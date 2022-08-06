Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Та щось дуже шоколадно стелите. За галізь ІТ точно знаю що криза далі продовжиться.
За інші галузі - ну от знайшов, скоріше всього автоматизовують/скорочують щоб не платити "високооплачуваним" менеджерам/бухгалтерам https://dziennikpolski24.pl/to-juz-niep ... 2-27583499 Зауважте, що насувається криза яку спричинить ШІ - і скоріше всього всі ці бухгалтерії дуже постраждають.
Скільки за цей період з'явилося нових місць? Як довго звільнені люди шукають нове місце роботи? До мене зараз практично кожного тижня пишуть рекрутери з пропозиціями. Я конкуренції з ШІ не боюся. Якщо генерування якихось звітів автоматизується - то буду тільки радий. Але інтерпретація та інсайди все рівно ШІ не по силах.
"Euroclear ma strategiczne plany dotyczące obecności w Polsce. W ciągu najbliższych lat zamierza zwiększyć zatrudnienie w centrum usług biznesowych w Krakowie z obecnych 1,2 tys. do 1,8 tys. pracowników - powiedział PulsHR.pl Poland Brand Manager Euroclear Andrzej Mikołajczak." Цікаво, де ті 600 нових працівників будуть мешкати?
akurt написав:Ну так банківська справа якраз така і є: «наживатися» на пересічних. Вся справа в тому, як в той чи інший банк попадуть гроші. Окрім того, я не дивуюся: в США дуже не люблять євро. Ну так само, як в єврозоні - долари.
Ну а взагалі дуже добре: - викопав з попід груші 282 000$. - просушив банкноти та витер з обличчя президентів грязючку; - вніс їх на власний рахунок в BNP bank. - конвертував 282 000$ в 240 000€. - перевів за допомогою SWIFT-переказу гроші в один з европейстких банків в країні єврозони (назву та номер рахунка в форматі IBAN повідомить нотаріус, який буде оформлювати операцію купівлі/продажу; - став власником затишного гніздечка десь в Бельгії, або в Німеччині, або у Франції…
От саме зараз не вигідно конвертувати USD в Євро, курс 1,15, по факту в ЄС рецесія, в Європі поруч повномасштабна війна, Ізраїль-Іран - також щось недобре буде, ціни на нафту підуть вгору. Позиція США тут виглядає набагато міцніша. Я би саме зараз навпаки перевів частину Євро в долар.
Бетон написав:Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш. В Києві різко перехотілось
Ужгород/Мукачево - якщо периферія в Україні та в безпечній локації. Більше навіть Мукачево, бо Ужгород вже сильно перегрітий новобудами на мою думку. Я сам подумую на цим варіантом, дуже перспективне місце між центральним парком, інтуристом, сквером і стадіоном: https://lun.ua/uk/new/uz/mukachevo-olek ... novycha-st Дорогувато, але локація для життя
Gastarbaiter написав:"Euroclear ma strategiczne plany dotyczące obecności w Polsce. W ciągu najbliższych lat zamierza zwiększyć zatrudnienie w centrum usług biznesowych w Krakowie z obecnych 1,2 tys. do 1,8 tys. pracowników - powiedział PulsHR.pl Poland Brand Manager Euroclear Andrzej Mikołajczak." Цікаво, де ті 600 нових працівників будуть мешкати?
Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.
Gastarbaiter написав:"Euroclear ma strategiczne plany dotyczące obecności w Polsce. W ciągu najbliższych lat zamierza zwiększyć zatrudnienie w centrum usług biznesowych w Krakowie z obecnych 1,2 tys. do 1,8 tys. pracowników - powiedział PulsHR.pl Poland Brand Manager Euroclear Andrzej Mikołajczak." Цікаво, де ті 600 нових працівників будуть мешкати?
Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.
BIGor написав:Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.
халявна іпотека основний драйвер
Халявної іпотеки вже не буде. Поточна іпотека десь під 7,5-8%, що взагалі нехалявно.
Неймовірно цікавий репортаж від наших українців про інвестиції в нерухомість США. Наш блогер Maksym Tereshchuk (Знайдіть у Фейсбук). Якщо у вас не відкриються посилання: - сюжет має назву «Що можна купити за 200 000$ в Каліфорнії" (натисніть на картинку буде скрін екрану) - інвестиція в штат Каліфорнія. - викуплено дійсно «вбиту» нерухомість, якій 75 років; - це типовий будинок американця в тому штаті на ділянці в 7 соток і з одноповерховим будинком, створеним ла типовою американською технологією. На цьому форумі таку технологію називають «з гімна та палок» (але будинку 75 років в він буде стояти ще 75 років після ремонту та реконструкції); - площа будинка 90 кв.м - інвестиція в сумі 200 000$; - прогнозований заробіток (профіт) після вкладень в ремонт та продажу - 50 000$; - середня ринкова ціна таких будинків в штаті Каліфорнія 550 000$ (я би особисто сказав, що то - "мінімальна" ціна). Рекомендую для перегляду. Наш блогер Maksym Tereshchuk
akurt написав:Неймовірно цікавий репортаж від наших українців про інвестиції в нерухомість США. Наш блогер Maksym Tereshchuk (Знайдіть у Фейсбук). Якщо у вас не відкриються посилання: - сюжет має назву «Що можна купити за 200 000$ в Каліфорнії" (натисніть на картинку буде скрін екрану) - інвестиція в штат Каліфорнія. - викуплено дійсно «вбиту» нерухомість, якій 75 років; - це типовий будинок американця в тому штаті на ділянці в 7 соток і з одноповерховим будинком, створеним ла типовою американською технологією. На цьому форумі таку технологію називають «з гімна та палок» (але будинку 75 років в він буде стояти ще 75 років після ремонту та реконструкції); - площа будинка 90 кв.м - інвестиція в сумі 200 000$; - прогнозований заробіток (профіт) після вкладень в ремонт та продажу - 50 000$; - середня ринкова ціна таких будинків в штаті Каліфорнія 550 000$ (я би особисто сказав, що то - "мінімальна" ціна). Рекомендую для перегляду. Наш блогер Maksym Tereshchuk
Что же со мной делаете?? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьёте этим вопросом))
BIGor написав:Варшава/Краків постійно ростуть в населенні (навіть при найгіршій демографії в Польщі з часів II світової війни), це нормально, але забудовники також будують десятки тисяч нового житла (тільки на https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-krakow/ 7 349 ofert w 145 inwestycjach - а там на око тільки третина пропозиції). Хтось хто немісцевий орендує, потім купить через 10 років, хто місцевий - буде жити з батьками і далі, хтось отримає спадщину, тут багато варіантів.
В будь-якому разі у містах стає більше людей і зростають їхні доходи. Нове будівництво дорожче через інфляцію та обмеженість доступних ділянок. Тому ключові міста в середньостроковій перспективі тільки вгору. Усе залежить від процентної ставки - це єдине, що стримує.