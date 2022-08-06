Я знаю і відчуваю: будете лаятися та топтати мене ногами.
Інвестиціії в нерухомість - справа саме така...
Так ось, дивимося на графік і на цифри:
Тепер дивимося, що я писав на цій гілці в жовтні-листопаді- грудні 2024 (нагадаю для початку: такі ж були цифри, але замість 1,1781 було 1,03)...
І я писав тоді: треба зароблені або викопані з-попід-груші ДОЛАРИ (ДО_ЛА_РИ) треба вкладати туди, де нерухомість продають за ЄВРО.
Не за долари.
ЗА ЄВРО.
ЗА_ЄВ_РО...
Вибачаюсь: а Ви кого слухали?
Не вірю: НЕ МЕНЕ????????
Не може бути!!!!
На наступному тижні зустрічаємо:
- голий босий безхатній отримає золоту медаль номер 5. Статус: "Наставник!" Нас-тав-ник. Тьху!
- безробітний та безсімейний попаде в Книгу рекордів Гіннеса: 400 000 повідомлень на цьому форумі!
Віват!