то отпишусь.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:52

Пан Хомякоїд!
Може пригодиться інформація.
Років 20 тому знайомий згадав раптом, що він єврей та виїхав у Німеччину.
Шукав житло по кишені - нічого не знайшов гарного, та змушений був взяти квартиру в зовсім занедбаному будинку в Берліні - будинок прямо на лінії колишньої "Берлінсьої стіни".
Будинок з червоної цегли невідомо коли побудований, але вся квартира була в дуже поганому стані.
Він не побоявся купив її - зробив повний капітальний ремонт і тепер має квартиру ледь не з видом на Шпреє.
Десь з місяць тому я його поздоровляв з Днем народження - так там і мешкає.
Не побоявся.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:13

  Gastarbaiter написав:

Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний?
Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w
Prądnik Biały: середня ціна за метр 12 130 зл. +2,2% з початку року. Хоч пам'ятаю взимку яблука були десь по 4, а зараз по 4,50. +12,5%. Тому у яблучному еквіваленті подешевшало. Тобі зарплату яблуками виплачують?

Вкину обом. Ціна річної давнини. Дивився в тому самому блоці рік тому дзеркальне планування, стан квартири аналогічний - ремонт від девелопера і меблі дешман. Але… Перший перегляд і умова пшедвстемча підписана, я був другим, нікуди не пішов)))
https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszka ... ie-ID4vTHd
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:18

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:

Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний?
Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w
Prądnik Biały: середня ціна за метр 12 130 зл. +2,2% з початку року. Хоч пам'ятаю взимку яблука були десь по 4, а зараз по 4,50. +12,5%. Тому у яблучному еквіваленті подешевшало. Тобі зарплату яблуками виплачують?

Вкину обом. Ціна річної давнини. Дивився в тому самому блоці рік тому дзеркальне планування, стан квартири аналогічний - ремонт від девелопера і меблі дешман. Але… Перший перегляд і умова пшедвстемча підписана, я був другим, нікуди не пішов)))
https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszka ... ie-ID4vTHd

Цікаво що було з цією квартирою з 2021 року по 2025? Невже в засолі була? Як на 11 км. від центру ціна виглядає завищеною (хоча комурка + паркомісце входить в ціну).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:48

  Бетон написав:Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось

Ужгород/Мукачево - якщо периферія в Україні та в безпечній локації. Більше навіть Мукачево, бо Ужгород вже сильно перегрітий новобудами на мою думку. Я сам подумую на цим варіантом, дуже перспективне місце між центральним парком, інтуристом, сквером і стадіоном: https://lun.ua/uk/new/uz/mukachevo-olek ... novycha-st
Дорогувато, але локація для життя
The_Rebel
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