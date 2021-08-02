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Той пан розказує байку для дітей, які ніколи не були у Львові. Місто фактично розташоване на пагорбах та схилах. Дійсно в нижній частині - там, де театр опери та балету, є захована в тунелі маловодна річка. Туди в підвал навіть туристів пускають подивитися: вода текла так само, як століття тому. В багато з міста України є таке, що річки закопували у бетон. Але то тільки самий центр Львова. Достатньо підніматися уверх по Городоцькій в бік залізничного вокзалу, щоби побачити, що місто розташоване на пагорбах, підйом доволі помітний, далі цирку ліворуч побачимо Архикатедральний собор Святого Юра. Я не впевнений, але можливо - друга найвища точка міста. Якщо зайти на його територію та попасти в чудове місце під назвою «Митрополичі сади», то з них відкривається чудовий вид на іншу частину Львова там, де є залишки львівської фортеці. Назва "Високий замок". Дуже добре видно, що Львів майже всією своєю площею розташований на досить високих пагорбах. А між пагорбами, зрозуміло, і «нижні» площини/вулиці. Ось як раз там і не було проблем. Рухаємося далі: попадаєм на «шалене перехрестя» вулиць Коперника та Вітовського. Там не тільки водії не знають, куди та як їхати навіть на зелене світло світлофорів, але і вода не знає куди їй діватися. Нічого дивного. Якщо зазирнути вище цього перехрестя в Стрийський парк, то вже в нижній (увага: в нижній!!!) його частині є чудове величезне озеро. Ідемо далі по вулиці Івана Франка: праворуч будинок-музей Франка та будинок—музей Грушевського - і це досить великий підйом вверх та вверх. Колись - до початку 20-го сторіччя - це був край міста, найдешевші ділянки землі.
Піднялися наверх (наверх!!!) та попали на довжелезну вулицю Стрийську, яка іде на південь. Там купа озер - з них найбільше на розі Наукової та Стрийської. Кіра того, що в парках є озера є ще озеро за Автовокзалом, і є два озера неподалік від стадіону. Так що той пан розказує просто казки. Інша справа, шо керівництво села під назвою "Сокільники", яке опинилося - умовно кажучі - в центрі Львова, давало дозволи на будівництво багатоповерхівок прямо в своєму селі і там якраз будинки і стояли у воді. Так то вже питання до Забудовників та того сільського архітектора, які то спроєктували. Крім того, у Сокільників є нижня частина - навпроти церкви та сільради - там є озеро. Там робили парк досить цікавий - здається туди і пішла вода. Так що я дивився те відео вище і не те, щоби сміявся, а розумів, що той товстий пан - справжній казкар. Не всьому можна вірити, що для дітей розказують...
У Львові мешканці ЖК Avalon Yard скаржаться на продаж 70 квартир «в одні руки», які тепер здають в подобову оренду
«Люди купували житло в Avalon Yard з концепцією закритого двору, тиші і безпеки, а натомість маємо 70 квартир, в яких кожного дня заселяються і виселяються натовпи туристів. Які порушують спокій решти мешканців нічними співами і танцями на балконах, “дорослими розвагами” при відкритих вікнах і залишаючи сміття будь-де! Тим хто купив квартири з вікнами у внутрішній двір, сподіваючись на тишу і відокремленість від галасу вулиці, пощастило найменше, бо вони змушені споглядати цей вокзал цілодобово! Потік випадкових людей, які приїхали відпочити, і їм все одно на спільну власність усіх мешканців і їх спокій!», — зазначив один із коментаторів.
І подібних коментарів під дописом забудовника чимало.
Наприклад, є коментар, що саме у цих двох секціях неможливо було придбати квартиру, і їх нібито одразу запланували під апарт-готель.
“Дані дві секції, де зараз апарт-готель так і не поступали у відкритий продаж, завжди були якісь дивні відмазки менеджера чому там не можна придбати квартиру, планувань квартир тих секцій ніде не було висвітлено. Не виключено, що планування там одразу ж робились під апарт-готель. З паркомісцями швидш за все така ж махінація”.
Ще один з коментарів:
Ви свідомо знали, що продаєте пачки квартир людям, які не будуть вести адекватну діяльність. Чомусь, якщо телефонувати до інших забудовників, вони більше 3 квартир на руки не дають, а як тут сталося, що в одної людини їх 15, а в іншої – під 80?
jump в старому житловому фонді є https://youtu.be/dadPCTyqdsY?feature=shared Що повірте не краще А борделі наші силові структури кришують , тому їх і не легалізовують. Але на мою думку краще поряд з борделем жити ніж поряд з як на відео
Сумнівна порада. В старі довоєнні часи приятелі тримали під оренду декілька квартир в одному будинку не у Львові, де самі мешкали, а в курортному Сімеіз (АР Крим). Доволі далеко від моря та ще й весь час вгору. Там десь був один із знаменитих нудистських пляжів- тому контингент орендарів був відповідний. Весь час орендодавці скаржилися на орендарів: - не встигнуть їх заселити, тільки прибули до себе відпочити після прибирання, зустрічі орендарів та заселення в «еллінг» (думаю всі знають, що воно таке) - вже дзвонять - «…в нас з крану вода не тече - приїжджайте ремонтувати»; а пиво вже випито… і як його їхати з Алупки в Сімеіз… лаялися сильно-сильно… - не встигнуть їх заселити - вже ліжко розвалилося на комплектуючі (без жартів, реально!), і вже дзвонять: ремонтуйте ліжко!
Досить вчасно та досить вдало продали те щастя… З елінгом було все складніше та все гірше: в 2013 не віддали людям за 190 000$ (просили 220 000$), а потім віддали за 62 000$.
Колись на цьому форумі досвідчені люди писали цілу інструкцію на тему «Якісний підбір якісного орендаря». ЛГБТ там в 10-ти пунктах не було…
Забудовник взяв гроші і зник: у Львові близько півсотні вкладників подали до суду
Львів’янка Андріана Лучко розповідає, що вклала у квартиру в будинку "Львівська мрія" (тепер ЖК "Comfort Hill") 80 тисяч євро, однак житла досі немає.
"Тут на восьмому поверсі знаходиться моя квартира, яка була придбана ще у 2018 році і яку ми наразі ще не можемо отримати. Також існує загроза, що її перепродадуть, оскільки більшість квартир виставлялися на продаж як вільні квартири", — розповідає вкладниця.
"Після того як зник один із перших власників, до нас вийшов його батько, який сказав, що зараз справді є проблемна ситуація на будові, будова потребує додаткових оплат, додаткових капіталовкладень. Люди повинні з розумінням до цього поставитися. І так сталося, люди погодилися доплачувати, підписати додаткові угоди", — говорить Андріана Лучко.
Людям пояснили, що один із забудовників привласнив усі гроші, тож немає достатньо коштів, щоб завершити будівництво. Тому вкладники доплатили додатково ще по 250 доларів за квадратний метр. Однак і цей забудовник з невідомих причин перестав виходити на зв’язок, розповідає Андріана Лучко.
Тим часом, за словами представника девелоперської компанії "City Lviv Development" Миколи Оприска, коли їхня компанія у 2024 році зайшла на будівництво, виявила борги від попереднього забудовника перед підрядниками та містом. Загальна сума – 136 мільйонів гривень. А щоб добудувати будинок, треба було ще близько 170 мільйонів гривень. Через це майбутнім власникам квартир запропонували доплатити за житло
Проблемою було те, що попередньому забудовнику люди часто платили готівкою. А забудовник своєю чергою не всі гроші переказував на рахунок фірми “Єврольвів”. Тому, якщо хтось з вкладників бажає розірвати угоду і повернути гроші, не завжди може отримати суму, еквівалентну тому курсу валют, який був декілька років тому. https://suspilne.media/lviv/1078293-zab ... i-do-sudu/